Vodafone erhöht Datenvolumen in CallYa-Smartphone-Tarifen

Ab 8. August erhöht Vodafone das Datenvolumen in allen CallYa-Smartphone-Tarifen um 25 Prozent. Neben neuen Nutzern profitieren auch Bestandskunden von der Verbesserung.

Mehr Datenvolumen für CallYa-Kunden Vodafone erhöht das Highspeed-Datenvolumen in allen Prepaid-Tarifen für Smartphone-Nutzer um 25 Prozent. Das hat der Düsseldorfer Mobilfunknetzbetreiber in einer der teltarif.de-Redaktion vorliegenden Fachhandelsinformation angekündigt. Die Änderung greift zum 8. August und von den Verbesserungen profitieren Neu- und Bestandskunden gleichermaßen.

In den Tarifen CallYa Smartphone Special und CallYa Smartphone International haben die Kunden in Zukunft 1,25 GB Datenvolumen pro Abrechnungszeitraum zur Verfügung. Im Tarif CallYa Smartphone Allnet Flat steigt das ungedrosselte Datenvolumen von bisher 2 GB auf 2,5 GB. Abgerechnet wird weiterhin in Vier-Wochen-Zyklen und die übrigens Tarifbestandteile bleiben unverändert.

Der Tarif CallYa Smartphone Special kostet weiterhin 9,99 Euro Grundgebühr für vier Wochen, CallYa Smartphone International ist zum Preis von 14,99 Euro für vier Wochen buchbar und der Tarif CallYa Smartphone Allnet Flat kann für 22,50 Euro und ebenfalls für einen Vier-Wochen-Zeitraum gebucht werden. Bei der Allnet-Flat wurde das Datenvolumen erst im Frühjahr von 1 auf 2 GB erhöht.

Neue Konditionen auch für Daten-Optionen

Vodafone stockt darüber hinaus das Datenvolumen der in den Prepaid-Tarifen buchbaren Internet-Optionen auf. Kunden, die die Internet-Option 150 MB gebucht haben, zahlen wie bisher 2,99 Euro für vier Wochen, erhalten aber künftig 200 MB Übertragungsvolumen. Bei der Internet-Option 1 GB, die 9,99 Euro für vier Wochen kostet, erhöht sich das Volumen auf 1,25 GB und Nutzer der Internet-Option 2 GB haben in Zukunft 2,5 GB Datenvolumen zur Verfügung. Der Preis von 19,99 Euro für vier Wochen bleibt unverändert.



Keine Änderungen gibt es dagegen bei der Internet-Option 4 GB, die für 29,99 Euro angeboten wird und ebenfalls vier Wochen lang gültig ist. Hier sind auch in Zukunft 4 GB Highspeed-Datenvolumen pro Abrechnungszeitraum im Preis enthalten.

In allen Tarifen haben die Kunden "LTE max." zur Verfügung. Damit steht stets die - je nach Netzverfügbarkeit und Endgerät - höchstmögliche Datenübertragungsgeschwindigkeit zur Verfügung. Maximal bietet Vodafone derzeit 500 MBit/s im Downstream und 50 MBit/s im Upstream über LTE Advanced an. Nach Verbrauch des Highspeed-Volumens wird die Performance in den CallYa-Tarifen auf maximal 32 kBit/s gedrosselt.

