Bild: callmobile GmbH / klarmobil freenet verfügt - ähnlich wie Dril­lisch - über eine gewisse Menge an Mobil­funk­marken. Immer wieder kommen neue Marken hinzu, wie kürz­lich der Discounter Dr. SIM, der zu klar­mobil gehört. Von Zeit zu Zeit trennen sich die Firmen aber auch von alten Marken.

Schon im Sommer 2021 hat teltarif.de darüber berichtet, dass die Neukun­den­ver­mark­tung bei call­mobile einge­stellt wurde. Bestands­kunden konnten ihre Tarife zwar bislang weiter nutzen, es gab aber immer wieder Berichte darüber, dass Kunden Umstiegs­ange­bote zu anderen Marken erhielten. Nun kommt das endgül­tige Aus für call­mobile.

callmobile schließt endgültig

Bild: callmobile GmbH / klarmobil In der ersten Dezember-Woche schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Ich habe seit 2006 einen Handy­ver­trag mit call­mobile, da ich nur wenig to go tele­foniere und mit 1,5 GB Daten meist auch gut ausge­kommen bin. Mein Vertrag läuft turnus­gemäß zum 01.03.2023 aus. Da in meinem Vertrag eine drei­mona­tige Kündi­gung verein­bart war, habe ich mich an call­mobile gewandt und nach neuen Tarifen mit mehr Daten­volumen gefragt. Daraufhin erhielt ich die Antwort, die Kündi­gungs­frist gebe es nicht mehr und der Geschäfts­betrieb bei call­mobile werde wohl zum 01.07.2023 einge­stellt.

Auf der Home­page werden neuer­dings auch neue Tarife von freenet ange­boten. Dafür soll ich aber auch eine Neuan­schluss­gebühr bezahlen. Man verwies noch auf die Möglich­keit eines ausste­henden Wech­sel­ange­bots seitens call­mobile, aber prin­zipiell hätte ich die Gebühr von erin­ner­lich 29,95 Euro bei der Rufnum­mern­mit­nahme zu bezahlen. Ist das über­haupt in Ordnung, wenn call­mobile den Betrieb einstellt und der Vertrag nur inner­halb des Hauses gewech­selt wird?