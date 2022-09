Phishing: Das Bundesfinanzministerium schreibt keine SMS!

Beim Phishing werden auch oft Kreditkartendaten abgegriffen

Bild: dpa "Bundes­minis­terium der Finanzen: Sie müssen noch einen Beitrag von 254,33 erhalten." Wer eine SMS mit diesem oder einem ähnli­chen Wort­laut erhält, sollte die Kurz­nach­richt direkt löschen. Dazu rät das Landes­kri­minalamt (LKA) Nieder­sachsen. Denn bei der Nach­richt handelt es sich um eine Fälschung, über die Krimi­nelle versu­chen, Zugangs­daten zum Online-Banking abzu­fischen.

Dazu folgt in der SMS die Anwei­sung, sich zu veri­fizieren, indem man einen Link antippt. Das sollte man - in der Hoff­nung tatsäch­lich eine Erstat­tung zu erhalten - natür­lich keines­falls tun, weil man sonst in einem Netz gefälschter Abfrage- und Bank­seiten landet. Dort sollen einem nicht nur sensible Daten entlockt werden. Viele der Seiten sind auch so präpa­riert, dass sie versu­chen, Schad­soft­ware auf dem Endgerät zu plat­zieren.

Keine Scham: Wer rein­fällt, reagiert besser schnell

Beim Phishing werden auch oft Kreditkartendaten abgegriffen

Bild: dpa Wer in die Falle getappt ist und seinen Online­ban­king-Zugang oder andere sensible Daten preis­gegeben hat, sollte sofort seine Bank infor­mieren, das Online­ban­king sperren lassen und einen neuen Zugang bean­tragen, rät das LKA. Anschlie­ßend gilt es Anzeige bei der örtli­chen Poli­zei­dienst­stelle erstatten.

Auch das Minis­terium selbst warnt auf seiner Website vor den Phis­hing-SMS: "Derzeit geben sich Unbe­kannte per SMS als das Bundes­finanz­minis­terium (BMF) aus. Sollten Sie derar­tige SMS erhalten, klicken Sie bitte nicht auf enthal­tene Links und antworten Sie nicht", heißt es dort.

In einem Ratgeber lesen Sie Tipps zum Thema Sicher­heit: Schutz gegen Tracking, Malware & Phis­hing.