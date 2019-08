CallYa Digital im Vergleich: So schlägt sich der neue Tarif

Seit Anfang der Woche bietet Voda­fone den neuen Tarif CallYa Digital an. Für 20 Euro in 28 Tagen bekommen die Kunden eine Allnet-Flat für Tele­fonate und den SMS-Versand sowie 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Auch das Roaming in den EU-Staaten ist im Monats­preis enthalten. Der Düssel­dorfer Netz­betreiber will mit dem nur online verfüg­baren Tarif güns­tiger als die Konkur­renz sein. Doch wie gut sind die Kondi­tionen des CallYa Digital wirk­lich?

Wir haben unseren Tarif­vergleich auf teltarif.de bemüht, um mit anderen Allnet-Flat­rates für Tele­fonate und den SMS-Versand zu verglei­chen, die mindes­tens 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen mit sich bringen. Dabei verglei­chen wir sie vor allem auch mit Post­paid-Ange­boten, die monat­lich und nicht im Vier-Wochen-Rhythmus abge­rechnet werden. Somit haben wir auch bei CallYa Digital den Grund­preis auf die rech­neri­schen 22,50 Euro ange­passt, die bei monat­licher Abrech­nung anfallen würden.

freenet Funk ist güns­tiger - dafür Nach­teile

CallYa Digital im Vergleich Der Vergleich zeigt: Derzeit ist nur der freenet-Funk-Tarif mit 1 GB tägli­chem High­speed-Daten­volumen (rech­nerisch also 30 GB pro Monat) güns­tiger. Dieser würde mit rech­nerisch 20,99 Euro im Monat zu Buche schlagen, bietet dafür aber die Flexi­bilität, dass man ihn nicht erst nach vier Wochen (wie bei CallYa Digital), sondern täglich pausieren kann, wenn man ihn gerade nicht benö­tigt. "LTE max." ist - wie bei Voda­fone - inklu­sive, wobei das im Telefónica-Netz "nur" 225 MBit/s sind.

Auch VoLTE und WiFi Calling sind verfügbar. Das ist bei CallYa Digital nicht der Fall, wobei zumin­dest die LTE-Tele­fonie noch in diesem Jahr als Feature nach­gereicht werden soll. Größtes Manko bei freenet Funk ist das fehlende EU-Roaming. Die SIM-Karte kann nur im deut­schen Telefónica-Netz genutzt werden, was ein Nach­teil ist, wenn man auch auf Reisen unter seiner ange­stammten Handy­nummer erreichbar sein möchte.

Bei High Mobile zwei Jahre Mindest­lauf­zeit

Auf Platz 2 folgt bereits CallYa Digital, knapp dahinter liegt der High 12 LTE 50 genannte Tarif der Spar­handy-Marke High Mobile. Hier fallen rech­nerisch 22,83 Euro monat­lich an und neben der Allnet-Flat bekommen die Kunden monat­lich 12 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Anstelle von "LTE max." surfen die Kunden aller­dings mit maximal 50 MBit/s. Dafür wird der Tarif im Telekom-Netz reali­siert, das in den zuletzt veröf­fent­lichten Netz­tests stets den besten Eindruck hinter­lassen hatte.

Das High-Mobile-Angebot hat zwei gravie­rende Nach­teile: Der Kunde bindet sich für zwei Jahre. Zudem erhöht sich die Grund­gebühr für Inter­essenten, die den Vertrag über die Mindest­lauf­zeit hinaus behalten möchten, ab dem 25. Monat auf 30 Euro. Spätes­tens dann kann der High-Mobile-Vertrag mit CallYa Digital zumin­dest preis­lich nicht mehr konkur­rieren.

Verglei­chen lohnt sich

Alle anderen Tarife sind noch etwas teurer und können demnach erst recht nicht mit CallYa Digital mithalten. Nun ist der neue Voda­fone-Tarif nicht für alle Kunden inter­essant. Der eine oder andere Nutzer kann viel­leicht auf die inklu­dierten SMS-Mittei­lungen bei der Allnet-Flat verzichten. Dann ist der Allnet 10 GB LTE von mobilcom-debitel mit einer rech­neri­schen Monats­gebühr von 15,82 Euro güns­tiger.

Der Tarif wird im Telefónica-Netz reali­siert und bietet eben­falls 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen pro Monat. Es gibt auch eine Version des Vertrags mit nur einem Monat Lauf­zeit, die rech­nerisch 84 Cent monat­lich teurer ist als der Lauf­zeit­vertrag über 24 Monate. Auch Sie sollten vor der Entschei­dung für einen neuen Tarif über­prüfen, welche Leis­tungen Sie wirk­lich benö­tigen, welches Netz in Ihrer Region am besten ausge­baut ist und welcher Vertrag oder welche Prepaid­karte demnach am besten geeignet sind. Unseren Tarif­vergleich können Sie indi­viduell auf Ihre Bedürf­nisse anpassen.

