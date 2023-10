Neue CallYa-Tarife von Vodafone ab heute verfügbar

Mehr Datenvolumen für CallYa-Kunden

Bild: Vodafone, Foto: teltarif.de, Montage: teltarif.de Wie berichtet hatte Voda­fone schon vor einigen Tagen den Start neuer CallYa-Tarife ange­kün­digt. Dabei erhalten Neu- und Bestands­kunden verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen zu unver­änderten Preisen. Ab sofort sind die neuen Prepaid-Tarife des in Düssel­dorf ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns verfügbar - wahl­weise mit physi­scher SIM-Karte oder mit eSIM-Profil.

Grund­gebühr­freier 9-Cent-Tarif bleibt erhalten

Voda­fone bietet weiterhin auch einen Prepaid-Tarif an, bei dem keine Fixkosten anlassen. Das Angebot nennt sich CallYa Classic und die Kunden tele­fonieren bzw. simsen für 9 Cent pro Minute bzw. Kurz­nach­richt in alle deut­schen Netze. Der mobile Internet-Zugang kostet 3 Cent je über­tra­genem Mega­byte. Zudem können Kunden Daten­optionen hinzu­buchen.

CallYa Start für 4,99 Euro in vier Wochen bietet weiterhin 1 GB Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Voda­fone verdop­pelt aber die Inklu­siv­leis­tung für Anrufe und SMS auf 100 Einheiten, die für Gesprächs­minuten und Kurz­mit­tei­lungen inner­halb Deutsch­lands, im EU-Ausland und von Deutsch­land ins EU-Ausland genutzt werden können.

6 GB für unter 10 Euro

Bei der CallYa Allnet Flat S für 9,99 Euro in vier Wochen erhöht sich die in jedem Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bare Daten­menge von 4 GB auf 6 GB. Die CallYa Allnet-Flat M für 14,99 Euro in vier Wochen bietet jetzt 10 GB statt bisher 8 GB Daten­volumen. Kunden, die die CallYa Allnet-Flat L für 19,99 Euro in vier Wochen buchen, erhalten 18 GB anstelle der bishe­rigen 16 GB.

Die Tarife CallYa Digital, CallYa Black und der CallYa Jahres­tarif bleiben unver­ändert. Wer auch ein Fest­netz- oder TV-Produkt von Voda­fone nutzt, bekommt mit der GigaKombi monat­lich 1 GB Extra-Surf­volumen.

5G und "LTE max"

In allen Tarifen bekommen die Kunden neben GSM und LTE auch Zugang zum 5G-Netz. Zudem surfen sie - anders als die Nutzer der meisten Discounter-Tarife - stets mit der maximal mögli­chen LTE- bzw. 5G-Geschwin­dig­keit. Hat der Kunde sein Daten­volumen verbraucht, wird die Surf-Perfor­mance auf maximal 64 kBit/s redu­ziert.

