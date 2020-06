Burg Eltz: Vom Mittelalter bis zur 5G-Versorgung

Bei strahlend schönen Wetter ist Burg Eltz für viele Besucher ein Muss.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Ältere teltarif.de-Leser erin­nern sich viel­leicht noch an den 500-DM-Schein oder die 40-Pfennig Brief­marke (zwischen 1977 und 1982). Darauf zu sehen: Die um 1200 erbaute und bis heute unzer­störte mittel­al­ter­liche Burg Eltz, die sehr roman­tisch im Elzbachtal (bei Koblenz, Rhein­land-Pfalz) zu finden ist und bis zum Jahre 2020 in einem tiefen dunklen Funk­loch lag.

250 000 Besu­cher pro Jahr

Foto: Henning Gajek / teltarif.de 250 000 Besu­cher kommen jedes Jahr, um die archi­tek­to­nisch und histo­risch einzig­ar­tige Ritter­burg zu besu­chen. Die war bislang tele­fo­nisch im Fest­netz immerhin über ISDN mit der Außen­welt verbunden. Als aber klar wurde, dass die Tage von ISDN gezählt waren, beschloss der Haus­herr Dr. Karl Graf von und zu Eltz und Faust von Strom­berg, sich intensiv um eine Verbes­se­rung der Lage zu kümmern, den "Sprung vom Mittel­alter in die Jetzt­zeit" zu wagen und mit Hilfe von Landes­re­gie­rung Rhein­land-Pfalz, der Deut­schen Telekom "im hoch­al­pinen Einsatz" - und unter kriti­schen Augen des Denk­mal­amtes, das "begeis­tert vom Meis­ter­werk der Camou­flage" war, "gelang das Kunst­stück".

Einfa­cher Mast - geht nicht

Man hätte einfach einen Mast auf oder vor die Burg stellen können, aber das war von Anfang klar: Das histo­ri­sche Gesamt­bild der Burg, die in 850 Jahren nie zerstört wurde, sollte und durfte nicht beein­träch­tigt werden. Die Antenne musste also komplett unsichtbar sein und trotzdem die Burg optimal versorgen.

Gefunden wurde ein Standort im Wald, gegen­über der Burg, am "Trut­zeltz", von wo aus die Burg 1331-1336 bela­gert und auch beschossen wurde. Dort lag schon Strom (für die Burg) und dorthin wurde auch eine Glas­faser gelegt. Von links: Telekom Deutschland Chef Dirk Wössner, Gräfin und Graf von und zu Eltz mit Sohn und Schwiegertochter

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die versorgt nicht nur die Sende­sta­tion der Telekom, sondern ab "nächste Woche" auch die gesamte Burg mit Telefon und Internet, wie Telekom-Chef Dirk Wössner versprach, der gemeinsam mit der rhein­land-pfäl­zi­schen Minis­ter­prä­si­dentin Malu Dreyer und ihrer Staats­se­kre­tärin für Digi­tales, Heike Raab, am Freitag nach Burg Eltz gekommen war, wo sie vom Haus­herrn und seiner Familie höchst­selbst begrüßt wurden.

Ein bis zwei Haus­halte mehr versorgt

Blick ins Innere der Burg. Hier wurde viel auf-, um- und ausgebaut.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Zwar werden mit dem neuen Sender "nur" ein oder zwei Fami­lien oder Haus­halte mehr versorgt, scherzte Wössner, das sei aber dennoch wichtig. Jedes Bundes­land solle mit 98 Prozent, teil­weise sogar 99 Prozent der Bevöl­ke­rung versorgt werden und allein in Rhein­land-Pfalz werd es mehr als 200 neue Basis­sta­tionen geben, kündigte Wössner an. Die Telekom habe sich seit Jahren auf den kommenden 5G-Ausbau vorbe­reitet, in den letzten Jahren wurden etwa 16 000 Antennen (bundes­weit) ausge­tauscht.

Und Telefónica oder Voda­fone?

Derzeit versorgt nur die Telekom ("D1") die Burg mit Mobil­funk. Mit Voda­fone und Telefónica hat die Telekom schon Kontakt aufge­nommen, damit auch diese Netz­be­treiber die Anlage mitnutzen können. Seitens Telefónica sei wohl schon Inter­esse bekundet worden, doch noch gibt es ein regu­la­to­ri­sches Problem zu lösen: Das Bundes­kar­tellamt sieht noch Klärungs­be­darf, wie am Rande der Veran­stal­tung bekannt wurde, man sei aber opti­mis­tisch, dass das lösbar sei.

Rhein­land-Pfalz: Runder Tisch und Clea­ring­stelle beschleu­nigen Ausbau

Malu Dreyer (Mitte), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz lobte die Telekom für ihren Mut, die Burg Eltz mit Mobilfunk zu versorgen.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Minis­ter­prä­si­dentin Dreyer ist sich sicher: "Burg Eltz ist ein touris­ti­sches High­light in Rhein­land-Pfalz und die wohl meist­be­suchte private Burg in Deutsch­land, ein symbo­li­scher Ort für die Erschlie­ßung eines Bundes­landes mit vielen Burgen und Tälern." Dreyer freute sich, dass sich die Telekom an die Versor­gung der Burg gewagt habe, denn "Wenn die Telekom es schafft, diese Burg zu versorgen, dann schafft sie es auch in ganz Rhein­land-Pfalz", schließ­lich sei der Tourismus heute digital.

In Rhein­land-Pfalz wurde ein Runder Tisch Mobil­funk gegründet, wo alle Netz­be­treiber (Telekom, Voda­fone, Telefónica) und alle in Frage kommenden Behörden einge­laden wurden. Eine Clea­ring­stelle beim Land hat die Aufgabe, anste­hende Probleme und Fragen wie Bedenken von Bürger­initia­tiven oder den Umwelt­schutz zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu erar­beiten. Dreyer erwartet bis 2025 "überall 5G und vorher schon 4G". Die Gesamt­ver­ant­wor­tung für den Ausbau liege beim Bund und den Netz­be­trei­bern.

Burg Eltz sei in dieser Hinsicht ein Ideal­fall, wie der Ausbau (in Rhein­land-Pfalz) gelingen kann, "wenn die Eigen­tümer koope­rieren" und eine "krea­tive Lösung" entwi­ckeln. Dreyer möchte zeigen, was das Land zu bieten hat, und ist sich sicher, das mehr Menschen Urlaub in Rhein­land-Pfalz machen werden.

Anreise über enge kurvige Sträß­chen

Besu­cher, die nach Burg Eltz kommen, empfangen auf dem Park­platz hinter dem Ort Wier­schem noch alle drei Netze, dann geht es aber in Serpen­tinen den für den öffent­li­chen Verkehr gesperrten Berg in das Elzbachtal hinunter. Dort gab es bis Jahres­an­fang über­haupt kein Netz. Jetzt sendet die Telekom auf 800 und 1800 MHz in LTE (Carrier-Aggre­ga­tion), 30 MHz Band­breite stehen bei 1800 (Band 3) und 10 MHz bei 800 MHz (Band 20) zur Verfü­gung, ferner läuft 2G (GSM) auf 900 MHz. Über 12 Anten­nen­lei­tungen werden die Signale auf drei Kombi-Antennen von Comm­scope gegeben, die schon für Frequenzen bis 2600 MHz vorbe­reitet sind.

Antenne quasi "unsichtbar"

Genau hinschauen: Die Antennen sind von der Burg aus kaum zu erkennen.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Damit die Antennen nicht auffallen, wurden sie dunkel­braun einge­färbt. Man muss schon wissen, wohin man schauen muss, sonst bleiben die drei Antennen dem Besu­cher absolut verborgen, obwohl sie unmit­telbar gegen­über die mehr­fach umge­bauten und erwei­terten, dicken Eifel­gra­nit­mauern der Burg mit Signal durch­dringen.

Burg bekommt 5G - noch dieses Jahr

Und damit nicht genug: Noch in diesem Jahr wird die Burg in das 5G-Zeit­alter aufsteigen und mit 5G-Technik auf 2,1 GHz (Band n1) versorgt werden. Dazu wird wahr­schein­lich das 1800-MHz-Radio gegen ein Multi­band-Modul ausge­tauscht, das dann auch 2,1 GHz abde­cken kann.

Auf dem Bild sieht man zwei Anschluss­schränke mit dem Glas­fa­ser­modem (OLT) und der Strom­ver­sor­gung. Die jeweils drei kleinen Boxen mit Griff enthalten die Sender­technik ("Radios") vom Liefe­ranten Huawei.

Gute deut­sche Eiche als Sende­mast

Auf den ersten Blick sieht man die Antennen im braun-grauen Gehäuse kaum.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Da ein klas­si­scher Sende­mast aus Schleu­der­beton oder gar eine Gitter­stahl­kon­struk­tion aus Denk­mal­schutz­gründen nicht in Frage kamen, wurde ein gute alte deut­sche Eiche gewählt, die in den Wäldern des Grafen einge­schlagen wurde. Sie wurde auf ein gegos­senes Beton­fun­da­ment gesetzt, denn darunter befindet sich purer nackter massiver Fels. 10 Meter ist die Eiche hoch, die Unter­kante der Antenne noch 6 Meter über Grund.

Große Kombi-Antennen (wie im Bild) wiegen 45 kg das Stück, gebraucht werden davon drei (für drei Sektoren). Die Antennen bei Burg Eltz sind etwas leichter und wurden über eine Hebe­bühne an den Monta­geort "ange­lie­fert".

3600 Nutzer, 450 Down­loads

Die Antennen-Eiche mit Betonfundament, Stromversorgung, optisches Modem (OLT) und die kleinen Kartons enthalten die Funksender (Radios)

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Anlage kann zeit­gleich 3600 Benutzer verwalten, die zeit­gleich 450 Down­loads ausführen können. Tech­nisch ist eine maxi­male Down­load­ge­schwin­dig­keit von bis zu 190 MBits/s und ein Upload von bis zu 50 MBit/s möglich. Bei Messungen von teltarif.de erzielten wir an einer Stelle 176 MBit/s im Down­stream (gemessen mit Speedtest.net und einem iPhone SE (2020). Das Fern­seh­team des Südwest­rund­funks (SWR) nutzte gleich die Gele­gen­heit, seinen Film­bei­trag über die neue Anlage ins Studio zu über­spielen.

Ausbau­ver­pflich­tung 2015 erfüllt - es geht weiter

Telekom-Chef Wössner sieht damit die Ausbau­ver­pflich­tungen aus 2015 (97 Prozent der Bevöl­ke­rung) erfüllt, und peilt als nächsten Schritt die 98 Prozent bis 2021 an.

50 Prozent aller Telekom-Stand­orte (auch in Rhein­land-Pfalz) sollen bis Ende des Jahres mit 5G versorgt sein, passende Endge­räte (Handys) werden "ab jetzt lieferbar" sein.

Ende für Brief­tauben - Elzbachtal und Wanderweg versorgt

Mit dem Sender Burg Eltz wird jetzt das Elzbachtal, die Ringel­steiner Mühle und der Wanderweg Mosel­steig versorgt. Vorher mussten Anfragen nach Mate­rial über die Burg mit dem Versand von DVDs oder CD per Luft­post ins Ausland befrie­digt werden. Öfters fuhren Land­wirte aus Versehen über die "alte Leitung" oder rammten einen Leitungs­masten. Im Mittel­alter hatte man sich mit Feuer- oder Rauch­zei­chen verstän­digt oder Brief­tauben ausge­sendet, das ist jetzt vorbei. Auf ihrem YouTube-Kanal Telekom Netz stellt die Telekom das Projekt im Video vor:

Eine Einschät­zung von Henning Gajek

Wenn Grund­stücks­ei­gen­tümer und die Politik an einem Strang ziehen, findet sich auch ein Netz­be­treiber, der selbst komplexe Funk­lö­cher gut versorgen kann. Das geht nicht mit immer neuen Vorschriften und büro­kra­ti­schen Hürden, sondern mit dem Auffinden und Lösen von Problem­stellen unter Einbe­zie­hung aller Betei­ligten in viel kürzerer Zeit als sonst. Die Geneh­mi­gungen für Burg Eltz haben nur sechs Monate gebraucht.