Im Vergleich zu (V)DSL oder dem Kabel­netz kommt ein Glas­faser­netz mit weniger aktiver Technik aus, die ohne Strom schlicht nicht funk­tio­niert. Allein deshalb fällt der Ener­gie­bedarf in FTTB/H-Netzen per se geringer aus. Im Land­kreis Cham geht man noch einen Schritt weiter.

Der Anfang des Glas­faser­aus­baus im Land­kreis Cham war schwer. Es gab Ärger mit dem Netz­betreiber. Von dem trennte sich der Kreis 2019, grün­dete den „Eigen­betrieb Digi­tale Infra­struktur“ und holte sich Voda­fone als Diens­tean­bieter mit ins Boot. Mitte Oktober 2021 wurde der „Point of Presence“ (PoP) des neu errich­teten Glas­faser­netzes feier­lich in Betrieb genommen. Auf dessen Dach sorgen Solar­zellen für eine klima­freund­liche Ener­gie­ver­sor­gung.

Darüber hinaus sorgte der Land­kreis durch eine nach­hal­tige Netz­pla­nung dafür, dass beim Anschluss weiterer Netz­teil­nehmer keine neuen Tief­bau­arbeiten nötig sein werden. „Das Thema Nach­hal­tig­keit gewinnt beim Breit­band­ausbau immer mehr an Bedeu­tung“, sagte Tim Brauck­müller, Geschäfts­führer der atene KOM, Projekt­träger für das Bundes­för­der­pro­gramm Breit­band, bei der Inbe­trieb­nahme des PoPs. Landrat Franz Löffler bedankte sich vor allem beim Bund und dem Frei­staat Bayern, die zusammen 90 Prozent der Ausbau­kosten über­nehmen.

„Der Frei­staat unter­stützt beim Ausbau des Glas­faser­netzes mit 63 Millionen Euro“, erklärte Bayerns Finanz- und Heimat­minister Albert Füra­cker. Das sei der höchste Förder­bescheid seit Beginn der baye­rischen Breit­band­för­derung. Damit sollen über 17.000 Gebäude in 37 Gemeinden im Land­kreis Cham einen Glas­faser­anschluss erhalten.

Land­kreis Bautzen schließt 9 von 24 Ausbau­pro­jekten ab

Jürgen Raith von Vodafone, atene-KOM-Geschäftsführer Tim Brauckmüller sowie Landrat Franz Löffler und Bayerns Finanzminister Albert Füracker (v.l.n.r.) lobten die nachhaltige Netzplanung im Landkreis Cham

Foto: atene KOM, Marc Habler Auch der Land­kreis Bautzen hatte allen Grund zum Feiern. Der Bund, das Land Sachsen und die Kommunen inves­tieren 206,5 Millionen Euro, um über 67.000 Glas­faser­anschlüsse durch die Deut­sche Telekom bauen zu lassen. Mit dem Abschluss der Ausbau­arbeiten in 9 der insge­samt 24 Ausbau­pro­jekte (Cluster) stehen nach zwei­ein­halb Jahren Bauzeit rund 58.900 Anschlüsse vor der Inbe­trieb­nahme: Das sind rund 52.800 Haus­halte, rund 5500 Unter­nehmen und 218 Schulen, die mit Gigabit-Internet versorgt werden können. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (2.v.l.) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (2.v.r.) beim Festakt zum Ausbauerfolg im Landkreis Bautzen

Foto: atene KOM Da es sich um eines der größten Projekte im Bundes­för­der­pro­gramm handelt, ließen es sich der noch amtie­rende Bundes­ver­kehrs­minister Andreas Scheuer sowie Sach­sens Minis­ter­prä­sident Michael Kret­schmer mitsamt weiteren Vertre­tern aus der Politik nicht nehmen, das bisher Erreichte mit einem Festakt am Barock­schloss Neschwitz zu feiern. Während­dessen wurde bereits das nächste Projekt auf den Weg gebracht. Im Cluster 10 sollen weitere rund 8000 Haus­halte und 820 Unter­nehmen in den nächsten Jahren erschlossen werden.

Telekom erhöht Ausbau­tempo in der Giga­bit­region Stutt­gart

Die Telekom zeigte sich ohnehin in den vergan­genen Wochen sehr aktiv – zumin­dest was die Ankün­digungen im Glas­faser­ausbau angeht. In der Giga­bit­region Stutt­gart will der ehema­lige Staats­kon­zern im kommenden Jahr doppelt so viele Kommunen mit Glas­faser ausbauen als bisher ange­kün­digt. So sollen jähr­lich 100.000 neue Glas­faser­anschlüsse entstehen.

Bis 2030 will die Telekom in der Region 90 Prozent aller Haus­halte (1,26 Millionen) mit Glas­faser versorgen. Bislang wurden in Stutt­gart sowie in den Land­kreisen Esslingen, Böblingen, Göppingen, Ludwigs­burg und Rems-Murr zwei Millionen Anschlüsse gebaut. Die Telekom müsste ihr Tempo also noch weiter erhöhen, wenn sie in acht Jahren die noch fehlenden eine Million Anschlüsse errichten will.

Telekom-Deutschland-Chef Srini Gopalan legt selbst Hand an. In München will sein Unternehmen 300.000 FTTH-Anschlüsse bauen

Foto: Deutsche Telekom In München will die Telekom „in den nächsten Jahren“ 300.000 FTTH-Anschlüsse reali­sieren. Der Start wurde Ende Oktober 2021 im Stadt­teil Hadern gemacht. Hier sollen über 15.000 Haus­halte die Möglich­keit haben, sich direkt ans Glas­faser­netz der Telekom anschließen zu lassen.

Da der TK-Konzern die Glas­faser bis in die Gebäude ziehen will, braucht er die Geneh­migung vieler Eigen­tümer. Dafür warb Telekom-Deutsch­land-Chef Srini Gopalan beim Auftakt in Hadern.

M-net will erster klima­neu­traler Netz­betreiber werden

In der Landes­haupt­stadt des Frei­staats ist auch die Münchener Stadt­wer­ketochter M-net unter­wegs, die sich selbst als erster klima­neu­traler Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter in Deutsch­land preist – zumin­dest in Bezug auf direkte und durch beschaffte Energie verur­sachte CO2-Emis­sionen. Seit 2019 hat M-net nach eigenen Angaben rund 90 Prozent der vermeid­baren Treib­haus­gas­emis­sionen einge­spart.

In den ersten sechs Monaten des Jahres verur­sachte M-net 387 Tonnen CO2-Emis­sionen - weniger, als ein Flug­zeug auf einem Flug von München nach New York ausstößt. Diese Emis­sionen gleicht M-net über Zerti­fikate für ein inter­natio­nales Klima­schutz­pro­jekt aus:

Bis 2025 will das Unter­nehmen komplett klima­neu­tral werden, d.h., dass dann auch die indi­rekt erzeugten Emis­sionen mit in die Klima­bilanz einge­rechnet werden.