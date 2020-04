Telekom: Bereits 98,1 Prozent der Haushalte erreicht

Die Bundes­netz­agentur hat ihre blauen Briefe verschickt und allen drei Netz­be­trei­bern mangel­haften Ausbau beschei­nigt. Die Bundes­netz­agentur habe mit ihren Kontroll­mes­sungen die Meldung der Telekom zum Stand des Ausbaus vom Jahres­ende 2019 bestä­tigt, war aus der Bonner Fried­rich-Ebert-Allee zu hören. In einem offi­zi­ellen State­ment gab die Telekom einen Über­blick über den aktu­ellen Stand:

Das LTE-Netz der Telekom erreiche inzwi­schen über 98 Prozent aller Haus­halte, teilte das Bonner Unter­nehmen mit, und damit seien die Auflagen der Bundes­netz­agentur bundes­weit erfüllt. Weitere Verbes­se­rungen konnten im ersten Quartal erreicht werden. Bleibe noch der Lücken­schluss an Verkehrs­wegen, den die Telekom als "Gemein­schafts­auf­gabe" sieht.

Ende 2019 schon 98,1 Prozent der Haus­halte erreicht

Ein Mobilkran hilft beim Aufbau eines Stahlgittermastes der Telekom in Dettelbach (Bayern). Die Telekom baut fleißig weiter. Im Detail findet die Telekom, auf ihrem Weg einer "flächen­de­ckenden Mobil­funk­ver­sor­gung" einen Schritt weiter zu sein. Deutsch­land­weit erreichte das LTE-Netz der Telekom Ende 2019 schon 98,1 Prozent der Haus­halte. Damit wurden die Versor­gungs­auf­lagen der Bundes­netz­agentur aus der Frequenz­auk­tion 2015 bundes­weit erfüllt, findet die Telekom. Vorge­schrieben war eine bundes­weite LTE-Abde­ckung von 98 Prozent und für die einzelnen Bundes­länder von jeweils 97 Prozent.

Dies decke sich mit den Netz­tests der Zeit­schriften Chip und Connect aus dem ersten Quartal 2020, bei denen das Netz der Telekom als jeweils bestes abge­schnitten hatte.

Problem­fall Bahn

Gleich­wohl stelle die Versor­gung der Verkehrs­wege für alle Netz­be­treiber weiter eine Heraus­for­de­rung dar. Hier sei die Telekom auch in Gesprä­chen mit Verkehrs­un­ter­nehmen wie der Deut­schen Bahn, die nach Erkennt­nissen "von mit den Vorgängen vertrauten Personen" sich als äußerst komplex erweisen, da beispiels­weise die Bahn auf ihr Gelände nur äußerst ungern Tech­niker von "fremden" Firmen lassen möchte, unter anderem aus Sicher­heits­gründen, beispiels­weise an den ICE-Hoch­ge­schwin­dig­keits­stre­cken, aber auch aus "Angst", dass die LTE-Signale das GSM-R-System der Bahn stören könnten.

5 Milli­arden für den Netz­ausbau

Die Telekom verweist darauf, jedes Jahr mehr als fünf Milli­arden Euro in die Infra­struktur in Deutsch­land zu inves­tieren. Allein im vergan­genen Jahr habe die Telekom im Schnitt jeden Tag rund vier neue Stand­orte in Betrieb genommen, insge­samt seien es 1380 gewesen. Hinzu kämen 560 Stand­orte, die erst­mals mit LTE aufge­rüstet wurden. Seit Beginn des Jahres 2020 seien weitere 330 neue Stand­orte in Betrieb gegangen. Damit funkten deutsch­land­weit über 30 000 Mobil­funk­stand­orte im Netz der Telekom.

Dadurch lag die LTE-Haus­halts­ab­de­ckung Ende 2019 bei der Telekom in den einzelnen Ländern bei folgenden Werten: Bayern 97,6 Prozent, Berlin 99,9 Prozent, Bran­den­burg 97,5 Prozent, Bremen 99,9 Prozent, Baden-Würt­tem­berg 96 Prozent, Hessen 98,4 Prozent, Hamburg 99,9 Prozent, Meck­len­burg-Vorpom­mern 97,5 Prozent, Nieder­sachsen 98,6 Prozent, Nord­rhein-West­falen 99,3 Prozent, Rhein­land-Pfalz 96,5 Prozent, Saar­land 95,4 Prozent, Sachsen 98,1 Prozent, Sachsen-Anhalt 98,5 Prozent, Schleswig-Holstein 98,5 Prozent und Thüringen 97,0 Prozent.

Nach­hol­be­darf in den Bundes­län­dern

In den Bundes­län­dern Baden-Würt­tem­berg, Rhein­land-Pfalz und Saar­land bestand Ende 2019 noch Nach­hol­be­darf. Die Telekom habe seither ihren Ausbau in den genannten Bundes­län­dern forciert. Seit Ende 2019 gibt es neue Rege­lungen zum LTE-Ausbau in Grenz­re­gionen, die dabei helfen. Dadurch liege das Saar­land mitt­ler­weile bei der Versor­gung durch die Telekom bei 97,3 Prozent, in Rhein­land-Pfalz und Baden-Würt­tem­berg werde die Versor­gung durch die Telekom bis Früh­sommer 2020 bei 97 Prozent liegen.

Auto­bahnen und Schie­nen­stre­cken

Auch 97,6 Prozent der Auto­bahnen und 96,4 Prozent der Schie­nen­stre­cken verfügten über LTE von der Telekom. Insge­samt gebe es aber leider noch zu viele Verbin­dungs­ab­brüche, räumt die Telekom offen ein. Ein Grund seien Verzö­ge­rungen bei den Geneh­mi­gungen und eine oft proble­ma­ti­sche Stand­ort­suche entlang der Verkehrs­wege. Die Telekom habe eine mögliche Versor­gung entlang von Auto­bahnen und ICE-Stre­cken zu 100 Prozent mit Stand­orten geplant, aller­dings konnten einige dieser Stand­orte wegen verschie­dener Ausbau­hin­der­nisse bisher noch nicht fertig­ge­stellt werden.

Konstruk­tive Gespräche

Die Telekom befinde sich daher in konstruk­tiven Gesprä­chen, u. a. mit der Deut­schen Bahn, um neue Mobil­funk­sta­tionen zu erschließen und auch die Verstär­kung der Mobil­funk­si­gnale inner­halb der Züge zu verbes­sern. Hinzu kämen Koope­ra­tionen mit Wett­be­wer­bern. Die gemein­samen Anstren­gungen gerade im Bereich neuer Stand­orte müssen jedoch weiter erhöht werden.

Ausbau als Gemein­schafts­auf­gabe

„Mobil­funk­ausbau ist eine Gemein­schafts­auf­gabe. Wir bauen bereits über unsere Verpflich­tungen hinaus und könnten heute schon eine noch höhere LTE-Versor­gung haben, wenn es nicht an vielen Orten so schwierig wäre, neue Anten­nen­stand­orte zu bekommen und Geneh­mi­gungen zu erhalten“, sagte Telekom-Deutsch­land-Chef Dirk Wössner dazu. „Wir können aber nicht bauen, wenn wir keinen geneh­migten Standort haben. Bürger, Politik und Indus­trie sind sich weitest­ge­hend einig, dass Ausbau­hemm­nisse besei­tigt werden müssen. Konkret wünsche ich uns allen deut­lich einfa­chere Verfahren, stan­dar­di­sierte Prozesse und eine größere gesell­schaft­liche Akzep­tanz für den Bau von Mobil­funk­masten. Wir jeden­falls sind erst zufrieden, wenn alle dabei sind. Dafür arbeiten wir weiter und sind dankbar für Unter­stüt­zung.“

Führungs­rolle beim Ausbau

Die Telekom plant, auch weiterhin ihre Führungs­rolle beim Mobil­funk­ausbau wahr­zu­nehmen. Dazu gehört, bestehende Funk­lö­cher auch gemeinsam mit den anderen Netz­be­trei­bern zu schließen. Allein in den kommenden vier Jahren wird die Telekom bundes­weit bis zu 10 000 neue LTE-Mobil­funk­stand­orte bauen, die Hälfte davon im länd­li­chen Raum.

