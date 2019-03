Breitband: "Keine Verbesserungen gegenüber den Vorjahren"

Internet im Schneckentempo ist zum Glück die Ausnahme, aber oft nicht so schnell, wie in der Werbung versprochen. Die Klagen über "lang­sames" Internet reißen nicht ab. Die Bundes­netz­agentur hat heute zum dritten Mal detail­lierte Ergeb­nisse ihrer Breit­band­mes­sung veröf­fent­licht. Vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 wurden 900 579 statio­näre Breit­band­an­schlüsse und 384 999 mobile Breit­band­an­schlüsse ausge­wertet.

Das Ergebnis ist ernüch­ternd: "Auch im dritten Jahr unserer Breit­band­mes­sung zeigen sich wenig Verän­de­rungen: Über alle Band­brei­te­klassen und Anbieter hinweg errei­chen Kunden erneut oft nicht die maxi­male Geschwin­dig­keit, die ihnen in Aussicht gestellt wurde. Obwohl die Ergeb­nisse bei einzelnen Band­breiten und zwischen den Anbie­tern unter­schied­lich ausfallen, zeigen sie, dass es nach wie vor Hand­lungs­be­darf bei den Breit­band­an­bie­tern gibt", betont Jochen Homann, Präsi­dent der Bundes­netz­agentur.

Ergeb­nisse im Fest­netz

Über alle Band­brei­te­klassen und Anbieter hinweg erhielten im Down­load 71,3 Prozent der Nutzer mindes­tens die Hälfte der vertrag­lich verein­barten maxi­malen Daten­über­tra­gungs­rate; bei 12,8 Prozent der Nutzer wurde diese voll erreicht oder über­schritten. Gegen­über dem Vorjah­res­zeit­raum sind die Werte annä­hernd gleich geblieben (Von 2016 zu 2017 erhielten 71,6 Prozent der Nutzer mindes­tens die Hälfte, 12 Prozent mindes­tens die volle verein­barte maxi­male Daten­über­tra­gungs­rate).

Je nach Band­brei­te­klasse erreichten 4,1 bis 24,8 Prozent der Endkunden 100 Prozent und mehr der verein­barten maxi­malen Daten­über­tra­gungs­rate. Der nied­rigste Wert wurde weiterhin in der über­wie­gend von ADSL-Anschlüssen geprägten Band­brei­te­klasse von 8 bis kleiner 18 MBit/s erzielt.

Auch zwischen den Anbie­tern gab es mit Blick auf das Errei­chen der verein­barten maxi­malen Daten­über­tra­gungs­rate Unter­schiede. Im Tages­ver­lauf fiel erneut insbe­son­dere in der Band­brei­te­klasse 200 bis kleiner 500 MBit/s die Leis­tung in der abend­li­chen Peak-Zeit stark ab. Oft scheint es sich dabei um ursprüng­liche reine Kabel-Fernseh-Netze zu handeln.

Kunden­zu­frie­den­heit: Von 64,2 auf 62 Prozent

Im Vorfeld der Messung wurde die Kunden­zu­frie­den­heit abge­fragt. Der Anteil der Kunden, der mit der Leis­tung des Anbie­ters zufrieden und diese mit „sehr gut“, „gut“ oder „zufrie­den­stel­lend“ bewer­teten, ist im Vergleich zum Vorjah­res­zeit­raum mit 62 Prozent leicht rück­läufig (2016/2017: 64,2 Prozent). Weiterhin zeigt sich, dass zufrie­dene Endkunden einen besseren Verhält­nis­wert der tatsäch­li­chen gemes­senen Daten­über­tra­gungs­rate im Vergleich zur verein­barten maxi­malen Daten­über­tra­gungs­rate erzielen.

Ergeb­nisse im Mobil­funk

Bei den mobilen Breit­band­an­schlüssen lag das Verhältnis zwischen tatsäch­li­cher und verein­barter maxi­maler Daten­über­tra­gungs­rate wieder unter dem von statio­nären Anschlüssen. Über alle Band­brei­te­klassen und Anbieter hinweg erhielten im Down­load 16,1 Prozent der Nutzer mindes­tens die Hälfte der vertrag­lich verein­barten geschätzten maxi­malen Daten­über­tra­gungs­rate; bei 1,5 Prozent der Nutzer wurde diese voll erreicht oder über­schritten.

Gegen­über dem Vorjah­res­zeit­raum sind die erreichten Werte weiterhin rück­läufig. Im Vergleich 2016 zu 2017 erhielten 18,6 Prozent der Nutzer mindes­tens die Hälfte, 1,6 Prozent die volle verein­barte geschätzte maxi­male Daten­über­tra­gungs­rate und mehr.

Höhere Klasse: Schlech­tere Werte

Insbe­son­dere in höheren Band­brei­te­klassen wurden tenden­ziell nied­ri­gere Prozent­werte erreicht. Auch bei einzelnen Anbie­tern haben sich die Werte im Vorjah­res­ver­gleich nach unten verschoben. Die Verschlech­te­rungen sind u. a. auf tarif­liche Anpas­sungen zurück­zu­führen. So haben einige Anbieter die vertrag­lich in Aussicht gestellten maxi­malen Daten­über­tra­gungs­raten erhöht. Zwar nehmen die gemes­senen Daten­über­tra­gungs­raten zu, aller­dings nicht im glei­chen Maße wie die vertrag­lich verein­barten geschätzten maxi­malen Daten­über­tra­gungs­raten gestiegen sind. Daraus ergibt sich ein schlech­terer Wert: Erreichbar zu erreichte Geschwin­dig­keit.

Drei Viertel sind zufrieden

Dessen unge­achtet bewer­teten bei mobilen Breit­band­an­schlüssen Endkunden die Anbieter weit über­wie­gend mit den Noten „sehr gut“, „gut“ oder „zufrie­den­stel­lend“, wobei der Anteil mit 74,7 Prozent aber­mals rück­läufig ist, 2016/2017 waren es 76,6 Prozent.

Endkunden bewer­teten bei mobilen Breit­band­an­schlüssen somit eher die Mobi­lität und die zur Verfü­gung stehende Perfor­mance als das Errei­chen der in Aussicht gestellten geschätzten maxi­malen Daten­über­tra­gungs­rate.

Messungen lassen keine Rück­schlüsse auf Breit­band­ver­sor­gung zu

Die Ergeb­nisse der Breit­band­mes­sung hängen davon ab, welchen Tarif der Nutzer mit dem Anbieter verein­bart hat. Inso­fern können auf der Grund­lage der Breit­band­mes­sung keine Aussagen zur Versor­gungs­si­tua­tion oder Verfüg­bar­keit von breit­ban­digen Inter­net­zu­gangs­diensten getroffen werden.

Der voll­stän­dige Bericht ist auf der Inter­net­seite der Bundes­netz­agentur veröf­fent­licht. Er enthält neben den Ergeb­nissen auch umfang­reiche Ausfüh­rungen zur Vali­die­rung und Methodik.

Im Vergleich zu den voran­ge­gan­genen Jahres­be­richten wurde der Umfang der darge­stellten Grafiken in einigen Unter­ka­pi­teln beim Upload und der Lauf­zeit sowie bei den Anbie­ter­dar­stel­lungen redu­ziert. Die Redu­zie­rung bei den Anbie­ter­dar­stel­lungen ist auf die noch­mals gestie­gene Zahl von im Jahres­be­richt zu berück­sich­ti­genden Anbie­tern zurück­zu­führen. Weiter­ge­hende Infor­ma­tionen und Darstel­lungen – insbe­son­dere für alle Anbieter – können der inter­ak­tiven Ergeb­nis­dar­stel­lung entnommen werden.

