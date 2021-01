Bundesnetzagentur: Verbraucherschlichtung zieht Bilanz

Wenn ein Kunde mit seinem TK-Anbieter Streit bekommt, kann er sich zur Schlich­tung an die Bundes­netz­agentur wenden. In vielen Fällen lässt sich so das Problem lösen. Gute Anbieter machen am wenigsten Probleme.

Heute hat die Verbrau­cher­schlich­tungs­stelle Tele­kom­muni­kation der Bundes­netz­agentur (BNetzA) ihren Tätig­keits­bericht für das Jahr 2020 veröf­fent­licht.

„Erfreu­lich ist, dass sich die Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen im Jahr 2020 häufiger als in den Jahren zuvor an Schlich­tungs­ver­fahren der Verbrau­cher­schlich­tungs­stelle Tele­kom­muni­kation betei­ligt haben,“ sagt Dr. Wilhelm Esch­weiler, Vize­prä­sident der Bundes­netz­agentur.

Zahl der Schlich­tungs­anträge gestiegen

Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, versteigert nicht nur Frequenzen, sondern lässt auch Streit schlichten

Foto: Picture Alliance / dpa Esch­weiler legte Zahlen vor: Im Jahr 2020 bear­bei­tete die Verbrau­cher­schlich­tungs­stelle 1844 Schlich­tungs­anträge von Kunden der Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen. Im Vorjahr waren es "nur" 1605. Ledig­lich in 293 Fällen verwei­gerten die Antrags­gegner die Teil­nahme am Schlich­tungs­ver­fahren, ohne eine Lösung der Streit­frage anzu­bieten. Die Zahl der Teil­nah­mever­wei­gerungen ist damit geringer als in den vergan­genen Jahren.

In 687 Streit­fällen wurde eine Über­ein­kunft der Parteien erreicht. Von insge­samt 520 Schlich­tungs­anträgen, welche die Verbrau­cher­schlich­tungs­stelle aufgrund fehlender Schlich­tungs­vor­aus­set­zung ablehnte, leitete sie 101 an die Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen weiter. Hier bestand Aussicht auf eine Kulanz­lösung.

In 332 Fällen zogen die Antrag­steller ihre Anträge selbst zurück. Die Gründe hierfür lagen unter anderem in der zwischen­zeit­lichen Erle­digung der Streit­sache. In zwölf Verfahren nahmen die Parteien den Schlich­tungs­vor­schlag der Verbrau­cher­schlich­tungs­stelle zur Beile­gung des Streites nicht an.

Hinter­grund

Die Verbrau­cher­schlich­tungs­stelle Tele­kom­muni­kation vermit­telt bei Strei­tig­keiten zwischen Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen und deren Kunden, die im Zusam­men­hang mit den kunden­schüt­zenden tele­kom­muni­kati­ons­recht­lichen Rege­lungen stehen. Ziel ist es, eine einver­nehm­liche Lösung zwischen den Parteien zu errei­chen, um so eine gericht­liche Ausein­ander­set­zung zu vermeiden. Das Verfahren ist für beide Parteien frei­willig und kosten­frei.

Der Tätig­keits­bericht 2020 sowie nähere Infor­mationen zum Schlich­tungs­ver­fahren vor der Verbrau­cher­schlich­tungs­stelle Tele­kom­muni­kation sind im Internet abrufbar.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wer einen Vertrag mit einem Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter abschließt, wird meis­tens Glück haben. Falls es Streit gibt, geht es viel­leicht um eine unver­ständ­liche Rech­nung mit unver­ständ­lichen Posten, Beträge für "Dritt­anbieter", falsche Preis­stel­lungen (nicht ange­kün­digte Preis­erhö­hungen oder Fehler im Rech­nungs­system) oder die Berech­nung von Verbin­dungen, die man als "kostenlos" vermutet hatte (z.B. zu Konfe­renz­sys­temen). Streit gibt es oft bei Ange­boten und Verspre­chungen, die dann vom Anbieter (nach Unter­schrift) nicht erfüllt wurden. Weiterer Streit könnte eine vorzei­tige oder (nicht)frist­gerechte Kündi­gung oder ein viel zu lang­samer Internet-Anschluss sein.

Nicht immer kann die Netz­agentur helfen. Manchmal reicht es schon, wenn sie sich kurz zu Wort meldet, weil dem Anbieter dann eine kulante Lösung einfällt. Gute Anbieter brau­chen keine Streit­schlich­tung, weil sie ihre Abläufe so ausge­richtet haben, dass Tarife klar und Leis­tungen verständ­lich und nach­voll­ziehbar sind und somit Konflikte von vorne­herein vermieden werden. Und wenn es doch mal Streit gibt, ist ein danach zufrieden gestellter Kunde die beste Werbung.

