Vodafone startet CallYa Jahrestarif

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Ab sofort bietet Voda­fone - wie geplant - auch einen CallYa Jahres­tarif an. Das Angebot kostet 99,99 Euro pro Jahr und hat eine Lauf­zeit von jeweils 365 Tagen. Im Preis enthalten sind eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand und 40 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Das Kontin­gent kann flexibel über den gesamten Nutzungs­zeit­raum verbraucht werden.

Mit dem CallYa Jahres­tarif haben die Kunden "LTE max" und den Zugang zum 5G-Netz zur Verfü­gung. Das heißt, die Kunden surfen stets mit der maximal mögli­chen Geschwin­dig­keit an ihrem Aufent­haltsort. Ledig­lich der Zugang zum 5G-Stan­dalone-Netz ist nicht möglich. 5G steht demnach nur als Ergän­zung zum LTE-Netz zur Verfü­gung.

Im Preis für den CallYa Jahres­tarif enthalten sind auch je 2400 Gesprächs­minuten und SMS aus Deutsch­land ins EU-Ausland. Darüber hinaus kann EU-Roaming - wie im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehen - ohne zusätz­liche Kosten genutzt werden. Die Buchung des Tarifs ist zunächst online, ab der kommenden Woche dann auch im statio­nären Handel möglich. Bestands­kunden können über die Hotline (0172 2290229) ins neue Preis­modell wech­seln.

Doppeltes Daten­volumen in weiteren Tarifen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Voda­fone startet parallel zum neuen Tarif auch eine Aktion für seine im Vier-Wochen-Takt abge­rech­neten CallYa-Tarife. Diese läuft ab sofort und bis zum 25. April, richtet sich aber ausschließ­lich an Neukunden. Das Angebot nennt sich "CallYa Double Your Data". Das heißt, die Kunden bekommen das doppelte Daten­volumen - aller­dings nur für die ersten sechs Monate nach Akti­vie­rung der SIM-Karte.

CallYa Start bietet im Rahmen der Aktion ein halbes Jahr lang in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 2 GB statt 1 GB High­speed-Daten­volumen. In der CallYa Allnet-Flat S verdop­pelt sich das Surf-Volumen von 3 GB auf 6 GB, in der CallYa Allnet-Flat M von 6 GB auf 12 GB, in der CallYa Allnet-Flat L von 9 GB auf 18 GB und im Tarif CallYa Digital von 15 GB auf 30 GB.

Die Tarife CallYa Classic (hier gibt es keine Inklu­siv­leis­tung für den mobilen Internet-Zugang) und CallYa Black (hier ist eine echte Daten-Flat­rate enthalten) sind von der Aktion ausge­schlossen. Beson­der­heit bei CallYa Digital ist, dass die Abrech­nung zwar voraus­bezahlt erfolgt, die Bezah­lung aber im SEPA-Last­schrift­ver­fahren durch­geführt wird.