Preiserhöhung bei Glasfaser: Keiner will der Erste sein

Der Ausbau der Glas­faser­netze hat in den vergan­genen Jahren an Fahrt gewonnen. Doch sinkende Endkun­den­preise, gepaart mit einer hohen Infla­tion, sind die Vorboten für Verän­derungen, wie auf den Fiber­days 22 in Wies­baden deut­lich wurde.

In seinem Vortrag auf den Breko Fiber­days 22 in dieser Woche stellte Caspar Prey­sing, Leiter des Giga­bit­büros des Bundes, die Dynamik des Glas­faser­aus­baus dar. Zwar gehört Deutsch­land im Ranking des FTTH Coun­cils immer noch zu den Ländern mit den wenigsten Glas­faser­anschlüssen, „aber gemessen am Glas­faser­zubau zählt Deutsch­land zu den Top 3“, erklärte Prey­sing während der gestern zu Ende gegan­genen Veran­stal­tung in Wies­baden. Ange­sichts der zahl­rei­chen neuen Netz­betreiber, die sich vornehm­lich mit privaten Geld­gebern im Hinter­grund gegründet haben, und dem Geld ihrer Inves­toren, lässt sich diese Dynamik erklären. Zwischen 2013 und 2030 sollen rund 50 Milli­arden Euro in den Glas­faser­ausbau in Deutsch­land fließen.

Caspar Preysing, Leiter des Gigabitbüros des Bundes, sieht im Glasfaserausbau eine große Dynamik.

Foto: MH Media Aller­dings befindet sich der Markt vor einem Wende­punkt. Wie Prey­sing auf den Fiber­days berich­tete, vernimmt er unter den Netz­betrei­bern eine große Zuver­sicht, dass die Regionen, in denen derzeit noch keine Glas­faser verlegt wird, in den nächsten zwei Jahren aufge­teilt werden. „Die Zeit, dass noch weitere neue Netz­betreiber in den Markt eintreten, ist vermut­lich vorbei“, erklärte der Leiter des Giga­bit­büros. Das ist gut für den flächen­deckenden Breit­band­ausbau – aber nicht unbe­dingt gut für jeden der daran betei­ligten Netz­betreiber.

Zwei­stel­lige Infla­tions­rate erwartet

Für die Netz­betreiber ist es wichtig, die Netze auszu­lasten. Dafür müssen sie die Take-up-Rate erhöhen und im Zuge von Open Access Diens­tean­bieter in ihre Netze lassen. „Noch nicht einmal ein Drittel der Anschlüsse, die gebucht werden könnten, werden genutzt“, sagte aller­dings Jens Prautzsch, CEO von Unsere Grüne Glas­faser (UGG). Derzeit sinken die Take-up-Raten sogar, was eine Folge der Infla­tion sein dürfte.

Infrafibre-Germany-CEO Jürgen Hansjosten geht davon aus, dass es 2023 in der Baubranche eine zweistellige Inflationsrate geben werde

Foto: MH Media Die Prei­steue­rung wird sich 2023 auch auf die Netz­betreiber nieder­schlagen. „Derzeit werden die Kontrakte für das nächste Jahr geschlossen“, sagte Stefan Holig­haus, CSO und CMO bei DNS:NET, auf den Fiber­days. „Dann wird uns die Infla­tion auf die Füße fallen.“ Jürgen Hans­josten, CEO der Infra­fibre Germany, geht in der Baubranche von einer zwei­stel­ligen Infla­tions­rate für 2023 aus. „Das wird sich auch auf die Endkun­den­preise nieder­schlagen“, prognos­tizierte Hans­josten in Wies­baden.

„Wir haben die Ruhe vor dem Sturm“

Das "Problem": Seit Jahren fallen in der Tele­kom­muni­kation die Endkun­den­preise. Im Vergleich zu 2010 liegen sie heute rund 15 Prozent nied­riger. Um die Preis­stei­gerungen jedoch abzu­fangen, müssen diese steigen. „Liebe ISPs, habt den Mut die Preise zu erhöhen“, sagte UGG-CEO Prautzsch auf den Fiber­days. Sein Hinter­gedanke: Prautzsch und all die anderen Netz­betreiber müssen die eigenen Preise erhöhen, um die stei­genden Kosten decken zu können.

Natür­lich will niemand als Erster am Preisrad drehen, denn nachdem ein Markt aufge­teilt ist, folgt in der Regel dessen Konso­lidie­rung. Und wer wegen Preis­erhö­hungen Kunden verliert und daraufhin seine Kosten nicht mehr decken kann, wird zum Über­nah­mekan­didat. „Wir haben die Ruhe vor dem Sturm“, brachte Soeren Wendler, CSO der Deut­schen GigaNetz, die momen­tane Markt­situa­tion in Wies­baden auf den Punkt.

Vor drei Jahren fand die letzte Fiber­days Messe in Wies­baden statt. Bis 2025 soll die Zahl der Anschlüsse verdrei­facht und bis 2030 flächen­deckend sein.