LTE-Koop von Telekom & Vodafone beim Bundeskartellamt

Foto: Picture Alliance / dpa Beim Ausbau von bestehenden Funk­löchern fragen sich viele Beob­achter, die nicht so mit den Details vertraut sind, warum drei oder vier Netz­betreiber jeweils drei oder vier eigene Sende­anlagen (Sender + Antenne) an jedem Ort aufbauen müssen. Es würde doch reichen, wenn ein Netz­betreiber etwas baut und dann per „Roaming“ oder über ein anderes tech­nisches Verfahren die Kunden der „Konkur­renz“ auf seinen Anlagen mitfunken lassen würde. Doch was sich „ganz einfach“ anhört, ist nicht so einfach.

Das Bundeskartellamt will sich die Zusammenarbeit von Telekom und Vodafone genau ansehen.

Foto: Picture Alliance / dpa Obwohl schon vor Monaten die Netz­betreiber Telekom (D1) und Voda­fone (D2) ange­kün­digt hatten, versuchs­weise gemein­same Stationen zu betreiben, ist das offenbar erst jetzt beim Bundes­kar­tellamt ange­kommen. Das wird die geplante Koope­ration der Mobil­funk­anbieter Telekom und Voda­fone im LTE-Netz genauer unter die Lupe nehmen.

Die Behörde prüfe die kartell­recht­liche Zuläs­sig­keit der Zusam­men­arbeit, betä­tigte ein Spre­cher der Behörde heute. „Im Moment ist das Bundes­kar­tellamt in Kontakt mit den Koope­rati­ons­betei­ligten und weiteren Markt­teil­neh­mern", bestä­tigte Behör­den­chef Andreas Mundt der Wirt­schafts­zei­tung „Handels­blatt“. Das Bundes­kar­tellamt begrüße grund­sätz­lich Koope­rationen zur Verbes­serung der Netz­abde­ckung, sie dürften aber „den Wett­bewerb nicht ausschalten“.

4000 gemein­same Stand­orte?

Voda­fone und Telekom hatten Anfang des Jahres ange­kün­digt, gemeinsam rund 4000 soge­nannte graue Flecken auf der Mobil­funk­karte tilgen zu wollen. Das sind Anten­nen­stand­orte, an denen nur einer der beiden Unter­nehmen LTE-Versor­gung (4G) anbietet. Telekom und Voda­fone wollen sich dort gegen­seitig Zugang zur jeweils eigenen Infra­struktur gewähren. Erschlossen werden sollen „graue Flecken“ in länd­lichen Regionen und entlang wich­tiger Verkehrs­wege.

Und die anderen Anbieter?

Das Kartellamt will prüfen, ob die „Rivalen“ von Telekom und Voda­fone, also Telefónica (o2) oder 1& 1 Dril­lisch (die derzeit bis auf 2-3 Test-Stand­orte noch über­haupt gar keine eigenen Sender montiert haben) durch dieses Verfahren benach­tei­ligt werden könnten.

Es solle auch unter­sucht werden, ob eine Auswei­tung der Zusam­men­arbeit auf andere Anbieter zu noch größeren Vorteilen für die Verbrau­cher führen könnte. Voda­fone und Telekom hatten mitge­teilt, grund­sätz­lich stehe es beiden Unter­nehmen offen, ähnliche Verein­barungen auch mit anderen Anbie­tern zu treffen.

Wie gerecht aufteilen?

Die Idee war, dass die Ausbau­last gleich­mäßig aufge­teilt wird, zunächst zwischen Telekom und Voda­fone. Wenn weitere Netz­betreiber ins Boot kämen, wäre es hilf­reich, wenn beispiels­weise Telefónica einen Standort bereit­stellen könnte, wo bisher weder Voda­fone noch Telekom vertreten sind. Durch das „Wie Du mir, so ich Dir“ könnte man die Kosten schön aufteilen, d.h. die Unter­nehmen würden sich gegen­seitig Zugang gewähren und die Kosten unterm Strich ausglei­chen.

Bei diesen gemein­samen Stationen könnte man mehrere Netz­betreiber-Codes zugleich ausstrahlen. Damit würde das Handy eines betei­ligten Anbie­ters „meinen“, dass der eigene Anbieter einen Sender betreibt und sich einbu­chen. Solche Systeme gibt es in anderen Ländern schon länger.

Histo­risch nicht gewünscht

In Deutsch­land hatte man diese Art der Zusam­men­arbeit lange nicht gerne gesehen oder verboten, um zu verhin­dern, dass die Netz­betreiber sich unter­ein­ander abspre­chen und bei dieser Gele­gen­heit sehr hohe Preise verab­redet hätten. Nach dem Motto: Baust Du A-Stadt, mach ich B-Dorf, Du machst C-Hausen und ich guck mal in D-weiler, ob sich das lohnen könnte. Der Wett­bewerb beim Ausbau hat dann dazu geführt, dass bevor­zugt dicht besie­delte Regionen ausge­baut wurden, wo sich die Inves­titionen am schnellsten wieder zurück verdienen lassen.

Man darf gespannt sein, wann das Bundes­kar­tellamt hier zu einer Entschei­dung kommt.