CallYa Jahrestarif: Diese Optionen sind verfügbar

Wie berichtet ist ab sofort der CallYa Jahres­tarif von Voda­fone verfügbar. Das Star­terset ist im Online-Shop von Voda­fone kostenlos erhält­lich. Um den Tarif nutzen zu können, muss der Kunde mindes­tens 100 Euro Prepaid-Guthaben aufladen. Das Preis­modell schlägt mit 99,99 Euro in 365 Tagen zu Buche. Auch in den statio­nären Voda­fone-Shops wird der CallYa Jahres­tarif erhält­lich sein, aller­dings erst ab kommender Woche.

Im Tarif enthalten sind eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze, 40 GB Daten­volumen, die über LTE und 5G nutzbar sind sowie 2400 Gesprächs­minuten oder SMS aus Deutsch­land in alle EU-Netze. Nach Verbrauch dieses Kontin­gents werden Auslands­gespräche mit einem Minu­ten­preis von 9 Cent tari­fiert. Eine SMS ins Ausland schlägt nach Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung mit 7 Cent zu Buche. Details zum CallYa Jahrestarif

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Wie im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehen, können die Kunden den Tarif in allen EU- und EWR-Staaten ohne zusätz­liche Kosten nutzen. Auch im Verei­nigten König­reich gilt die "Roam like at home" genannte Rege­lung, nicht aber in der Schweiz. Tele­fon­gespräche aus Deutsch­land ins Nicht-EU-Ausland sind zu Minu­ten­preisen ab 9 Cent möglich - abhängig von der Desti­nation. SMS ins Nicht-EU-Ausland kosten 29 Cent.

Rufum­lei­tung nur netz­intern ohne Aufpreis

Rufum­lei­tungen sind nur netz­intern kostenlos. Wer die Handy­nummer des CallYa Jahres­tarifs auf einen Fest­netz­anschluss oder eine Rufnummer aus einem anderen deut­schen Mobil­funk­netz weiter­leiten möchte, zahlt dafür pro Minute 9 Cent. Voda­fone schaltet seinen Prepaid­kunden zwar die VoLTE-Nutzung, nicht aber WLAN Call frei. Anrufe über WLAN-Inter­net­ver­bin­dungen als Alter­native zum klas­sischen Mobil­funk­netz sind somit nicht möglich.

Kunden, die kurz­zeitig viel Daten­volumen benö­tigen, können ein 10-GB-Paket für 24 Stunden zum Preis von 4,99 Euro buchen. Eine Unli­mited DayFlat ist für 6,99 Euro erhält­lich. Darüber hinaus bietet Voda­fone Daten-Optionen an, die jeweils für sieben Tage gelten: 500 MB für 2,99 Euro, 1 GB für 4,99 Euro oder 4 GB für 9,99 Euro. Die in anderen CallYa-Preis­modellen verfüg­baren, 28 Tage lang gültigen Daten­optionen gibt es für den Jahres­tarif nicht.

Weitere buch­bare Optionen für jeweils 9,99 Euro sind: 1 GB Daten­volumen zur Nutzung in der Schweiz (Lauf­zeit zwei Wochen), 500 MB Daten­volumen zur Nutzung in der Türkei (Lauf­zeit vier Wochen), 400 Minuten oder SMS in alle deut­schen Netze (im Tarif ohnehin enthalten), ins EU-Ausland und ins türki­sche Fest­netz. Für 4,99 Euro gibt es alter­nativ auch eine 100-Minuten/SMS-Option.

Der CallYa Jahres­tarif ist wahl­weise mit herkömm­licher SIM-Karte oder eSIM-Profil erhält­lich. Wer seine bestehende Handy­nummer zu Voda­fone mitbringt, erhält einen Bonus in Höhe von 10 Euro.