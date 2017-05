Vollversorgung nicht an allen Bahnhöfen

U-Bahn-Fahrgäste in Berlin kommen nun in fast allen Bahnhöfen unentgeltlich ins Internet. An 170 Stationen gebe es inzwischen das WLAN-Angebot "BVG-Wi-Fi", wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Die Bahnhöfe Bismarckstraße, Schlossstraße und Rathaus Steglitz fehlen noch, weil sie von Grund auf instand gesetzt werden. Sie werden bis Jahresende angeschlossen.

In Spitzenzeiten nutzen nach Unternehmens­angaben mehr als 10 000 Nutzer gleichzeitig die drahtlose Internet­verbindung, die Tendenz sei steigend. Jedoch gibt es nicht an allen Bahnhöfen die Vollversorgung: 82 Stationen bieten laut BVG flächendeckenden Empfang, etwa auch in Zwischenebenen und in Zugängen. An 88 Bahnhöfen hat man am Bahnsteig Empfang - am besten in der Mitte.