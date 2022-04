Anfang März hatte das Müns­teraner Unter­nehmen Brillux den Start eines eigenen bundes­weiten Hörfunk­pro­gramms ange­kün­digt. Jetzt steht fest, wann Brillux Radio auf Sendung geht und wie das Programm verbreitet wird. Wie National German Radio mitteilte, über­nimmt das neue Veran­stalter den Sende­platz von Femo­tion Radio im zweiten über­regio­nalen DAB+-Multi­plex in Deutsch­land. National German Radio vermarktet die Dritt­anbieter-Programm­plätze im Sender­netz von Antenne Deutsch­land. Brillux Radio startet im zweiten "Bundesmux"

Foto: Brillux Bei Brillux Radio soll es inhalt­lich um Themen wie Reno­vieren, Sanieren und Umge­stalten gehen. Ein solches Format war unter dem Namen Profi Radio eigent­lich schon zum Start des zweiten DAB+-"Bundes­muxes" geplant. Anfang 2021 wurde schließ­lich bekannt, dass sich das hinter dem Projekt stehende Kieler Unter­nehmen wieder zurück­gezogen hat. Nun kommt mit Brillux Radio ein ähnli­ches Programm zustande. Sende­start ist am 12. Mai. Gleich­zeitig wird die (fast) bundes­weite terres­tri­sche Verbrei­tung von Femo­tion Radio einge­stellt.

Femo­tion Radio setzt auf "Strea­ming first"

Femo­tion Radio ging vor einem Jahr als erstes bundes­weites Frau­enradio auf Sendung. Das Programm wird mit dem Wegfall des Sende­platzes bei Antenne Deutsch­land nicht einge­stellt. Statt­dessen setzt die Teuto­cast GmbH als Veran­stalter auf "Strea­ming first" auf rück­kanal­fähigen Platt­formen. Für die kommenden Monate ist ein Rebran­ding geplant. Leben Live-Strea­ming soll es künftig auch Audio-on-demand-Ange­bote und eine verstärkte Präsenz in sozialen Medien geben.

Ganz aufge­geben wird DAB+ als Über­tra­gungsweg nicht. So über­nimmt Femo­tion Radio den Sende­platz von Sport­radio NRW im (nahezu) landes­weiten privaten DAB+-Multi­plex in Nord­rhein-West­falen. Teuto­cast spricht über die Verbrei­tung von Femo­tion Radio im bevöl­kerungs­reichsten deut­schen Bundes­land von einem "ersten Schritt" und davon, dass sich "das Angebot stärker auf die Ansprache seiner Hörer­schaft in Metro­pol­regionen konzen­trieren" soll. Das könnte bedeuten, dass Femo­tion Radio die Verbrei­tung in weiteren regio­nalen Multi­plexen, vor allem in Ballungs­räumen, anstrebt.

Sport­radio NRW wird in bundes­weites Programm inte­griert

Das erst Anfang Februar gestar­tete Sport­radio NRW soll es als eigen­stän­diges Programm künftig nicht mehr geben. Die Inhalte werden in das über­regio­nale Programm von Sport­radio Deutsch­land über­nommen, das im zweiten DAB+-"Bundesmux" und via Internet zu empfangen ist. Anfang Februar hatte Sport­radio Deutsch­land sein Live-Programm umfang­reich erwei­tert.