Vodafone-Aktion: CallYa Digital 12 Wochen kostenlos

Voda­fone bietet ab dem 15. August 2023 den Prepaid-Tarif CallYa Digital akti­ons­weise mit einem Start­gut­haben in Höhe von 60 Euro an. Der Tarif kostet pro vier Wochen 20 Euro, sodass Neukunden in den ersten drei Monaten keine Grund­gebühr zahlen müssen. Damit das auch funk­tio­niert, muss beim Bestell­vor­gang ein Bonus-Code einge­geben werden.

CallYa Digital: Details

Vodafone startet ab dem 15. August 2023 eine neue CallYa-Digital-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Der Tarif CallYa Digital beinhaltet pro Abrech­nungs­zeit­raum von vier Wochen ein Daten­volumen von 20 GB im LTE/5G-Netz von Voda­fone. Die laut Produkt­infor­mati­ons­blatt geschätzten Maxi­mal­werte im Down­load betragen 500 MBit/s im Down­load und 100 MBit/s im Upload. Das verfüg­bare Daten­volumen wurde erst Ende Juni aufge­stockt. Zuvor bekamen Kunden bei der Buchung des CallYa-Digital-Tarifs 15 GB Daten­volumen pro vier Wochen.

Nach dem Verbrauch des monat­lich inklu­dierten Daten­volu­mens redu­zieren sich die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten sowohl im Down­load als auch im Upload auf 64 kBit/s. Weiterhin ist eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonie und SMS inklu­sive sowie EU-Roaming möglich. Der Vertrag beläuft sich auf vier Wochen. Die Kündi­gungs­frist beträgt ein Monat.

Bezahlt wird per SEPA-Last­schrift, das heißt, der monat­liche Basis­preis wird vom Bank­konto abge­bucht. Das Star­terset ist als Frei­karte erhält­lich. Im Rahmen der Guthaben-Aktion ab dem 15. August fallen zunächst keine Nutzungs­gebühren an. Um die drei kosten­losen Monate nutzen zu können, müssen Neukunden beim Bestell­vor­gang über den Online-Shop des Netz­betrei­bers den Bonus-Code "BONUS60" (ohne Angabe von Sonder­zei­chen) angeben.

Nach dem drei­mona­tigen kosten­losen Zeit­raum muss Prepaid-Guthaben aufge­laden werden, damit Kunden den CallYa Digital weiter nutzen zu können.

