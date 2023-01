Online Reise buchen: Der Trip sollte ein Gesamtpaket sein

Flug, Hotel, Transfer: Wer bei einem Online-Reise­portal eine Pauschal­reise bucht, sollte sich mit einem Blick auf die Abrech­nung absi­chern. Soll die gesamte Summe an einen Anbieter über­weisen werden, ist alles gut.

Stellt man indes fest, dass die Buchung sich auf mehrere Rech­nungen verteilt, handelt es sich wahr­schein­lich nicht um eine Pauschal­reise. Geht dann bei der Reise etwas schief, kann das ein Problem sein. Darauf weist die Verbrau­cher­zen­trale Baden-Würt­tem­berg hin.

Das Problem mit den einzelnen Bausteinen

Ein vermeintlich im Ganzen

gebuchter Urlaub kann sich als Puzzle von Reisebausteinen

verschiedener Anbieter herausstellen (Symbolbild)

Bild: Image licensed by Ingram Image Nach Angaben der Verbrau­cher­schützer ist es ein "häufiges Ärgernis" bei Buchungen über Online-Reise­por­tale: Ein vermeint­lich im Ganzen gebuchter Urlaub stellt sich als Puzzle von Reise­bau­steinen verschie­dener Anbieter heraus.

Das Problem dahinter: Fällt etwa ein Flug aus, lässt sich die Hotel­buchung oft nicht ohne weiteres anpassen - so zahlt man am Ende Geld, obwohl man die Dienst­leis­tung nicht nutzt. Zudem haben Urlauber den Stress: Sie müssten sich in diesem Beispiel selbst darum kümmern, wie sie an ihr Reise­ziel kommen, und sich dafür etwa mit der Airline herum­schlagen. Schließ­lich ist die für den Flug der Vertrags­partner. Für die Über­nach­tung ist es das Hotel.

Die Portale seien in so einem Fall nur Vermittler und verwiesen meist nur auf die jewei­ligen Anbieter, schil­dern die Verbrau­cher­schützer. Wenn sie sich denn über­haupt zurück­melden.

Bessere Absi­che­rung bei Pauschal­reisen

Pauschal­rei­sende sind bei solchen Problemen besser dran. Der Veran­stalter muss hier für das gesamte Reise­paket einstehen. Fällt beispiels­weise der Flug aus, muss er sich um eine Ersatz­beför­derung kümmern.

Auch sonst sind Urlauber besser abge­sichert - so ist das für den Urlaub bezahlte Geld etwa auch für den Fall geschützt, dass der Veran­stalter in Insol­venz geht.

