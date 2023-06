Vodafone: Mehr Datenvolumen für CallYa-Kunden

In fast allen CallYa-Tarifen erhöht Voda­fone noch im Juni das über LTE und 5G verfüg­bare Daten­volumen. Doch es gibt Ausnahmen. Wir fassen die neuen Prepaid-Ange­bote zusammen.

Voda­fone hat ange­kün­digt, seine Prepaid­tarife noch in diesem Monat aufzu­werten. Ab 20. Juni bekommen die Kunden mehr Daten­volumen in nahezu allen CallYa-Tarifen. Eine Preis­erhö­hung ist mit der verbes­serten Inklu­siv­leis­tung nicht verbunden. Wie der in Düssel­dorf ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern mitteilte, profi­tieren neben neuen Inter­essenten auch Bestands­kunden von der Verbes­serung. Die Umstel­lung erfolgt auto­matisch.

Die beiden "kleinsten" CallYa-Tarife bleiben unver­ändert. Der CallYa Classic ist mit keinen Fixkosten verbunden. Kunden tele­fonieren und simsen für 9 Cent pro Minute und SMS in alle deut­schen Netze, ins EU-Ausland und im EU-Ausland. Der mobile Internet-Zugang wird stan­dard­mäßig mit 3 Cent je über­tra­genem Mega­byte abge­rechnet. Wer regel­mäßig online geht, kann auch Daten­pakete zubu­chen. Im CallYa Start für 4,99 Euro in vier Wochen sind weiterhin in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 50 Gesprächs­minuten bzw. SMS und 1 GB Daten­volumen enthalten. Vodafone wertet CallYa-Tarife auf

Foto: Vodafone

4 GB für unter 10 Euro

Kunden, die sich für die CallYa Allnet Flat S für 9,99 Euro in vier Wochen entscheiden, bekommen künftig in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 4 GB anstelle der bishe­rigen 3 GB High­speed-Daten­volumen. Dazu kommen eine Sprach- und SMS-Flat­rate in Deutsch­land und im EU-Ausland sowie 200 Einheiten für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen aus Deutsch­land ins EU-Ausland.

Die CallYa Allnet Flat M für 14,99 Euro in vier Wochen beinhaltet künftig jeweils 8 GB anstelle der bishe­rigen 6 GB High­speed-Surf­volumen. Dazu kommt die Anruf- und Text-Flat­rate in Deutsch­land und allen EU-Ländern. Für Anrufe und SMS aus Deutsch­land ins EU-Ausland sind in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 500 Einheiten inklu­sive.

Zwei Tarife für 20 Euro

Für rund 20 Euro in vier Wochen hat Voda­fone gleich zwei Prepaid-Tarife im Angebot. Die CallYa Allnet Flat L kostet 19,99 Euro in vier Wochen und bietet für Tele­fonate und den SMS-Versand die glei­chen Inklu­siv­leis­tungen wie die CallYa Allnet Flat M. Für den mobilen Internet-Zugang stehen künftig 16 GB unge­dros­seltes Daten­volumen in jeden Abrech­nungs­zeit­raum zur Verfü­gung. Bisher waren es 9 GB.

Für nur einen Cent mehr je Abrech­nungs­zeit­raum bekommen Inter­essenten den CallYa Digital, der zwar voraus­bezahlt, aber im SEPA-Last­schrift­ver­fahren abge­rechnet wird. Hier bekommen die Kunden ab 20. Juni in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 20 GB anstelle der bishe­rigen 15 GB High­speed-Daten. Dazu kommt die Allnet-Flat­rate für Anrufe und SMS in Deutsch­land und allen EU-Staaten.

