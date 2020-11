Vodafone: Allnet-Flat mit 10 GB LTE einmalig kostenlos

Black-Week-Aktionen von Vodafone

Quelle: vodafone.de Voda­fone hat einige Aktionen im Zusam­men­hang mit der Black Week gestartet. So kann der Tarif CallYa Digital für vier Wochen kostenlos gebucht werden. Damit erhalten die Kunden für einen Abrech­nungs­zeit­raum gratis eine Allnet-Flat mit 10 GB unge­dros­seltem Daten­volumen. Auch "LTE max" steht zur Verfü­gung. Der 5G-Zugang lässt sich für 2,99 Euro in vier Wochen hinzu­buchen.

Das Star­terset lässt sich über die Webseite von Voda­fone kostenlos bestellen. Regulär kostet CallYa Digital 20 Euro in vier Wochen. Wer im Rahmen des Bestell­pro­zesses bis zum 7. Dezember den Gutschein-Code "BLACKWEEK" eingibt, erhält aber 20 Euro Start­gut­haben, sodass der Tarif im ersten Abrech­nungs­zeit­raum kostenlos ist. Danach kann der Tarif gekün­digt werden. Alter­nativ ist es möglich, in ein anderes Preis­modell zu wech­seln.

Dank der Aktion ist der CallYa Digital somit gut geeignet, um beispiels­weise das Voda­fone-Netz an Orten, an denen man sich regel­mäßig aufhält, unver­bind­lich auszu­pro­bieren. Der LTE-Zugang ist neben dem mobilen Internet-Zugang auch für VoLTE-Tele­fonate möglich. WLAN Call bietet Voda­fone für seine Prepaid­kunden bislang aller­dings nicht an.

Aktion auch für Lauf­zeit­ver­träge

Black-Week-Aktionen von Vodafone

Quelle: vodafone.de Eine weitere Aktion hat Voda­fone für Inter­essenten gestartet, für die auch der Abschluss eines Lauf­zeit­ver­trags in Frage kommt. Neukunden bekommen in den Tarifen Red XS bis L einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf den monat­lichen Basis­preis inklu­sive der monat­lichen Zuzah­lung für das Smart­phone für 24 Monate Vertrags­lauf­zeit.

In den Tarifen Young XS bis L bekommen Neukunden eben­falls einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf die monat­liche Grund­gebühr für 24 Monate Vertrags­lauf­zeit. In diesen Preis­modellen gilt der Rabatt aller­dings - anders als bei den Red-Verträgen - nicht für die monat­liche Smart­phone-Zuzah­lung. Beide Aktionen gelten nur für Bestel­lungen über die Webseite oder die Hotline des Netz­betrei­bers.

Sollten Sie vor der Entschei­dung für einen neuen Mobil­funk­tarif stehen, so empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich. Hier haben Sie die Möglich­keit, Ihre tatsäch­lich benö­tigten Inklu­siv­leis­tungen anzu­geben, um Ange­bote ange­zeigt zu bekommen, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspre­chen.

