Bis zu 60 GB kostenlos bei CallYa Digital von Vodafone

CallYa-Aktion bei Vodafone

Grafik: Vodafone, Foto: contrastwerkstatt-fotolia.com, Montage: teltarif.de Eine altbe­kannte Voda­fone-Aktion kommt zurück. Neukunden, die sich für den Tarif CallYa Digital entscheiden, erhalten ein Start­gut­haben in Höhe von 60 Euro. Dabei gibt es zwei Dinge zu beachten: Der Akti­ons­zeit­raum endet am 27. März. Zudem muss bei der Bestel­lung der Akti­ons­code "Bonus60" ange­geben werden.

Die 60 Euro Start­gut­haben sind ausrei­chend, um den Tarif für drei Abrech­nungs­zeit­räume von jeweils vier Wochen zu nutzen, sofern der Kunde das Guthaben nicht für Dienste verbraucht, die nicht im Tarif enthalten sind. CallYa Digital bietet eine Flat­rate für Anrufe und den SMS-Versand in alle deut­schen Fest- und Mobil­funk­netze. Dazu kommen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 20 GB unge­dros­seltes Daten­volumen.

Unter der Voraus­set­zung, dass das Guthaben nicht beispiels­weise für Mehr­wert­dienste oder Auslands­gespräche ange­tastet wird, können die Kunden demnach für zwölf Wochen den Tarif CallYa Digital kostenlos nutzen - mit Alle-Netze-Flat­rate und insge­samt 60 GB High­speed-Surf­volumen. Die dreimal 20 GB stehen nur für die Dauer des jewei­ligen Abrech­nungs­zeit­raums zur Verfü­gung. Die Mitnahme ins nächste vier­wöchige Zeit­fenster ist nicht möglich.

5G und "LTE max"

Grafik: Vodafone, Foto: contrastwerkstatt-fotolia.com, Montage: teltarif.de Vorteil des CallYa Digital gegen­über vielen Discounter-Tarifen: Der mobile Internet-Zugang steht mit der glei­chen Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit wie bei anderen Netz­betreiber-Tarifen zur Verfü­gung. Auch der 5G-Zugang ist inklu­sive. Anders als in den Post­paid-Verträgen von Voda­fone kann aber nur das 5G-Netz als LTE-Ergän­zung genutzt werden. Die 5G-Stan­dalone-Option ist nur Kunden mit Lauf­zeit­ver­trägen zugäng­lich.

Wie berichtet gibt Voda­fone für "LTE/5G max" seit Anfang Februar bis zu 300 MBit/s im Down­stream an. Früher waren es bis zu 500 MBit/s. Dabei soll es sich nach Angaben der Voda­fone-Pres­sestelle nur um eine Ände­rung bei der Kommu­nika­tion handeln. Netz­tech­nisch gebe es keine Neue­rungen. Bislang wurden in der Praxis je nach Netz­ausbau am Aufent­haltsort auch Band­breiten erreicht, die deut­lich ober­halb der bewor­benen "Max-Angabe" lagen.

Zu beachten ist, dass CallYa Digital zwar im Prepaid-Verfahren abge­rechnet wird, aller­dings über das SEPA-Last­schrift­ver­fahren. Kunden, die auch einen Internet-, Fest­netz- oder TV-Vertrag von Voda­fone haben, profi­tieren von der GigaKombi. Sie erhalten dauer­haft in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 1 GB zusätz­liches Daten­volumen als Treue­bonus.

