Homann: Es gibt keine 5G-Frequenzen

"Der wichtigste Mann der letzten Tage" (so Minister Scheuer) am Donnerstag bei der Breko-Jahrestagung: Der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, nutzte die Gelegenheit, noch einmal dem Fachpublikum die Regeln für die kommende Auktion zu erläutern.

Kein Grund zur Panik

BNetzA-Präsident Jochen Homann nutzte die Gelegenheit, über die Hintergründe der 5G-Versteigerung zu informieren. In Anspielung auf den Berliner Tagungsort "Hotel Titanic" beruhigte Homann die Gäste: Es sei kein Anlass zur Untergangsstimmung. "Die kommende Auktion ist kein Endspiel, wir sind mitten in einem Prozess und müssen die bereits zugeteilten Frequenzen erst freiräumen." Der Mobilfunkgipfel hatte einen besseren Netzausbau zum Ziel. In wenigen Jahren, vielleicht 2023 oder erst 2026 würden passende Flächenfrequenzen versteigert.

Es gibt keine 5G-Frequenzen

Homann räumte mit Vorurteilen auf. "Es gibt keine 5G-Frequenzen. Wir versteigern Frequenzen, die für 5G geeignet sind." Die Diskussion der letzten Zeit sei fehlgeleitet. "Wenn wir jedes Netz auf 3,5 GHz flächendeckend ausbauen wollen, brauchen wir für jedes Netz schon dreistellige 100 000er-Stationszahlen. Da bekommen wir schon jetzt Proteste von Bürgern auf den Tisch."

Im Übrigen, so fuhr Homann gut gelaunt fort, stehe in den Auflagen drin: Bundesautobahnen, Land-, Staats-, Kreisstraßen und Schienennetze, damit werde doch die Fläche erreicht!

Viele aus der Branche hätten ihm vorgeworfen, die Auflagen "verschärft" zu haben. "Ja das stimmt." Auf der anderen Seite gebe es die Anrechnungsformel beim Ausbau. Diese solle ein Antrieb für Kooperationen sein, die zu sinkenden Kosten führen werde. Klar ist, dass wir so "nicht alle weißen Flecken erreichen" können. Das wäre dann die Aufgabe der Politik, mit öffentliche Subventionen diese Bereiche noch zu erschließen.

Flächendeckung durch Negativoptionsversteigerung?