BSI warnt vor Fake-Anrufen mit Pseudo-BSI-Nummer

Klingt wie ein schlechter Witz, ist aber keiner: Betrüger nutzen die Rufnummer des Bundes­amts für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik, um persön­liche Daten abzu­greifen. So reagieren Sie richtig.

Betrug mit gefälschter BSI-Nummer

Bild: dpa Die Nummern wirken, als würden sie zum Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik (BSI) gehören. Doch die Anrufer haben nichts mit der Behörde am Hut.

Im Gegen­teil: Das BSI warnt vor derzeit gras­sie­renden Spoo­fing-Anrufen mit der eigenen Rufnummer plus zwei­stel­liger Durch­wahl - und rät, sofort aufzu­legen.

Täter wollen persön­liche Daten abgreifen

Bild: dpa Beim soge­nannten Spoo­fing geben sich Betrüger am Telefon als seriöse Behörden, Unter­nehmen oder Insti­tutionen aus - und wollen so sensible oder persön­liche Daten der Ange­rufenen abgreifen. Dazu nutzen sie bekannte Tele­fon­num­mern, die oft nur leicht verän­dert werden. Im Fall der gefakten BSI-Anrufe werden beispiels­weise die Nummern +49-228-958-244 oder 0228-958-244 verwendet, wie das BSI erklärt. Sie sehen den BSI-Durch­wahlen zum Verwech­seln ähnlich.

Die Cyber-Sicher­heits­behörde warnt davor, den falschen BSI-Anru­fern persön­liche Daten mitzu­teilen oder sons­tigen Auffor­derungen nach­zukommen. Es sei davon auszu­gehen, dass die Anrufe einen "rechts­miss­bräuch­lichen Hinter­grund" haben, so das BSI.

Wer bereits einen Anruf der gefälschten BSI-Nummer ange­nommen hat, sollte sich an das Service-Center des BSI wenden. Es ist erreichbar unter der Rufnummer 0800-274-1000.

