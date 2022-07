2. Fußball-Bundesliga: Saisonstart live in TV, Radio & Stream

Die Sommer­pause in der 2. Fußball-Bundes­liga ist zu Ende. Ab heute Abend rollt der Ball wieder in Deutsch­lands zweit­höchster Spiel­klasse. Die Auftakt-Begeg­nung zwischen dem 1. FC Kaisers­lau­tern und Hannover 96 wird um 20.30 Uhr ange­pfiffen. Fußball­fans können das Spiel neben der Pay-TV-Platt­form von Sky auch im unver­schlüs­selten Fern­sehen sehen - wie beim Saison-Auftakt üblich.

Der Free-TV-Sender SAT.1 berichtet ab 19 Uhr live vom Betzen­berg, wo sich Fans und Mann­schaft auf die Rück­kehr der "Roten Teufel" in die 2. Bundes­liga freuen. SAT.1 ist in SD-Qualität unver­schlüs­selt über Satellit und in den Kabel­netzen zu empfangen. Hoch­auf­lösend ist das Signal "grund­ver­schlüs­selt", sodass der Empfang je nach TV-Anbieter und -Tarif des Kunden mit zusätz­lichen Kosten verbunden ist. Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga

Foto: teltarif.de Auch über DVB-T2 HD ist SAT.1 zu empfangen - im Rahmen des eben­falls kosten­pflich­tigen freenetTV-Pakets. Darüber hinaus gibt es das Programm im Live­stream - beispiels­weise nach Regis­trie­rung über die Webseite des TV-Senders oder auf Platt­formen wie Joyn, waipu.tv und Zattoo. Dazu kommt die Verbrei­tung über IPTV-Platt­formen wie MagentaTV von der Deut­schen Telekom und GigaTV von Voda­fone.

Sky über­trägt ab 20 Uhr live

Der Pay-TV-Sender Sky steigt um 20 Uhr in die Bericht­erstat­tung vom Zweit­liga-Auftakt­spiel ein. Die Partie zwischen dem 1. FC Kaisers­lau­tern und Hannover 96 wird auf Sky Sport Bundes­liga, auf Sky Sport Bundes­liga 1 und recht­zeitig zum Anstoß ab 20.25 Uhr auch auf Sky Sport Top Event über­tragen. Zu empfangen sind die Sendungen nur für Abon­nenten des Bundes­liga-Pakets.

Abge­sehen von der Sky-Q-Platt­form über Satellit und in den Kabel­netzen setzt der Pay-TV-Veran­stalter auf seinen Strea­ming­dienst WOW, der wahl­weise im Jahres- und Monats-Abon­nement zu bekommen ist. Aber auch Sky-Q-Kunden können beim Zweit­liga-Auftakt per Strea­ming dabei sein - etwa über die Sky-Q-App für das Apple TV, die Sony Play­sta­tion und Smart-TVs von Samsung und LG. Abseits dessen steht Sky Go als Anwen­dung für Smart­phones und Tablets zur Verfü­gung.

Wer alle Spiele der 2. Fußball-Bundes­liga sehen möchte, kommt um ein Sky-Abon­nement nicht herum. Zumin­dest eine Begeg­nung pro Woche - sams­tags ab 20.30 Uhr - wird aber auch im Free-TV bei Sport 1 gezeigt. Morgen Abend zeigt der Sport­sender das Match zwischen dem 1. FC Magde­burg und Fortuna Düssel­dorf.

Sport­schau live: Alle Spiele kostenlos im Audio-Stream

Wie schon in der vergan­genen Fußball-Saison über­trägt Sport­schau live alle Spiele kostenlos im Audio-Stream - abrufbar auf der Sport­schau-Webseite, in der Sport­schau-App und in der ARD-Audio­thek. Finden mehrere Spiele parallel statt (etwa sams­tags und sonn­tags nach­mit­tags), so hat der Hörer die Wahl zwischen einem Konfe­renz-Stream und der durch­gehenden Bericht­erstat­tung über die jewei­ligen Einzel­spiele.

Sport­radio Deutsch­land berichtet im laufenden Programm auch über die Spiele der 2. Fußball-Bundes­liga - in weiten Teilen Deutsch­lands über DAB+ sowie via Internet. Zudem bieten die Landes­rund­funk­anstalten in ihren laufenden Hörfunk­pro­grammen auch abseits spezi­eller Sport­sen­dungen Kurz­berichte und Live-Einstiege aus den Stadien.

Wie berichtet, hat der Pay-TV-Veran­stalter Sky im Vorfeld des Fußball-Saison­starts mehrere neue Sport-TV-Kanäle gestartet, im Gegenzug aber andere Ange­bote einge­stellt.