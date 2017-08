Vodafone CallYa: Einmalig doppeltes Datenvolumen

Daten-Aktion für CallYa-Neukunden Wie berichtet verbessert Vodafone zum 8. August seine CallYa-Smartphone-Tarife. Unabhängig davon, ob sich die Kunden für CallYa Smartphone Special, CallYa Smartphone International oder CallYa Smartphone Allnet Flat entscheiden, erhalten sie mehr Datenvolumen. Am Grundpreis und den übrigen Konditionen des Tarifs ändert sich nichts und das Angebot gilt für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen. Für den Tarif CallYa Smartphone Special hat der Düsseldorfer Mobilfunk-Netzbetreiber ferner eine bis zum 7. November laufende Aktion angekündigt. Kunden, die sich für diesen Prepaid-Tarif entscheiden und das Starterset online bestellen, haben die Möglichkeit, einmalig das doppelte Datenvolumen gegenüber den sonst üblichen Konditionen zu erhalten.

Interessenten, die von diesem Bonus profitieren möchten, müssen ihr Prepaid-Guthaben nach Aktivierung der SIM-Karte um mindestens 15 Euro aufladen. Danach erhalten sie für den ersten Vier-Wochen-Zeitraum 1,25 GB Bonus-Datenvolumen. Zusammen mit der im Tarif enthaltenen Inklusivleistung stehen den Kunden demnach insgesamt 2,5 GB Datenvolumen zur Verfügung.

Bis zu 500 MBit/s über LTE

Die Kunden surfen mit den CallYa-Smartphone-Tarifen über GPRS und EDGE, UMTS und HSPA sowie LTE. Im 4G-Netz stehen bis zu 500 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Nach Verbrauch des im Tarif enthaltenen Kontingents wird die Übertragungsgeschwindigkeit bis zum Ende des jeweils aktuellen Abrechnungszeitraums auf maximal 32 kBit/s reduziert. Eine SIM-Karte für den CallYa Smartphone Special ist über die Vodafone-Webseite kostenlos bestellbar. Um den Tarif zu nutzen, muss aber zunächst Prepaid-Guthaben aufgeladen werden. Das Prepaid-Angebot schlägt mit 9,99 Euro für vier Wochen zu Buche. Dafür bekommen die Kunden neben dem Internet-Zugang eine Flatrate für Telefonate und den SMS-Versand zu anderen Vodafone-Mobilfunk-Anschlüssen sowie 200 Einheiten für Telefonate und Kurzmitteilungen in andere Netze.

Grundgebührfreie Alternative für Wenignutzer

Für Interessenten, die auf dem Handy vornehmlich erreichbar sein möchten, aber selbst wenig telefonieren oder im Internet surfen, bietet Vodafone weiterhin auch einen echten Prepaid-Tarif ohne Fixkosten an. CallYa Talk&SMS, so der Name des Angebots, ermöglicht Telefonate und den SMS-Versand für 9 Cent pro Minute bzw. Kurzmitteilung. Internet-Optionen können hinzugebucht werden.

Einen vergleichbaren grundgebührfreien Prepaid-Tarif bietet auch die Deutsche Telekom wieder an. In unserer Meldung zum MagentaMobil Smart Basic erfahren Sie, zu welchen Konditionen Kunden das Angebot nutzen können, das von der Telekom nicht selbst, sondern nur über Partner vermarktet wird.