BNetzA: Im Haus auf Telekom-Kabel Rücksicht nehmen

Große Gebäude werden per Glasfaser (FTTB) angeschlossen. Indoor wird gerne mit Kupfer verteilt. Wie vermeidet man Geschwindigkeitseinbussen?

@ Thomtech - Fotolia.com Die Geschichte ist nicht neu, aber die Bundes­netz­agentur hat am Freitag eine Entschei­dung veröf­fent­licht, welche nach Ansicht des Breit­ver­bandes BREKO „den Kupfer-Anschlüssen der Telekom Vorrang gegen­über Glas­fa­ser­an­schlüssen bis in die Gebäude (Fibre to the Buil­ding – FTTB) einräumt.“ Diese Entschei­dung muss noch von der EU-Kommis­sion frei­ge­geben werden, was als Form­sache gilt.

Außen Glas­faser - innen Kupfer?

@ Thomtech - Fotolia.com Um was geht es? Um den Zugang zur Tele­fon­lei­tung vom Keller eines Gebäudes bis zum jewei­ligen Kunden in die Wohnung – also um die Gebäu­de­ver­ka­be­lung. Nach der Entschei­dung, so versteht es der BREKO, erhalte die Deut­sche Telekom "ein Quasi-Monopol über die Gebäu­de­ver­ka­be­lung".

VDSL(-Vecto­ring, Super-Vecto­ring)- und Glas­fa­ser­an­schlüsse bis in die Gebäude (FTTB) nutzen auf den letzten Metern im Gebäude dieselben Kupfer­kabel der Gebäu­de­ver­ka­be­lung und können sich dabei gegen­seitig stören.

BREKO möchte seine Leitungen an Telekom vermieten

Der BREKO hätte sich nun gewünscht, dass die Telekom solche Leute nicht mehr direkt mit Kupfer­lei­tungen ansteuern darf, sondern von den alter­na­tiven Wett­be­wer­bern Glas­fa­ser­lei­tungen mieten sollte. Die alter­na­tiven Anbieter würden dann im Haus mit schnel­lerer Technik arbeiten (wie z.B. G.fast, was 300-1000 MBit/s schaffen kann, mitunter sogar mehr) als die Telekom. Deren Super-Vecto­ring-DSL schafft bis zu 250 MBit/s. Die Wett­be­werber hatten ange­boten, einen „markt­ge­rechten offenen Netz­zu­gang“ anzu­bieten, soll heißen, es wäre für die Telekom deut­lich teurer geworden, denn „markt­ge­rechte“ und „regu­lierte“ Preise sind zwei paar Schuhe.

Schieds­spruch der Bundes­netz­agentur

Aus diesen Gründen hatte die Telekom dazu keine Lust, und so landete der Streit vor der Beschluss­kammer der Bundes­netz­agentur. Die werde den „längst abge­schrie­benen“ Kupfer­an­schlüssen der Telekom einen weit­rei­chenden Schutz gegen­über den Glas­fa­ser­an­schlüssen der Wett­be­werber gewähren, schimpft der BREKO in einer Presser­klä­rung.

Höchst­ge­schwin­dig­keit bei G.fast runter­drehen?

Wett­be­werber, die mit Glas­faser bis ins Haus kommen wollen, können entweder das von VDSL oder VDSL-Vecto­ring bzw. Super-Vecto­ring genutzte Frequenz­spek­trum „ausblenden“, wodurch den Endkunden nach Experten-Schät­zungen im schlech­testen Fall nur noch eine Band­breite von maximal 600 MBit/s zur Verfü­gung stehe.

Das würde - so argu­men­tiert der BREKO - die Möglich­keit, Bürge­rinnen und Bürgern sowie Unter­nehmen Gigabit-Band­breiten anzu­bieten, konter­ka­rieren. Odert man laufe Gefahr, dass die Anschlüsse von der Deut­schen Telekom von der Nutzung der Gebäu­de­ver­ka­be­lung ausge­schlossen und damit abge­schaltet werden, auch wenn sich diese Verka­be­lung nicht einmal im Eigentum der Telekom befinde.

Warum nicht durch­ge­hend Glas­faser?

Die dritte Möglich­keit, einfach Glas­faser auch im Gebäude bis zum Teil­nehmer zu verlegen, zieht BREKO offenbar nicht in Betracht, viel­leicht, weil das je nach bauli­chen Gege­ben­heit kompli­zierter, sprich teuer werden könnte?

Im Gegen­satz zu anderen Verbänden, wie dem VATM oder dem Buglas, die das Problem „entspannt“ betrachten, wettert BREKO, dass mit der Entschei­dung der Bundes­netz­agentur „das Gigabit-Ziel der Bundes­re­gie­rung konter­ka­riert“ wird. Gleich­zeitig setze sie ein fatales Signal „für die Unter­nehmen, die Glas­fa­ser­an­schlüsse bis in die Gebäude (FTTB) bereits gebaut haben bzw. vor haben, diese zu bauen“, kriti­siert BREKO-Geschäfts­führer Stephan Albers das Geschehen.

Eine Einschät­zung: Nur Glas­faser ist zukunfts­si­cher

Draußen versteht das keiner. Bei den maximal „nur noch mögli­chen 600 MBit/s“ kommen Privat­kunden schon ins Träumen, wenn ihr Anschluss nur wenige MBit/s oder weniger liefert. Von daher handelt es sich für viele Beob­achter um ein „Luxus­pro­blem“.

Die einzig rich­tige Lösung wird früher oder später die Verle­gung von moderner, zukunfts­si­cherer Glas­faser auch inhouse sein. Einfach wird das nicht, da mit dem Haus­ei­gen­tümer abge­stimmt werden muss, wer die Baukosten zu welchem Anteil über­nimmt, wem am Ende die Verka­be­lung gehört und wer sie nutzen darf und zu welchen Bedin­gungen. Trotzdem: Nur so bleiben die Glas­faser-Anbieter am Ende zukunfts­si­cher und vor allen Dingen auch glaub­würdiger.