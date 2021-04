Bundesnetzagentur klemmt Fax-Spammer präventiv ab

Wer wiederholt verboten Faxwerbung verschickt, kann auch noch nicht genutzte Nummern abgeschaltet bekommen.

Image licensed by Ingram Image, Logo: BNetzA, Montage: teltarif.de Wer noch ein Faxgerät besitzt, muss - je nach Modell - ab und zu ther­mosen­sitives Faxpa­pier kaufen, sofern es nicht ein Faxgerät mit Tinten­strahl- oder Laser­dru­cker ist, aber auch da ist das "Kopier­papier" irgend­wann alle.

Um so ärger­licher, wenn dann Faxe eintru­deln, die man niemals haben wollte, für Gebraucht­wagen oder medi­zini­sche Produkte in der Corona-Krise.

Bundes­netz­agentur geht gegen Wieder­holungs­täter vor

Wer wiederholt verboten Faxwerbung verschickt, kann auch noch nicht genutzte Nummern abgeschaltet bekommen.

Image licensed by Ingram Image, Logo: BNetzA, Montage: teltarif.de Erst vor kurzem hatten wir berichtet, dass die Bundes­netz­agentur bestimmten Fax-Spam­mern den Stecker gezogen hatte, doch die faxten munter weiter.

"So nicht", sprach der Präsi­dent der Bundes­netz­agentur Jochen Homann: „Wir gehen entschlossen gegen Wieder­holungs­täter vor!“. Und so ist die Bundes­netz­agentur erneut gegen uner­wünschte Faxwer­bung vorge­gangen, in der für Corona-Schnell­tests geworben wurde. Sie hat die Abschal­tung der Rufnum­mern 0241 98094690 und 0241 98094699 (Orts­netz Aachen, Nord­rhein-West­falen) sowie weiterer Rufnum­mern ange­ordnet.

„Faxwer­bung ohne vorhe­rige ausdrück­liche Einwil­ligung ist unzu­lässig. Einen Wett­bewerbs­vor­sprung durch Rechts­bruch tole­rieren wir nicht“, betont Homann und ergänzt: „Unter­nehmen, die fort­gesetzt Rechts­ver­stöße begehen, müssen auch damit rechnen, dass bislang nicht auffäl­lige Rufnum­mern abge­schaltet werden, um vorbeu­gend rechts­wid­riges Verhalten zu verhin­dern“.

Abschal­tungen – auch präventiv – ange­ordnet

Die Werbe­faxe der Firma "M.E. Handel & Consul­ting e.K. (MedicalOne)" sollen die Empfänger zu einem Vertrags­schluss animieren. Beson­ders verwerf­lich, da die Faxe oft an Empfänger gingen, die niemals dieser Faxwer­bung zuge­stimmt haben. Deshalb ordnete die Bundes­netz­agentur die Abschal­tung der in diesen Faxen als Kontakt ange­gebenen Rufnum­mern an. Das Unter­nehmen hatte eine voraus­gegan­gene Abmah­nung nicht beachtet und auch nach Rufnum­mern­abschal­tung weiter "fort­gesetzt rechts­widrig agiert". Deshalb wurden noch zusätz­lich weitere, nicht auf den Werbe­faxen ange­gebene Rufnum­mern abge­schaltet. Obgleich diese Rufnum­mern noch nicht rechts­widrig genutzt wurden, erfolgte die Abschal­tung präventiv.

Faxwer­bung ist nach den Vorgaben des Gesetzes gegen den unlau­teren Wett­bewerb (UWG) nur nach vorhe­riger ausdrück­licher Einwil­ligung zulässig. Den Nach­weis entspre­chender Einwil­ligungen hat das werbende Unter­nehmen nicht erbracht.

Vorfälle bei der Bundes­netz­agentur melden

Einen Über­blick über Rufnum­mern, deren Abschal­tung die Bundes­netz­agentur schon ange­ordnet hat, kann im Internet abge­rufen werden. Betrof­fene können sich bei der Bundes­netz­agentur melden.

Wie die Bundes­netz­agentur mitteilt, gingen im Jahr 2020 exakt 26.268 Beschwerden zum Thema Fax-Spam ein.

Prak­tische Erfah­rungen

Auch der Autor wurde vor wenigen Wochen mit Werbung von "Medical One" beglückt und hat sich bei der Bundes­netz­agentur gemeldet. Wenige Tage später kam eine vorfor­mulierte E-Mail, welche den Eingang bestä­tigte und das weitere Verfahren erläu­terte.

Wer heute noch Faxe empfangen möchte, aber keine Lust auf sinnlos verdrucktes Fax-Papier aufgrund Fax-Spam hat, kann einen Fax2Mail-Dienst verwenden. Dabei werden die ankom­mende Faxe auf einer eigenen Rufnummer (meist mit der Vorwahl 032) entgegen genommen und per E-Mail im PDF-Format an eine dafür hinter­legte E-Mail-Adresse des Empfän­gers geschickt. Ist das erhal­tene Fax von Bedeu­tung, kann es abge­spei­chert und - nur wenn unbe­dingt notwendig - auch ausge­druckt werden, andern­falls ist es mit 1-2 Maus­klicks wieder gelöscht.

Kunden der Telekom mit einer E-Mail-Adresse bei T-Online können sich mit der Option "T-Online E-Mail S" eine kosten­lose Faxruf­nummer einrichten. Die örtliche Faxruf­nummer (bei heute übli­chen All-IP-Anschlüssen sind bekannt­lich drei Rufnum­mern inklu­sive) kann in den aktu­ellen Magenta-Zuhause-Tarifen kostenlos auf die 032-Faxruf­nummer umge­leitet werden. Bei anderen Anbie­tern oder in älteren Tarifen werden für Verbin­dungen zu 032 teil­weise empfind­liche Preise berechnet.

Kunden der E-Mail-Dienste GMX oder Web.de erhalten in den aufpreis­pflich­tigen Ange­boten eben­falls eine 032-Faxruf­nummer dazu. Diese Anbieter erlauben es auch, über eine Webober­fläche oder eine speziell adres­sierte E-Mail aktiv selbst Faxe (unter Umständen mit Kosten pro Faxseite) zu verschi­cken.

