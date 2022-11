CallYa Digital: Allnet-Flat und bis zu 45 GB kostenlos

Voda­fone startet am 17. November mit einer neuen Aktion. Wer sich für CallYa Digital entscheidet, erhält einen Bonus über 60 Euro. Das reicht für bis zu zwölf Wochen Gratis-Nutzung des Tarifs.

Voda­fone hat eine Black-Week-Aktion für den Tarif CallYa Digital ange­kün­digt. Kunden, die sich im Akti­ons­zeit­raum vom 17. November bis 15. Dezember für das Preis­modell entscheiden, erhalten einen Bonus in Höhe von 60 Euro. Voraus­set­zung ist, dass bei der Bestel­lung der Promo-Code "BONUS60" ange­geben wird.

Die Gutschrift erfolgt direkt auf dem Prepaid­konto des Kunden. CallYa Digital kostet 20 Euro Grund­gebühr in vier Wochen. Der 60-Euro-Bonus deckt demnach die Kosten für den Tarif für drei Abrech­nungs­zeit­räume ab, sofern der Kunde keine anderen Dienste in Anspruch nimmt, die mit zusätz­lichen Kosten verbunden sind.

Das bietet der Tarif

Neue CallYa-Digital-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Beim Tarif CallYa Digital handelt es sich zwar um einen Prepaid-Tarif. Die anfal­lenden Kosten werden aber per SEPA-Last­schrift begli­chen. Kunden bekommen in jedem vier­wöchigen Abrech­nungs­zeit­raum neben einer Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze 15 GB High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang.

Kunden, die sich für CallYa Digital entscheiden, erhalten neben GSM und LTE auch Zugang zum 5G-Netz von Voda­fone. Anders als in vielen Discounter-Tarifen stehen auch "LTE max" und die im 5G-Netz maximal tech­nisch mögliche Surf­geschwin­dig­keit zur Verfü­gung. Zudem ist der Tarif mitt­ler­weile auch mit eSIM-Profil als Alter­native zu einer physi­schen SIM-Karte zu bekommen.

So geht es nach dem Gratis-Zeit­raum weiter

Wenn das Bonus-Guthaben verbraucht ist, muss der Kunde sein Prepaid-Konto aufladen, um den Tarif CallYa Digital weiter nutzen zu können. Alter­nativ ist der Wechsel in ein anderes Preis­modell möglich. Für Inter­essenten, die die SIM nur zu Test­zwe­cken bestellt und genutzt haben, besteht als weitere Option die Möglich­keit, den Mobil­funk­anschluss still­zulegen.

CallYa Digital kann auch pausiert werden, wenn die Karte erst zu einem späteren Zeit­punkt wieder benö­tigt wird. Aller­dings sollte das Pausieren nicht während der bis zu zwölf­wöchigen Gratis-Nutzungs­phase erfolgen. Die 60 Euro sind nämlich maximal drei Monate lang gültig, sodass beim Pausieren ein Teil des Bonus-Gutha­bens verfallen würde.

In einem Ratgeber haben wir Prepaid-Tarife mit 5G-Zugang vorge­stellt.