01025 & 01036: Vorsicht bei neuen Call-by-Call-Vorwahlen

Zwei neue Call-by-Call-Vorwahlen gestartet

Bild: Bonitel UG, Valuetel UG / Montage: teltarif.de Schon so oft wurde Call by Call, das nur an Fest­netz­an­schlüssen der Deut­schen Telekom nutzbar ist, für tot erklärt - doch die aktu­elle Entwick­lung sagt etwas anderes: Während des Corona-Shut­downs mit vielen Arbeit­neh­mern im Home-Office erlebte Call by Call tatsäch­lich einen zweiten Früh­ling.

Erst im April war mit der 01020 eine neue Call-by-Call-Vorwahl geschaltet worden - unge­achtet dessen, dass mit der Technik mögli­cher­weise Ende 2022 Schluss ist. Derselbe Betreiber hat nun Call by Call auf zwei weiteren Vorwahlen gestartet.

Neue Vorwahlen - alter Bekannter

Mit der 01025 und der 01036 sind in dieser Woche zwei neue Vorwahlen geschaltet worden. Der Betreiber ist in der Branche kein Unbe­kannter, wie man auch unschwer beim Design der Webseite erkennen kann. Trotzdem tritt das Unter­nehmen bei verschie­denen Vorwahlen mit abwei­chenden Firmen­namen auf.

Bei der 01025 wird die Bonitel UG als Betreiber genannt, bei der 01036 die Valuetel UG. Vom selben Betreiber stammen beispiels­weise auch die 01020 der Trinitel UG, sowie die 010040 und 01065 der Belcotel GmbH. Alle Firmen sind unter verschie­denen Post­adressen in Hamburg regis­triert, haben aller­dings alle denselben Geschäfts­führer.

Das taugen die Tarife: Deutsch­land

Da der Betreiber auch auf mehr­fache Nach­frage keine kompletten Preis­listen an teltarif.de über­mit­telt und die Preise sich mögli­cher­weise schnell ändern können, werden die Vorwahlen der bishe­rigen Nummern und auch die neue 01025 und 01036 nicht im Call-by-Call-Tarif­ver­gleich von teltarif.de gelistet. Die Verwen­dung ist zwar möglich, erfolgt aber stets auf das Risiko des Kunden. Inter­es­senten sollten also stets auf die verpflich­tende Tarifan­sage achten und sofort auflegen, wenn der Preis nicht mit den Angaben auf den Webseiten über­ein­stimmt bezie­hungs­weise zu teuer ist.

Sowohl die 01025 als auch die 01036 star­teten mit 9 Cent pro Minute für inner­deut­sche Gespräche und lagen damit deut­lich über dem bran­chen­güns­tigsten Anbieter (aktuell Fern­ge­spräche: 0,5 Cent bei 010058/Penny­phone). In der Top-10-Liste unseres Tarif­ver­gleichs liegen alle Anbieter unter 1 Cent. Inzwi­schen hat die 01036 den Preis für Fern­ge­spräche auf 0,36 Cent pro Minute gesenkt. Die 01025 würde sich also auf Platz 53, die 01036 derzeit auf Platz 1 des Tarif­ver­gleichs wieder­finden. Während die 01025 9 Cent pro Minute für Tele­fo­nate zu deut­schen Mobil­funk­an­schlüssen verlangt, hat auch hier die 01036 den Preis auf 1,59 Cent gesenkt. Die güns­tigsten Top-5-Anbieter liegen unter den von beiden Nummern ange­ge­benen Preisen (aktu­elle Tarife bewegen sich zwischen 1,12 und 1,44 Cent).

Auswahl: Diverse Ziele im Ausland

Auch für Gespräche ins Ausland zeichnen sich deut­liche Unter­schiede zwischen den beiden Anbie­tern ab. Während beispiels­weise derzeit die 01025 für Gespräche ins polni­sche und öster­rei­chi­sche Fest­netz sowie in die USA auf den vorderen Plätzen in unserem Call-by-Call-Vergleich mitspielen könnte, würde die 01036 eher einen Platz im unteren Mittel­feld belegen. Anders sieht die Rollen­ver­tei­lung für Gespräche ins öster­rei­chi­sche Mobil­funk­netz aus: Hier unter­bietet die 01036 derzeit den güns­tigsten Preis in unserem Tarif­ver­gleich und würde den 1. Platz einnehmen. Die 01025 hingegen würde sich auf dem 40. Platz wieder­finden.

Die beiden Anbieter fallen in den ersten Tagen nach dem Start vor allem durch deut­liche Preis­än­de­rungen auf. Die 01036 fällt beispiels­weise mit einer ordent­li­chen Preis­sen­kung ins deut­sche Fest­netz im Vergleich zum Vortag auf (9 Cent auf 0,36 Cent). Weniger erfreu­lich sind die deut­li­chen Preis­er­hö­hungen beider Anbieter: So hat die 01025 den Preis für Gespräche ins polni­sche Mobil­funk­netz um mehr als das 8-fache (2,5 Cent auf 21 Cent) oder die 01036 ins öster­rei­chi­sche Fest­netz um fast das 6-fache (3,6 Cent auf 21 Cent) erhöht.

Für Kunden, die gerne beson­ders preis­wert tele­fo­nieren möchten, können die 01036 und 01025 tatsäch­lich inter­es­sant werden. Aller­dings zeigen unsere Beob­ach­tungen, dass die Preise sich sehr schnell gravie­rend ändern können und Nutzer dadurch einer Kosten­falle ausge­setzt sind. Zusätz­lich zur mangelnden Kommu­ni­ka­tion mit dem Anbieter werden wir die beiden neuen Anbieter derzeit aufgrund der kaum vorhan­denen Preis­sta­bi­lität also nicht in unserem Tarif­ver­gleich berück­sich­tigen.

Mit der 01018 musste die Bundes­netz­agentur kürz­lich sogar eine ille­gale Call-by-Call-Vorwahl komplett abschalten.