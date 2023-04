Fußball-Bundesliga soll aufs Auto-Display

Bereits Ende März wurden Pläne für die Ausschrei­bung neuer Über­tra­gungs­rechte für Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundes­liga bekannt. Die aktu­elle Rechte-Periode endet mit der Saison 2024/25. Das heißt, die neuen Sende­rechte werden voraus­sicht­lich im Früh­jahr kommenden Jahres vergeben und gelten ab der Saison 2025/26.

Zu den gewohnten Rech­tepa­keten für Pay-TV und Free-TV, für Hörfunk und Audio-Streams soll es künftig ein weiteres Angebot geben, das einem Bericht des Online­maga­zins Spobis zufolge unter dem Arbeits­titel "In Car Enter­tain­ment" vorbe­reitet wird. Das heißt, die Deut­sche Fußball-Liga (DFL) will die Bundes­liga auf die Auto-Displays bringen. Bundesliga auf dem Auto-Display

Foto: BMW Ganz neu ist die Idee von Bundes­liga-Streams in Fahr­zeugen nicht. Bei BMW läuft in Zusam­men­arbeit mit der DFL bereits seit einigen Monaten ein Pilot­pro­jekt, das zunächst bis 31. März kommenden Jahres befristet ist. Genutzt werden kann die Bundes­liga In Car App aller­dings vorerst nur auf dem neuen 7er BMW.

Mehrere Inter­essenten

Einem Golem-Bericht zufolge gehört BMW auch zu den Inter­essenten für das neue In-Car-Enter­tain­ment-Angebot, das die DFL ausschreiben will. Auch Audi und Mercedes Benz seien daran inter­essiert, das neue Rech­tepaket zu erwerben, das Strea­ming speziell für die Nutzung im Auto ange­passter Inhalte vorsieht.

Beim aktu­ellen Pilot­pro­jekt von BMW sind Bewegt­bilder aus Sicher­heits­gründen nur dann zu sehen, wenn das Auto steht und nicht fährt. Das wird beim künf­tigen Angebot nicht anders sein. Unklar ist, wie sich die DFL die Rech­tever­gabe vorstellt. Denkbar wäre eine Vergabe an einen oder mehrere Auto­mobil­kon­zerne oder auch an andere Anbieter (Sky, DAZN etc.), die Bundes­liga-Clips speziell für die Nutzung im Auto aufbe­reiten.

Neben dem In-Car-Angebot will die DFL dem Spobis-Bericht zufolge auch Kurz-Clip-Pakete ausschreiben - offenbar neben den High­light-Clips, die es derzeit bereits bei BILD und DAZN zu sehen gibt. Inter­essant ist zudem die Abkehr vom Allei­ner­werbs­verbot. Somit könnte theo­retisch auch ein einziger Veran­stalter - wie früher Sky - alle Bundes­liga-Liverechte erwerben. Hierzu muss dann aber das Bundes­kar­tellamt seine Zustim­mung erteilen.

Wie berichtet, zeigt mit Viaplay ein weiterer Anbieter Inter­esse an den Fußball­bun­des­liga-Rechten.