Glasfaserausbau: Das Potenzial der Luftverkabelung

Wird von alter­nativen Verle­geme­thoden gespro­chen, ist in der Regel Tren­ching gemeint. Dabei wird die Glas­faser nicht so tief unter Straßen, Gehwege und Gärten gelegt wie etwa die Rohre für die Gas- oder Wasser­ver­sor­gung. Daher spricht man auch von minder­tiefen Verle­geme­thoden. Das Problem: Wenn Arbeiten an den tieferen Rohren notwendig werden, muss man irgendwie an der Glas­faser vorbei, ohne sie zu beschä­digen.

Ganz abge­sehen davon, ist der Tiefbau der teuerste Kosten­punkt im Breit­band­ausbau. Je länger die Strecke, desto höher die Kosten, wenn die Licht­wel­len­leiter (LWL) ins Erdreich sollen. Das muss aber nicht sein, denn es gibt Alter­nativen wie etwa die Luft­ver­kabe­lung. „Für den Breit­band­ausbau sehen wir insbe­son­dere in den länd­lichen Regionen die Mitnut­zung von vorhan­denen Mittel­span­nungs-Frei­lei­tungen als Option, mit geringem Aufwand in Bezug auf Geneh­migungen, Bauzeiten und Kosten den LWL-Ausbau zu unter­stützen“, sagt Peter Fischer.

Das Glasfaserkabel wird hier um die Stromleitung gewickelt. Dadurch wird weder die Daten- noch die Stromübertragung beeinträchtigt.

Foto: AFL Fischer ist Regional Sales Director für den deutsch­spra­chigen Raum und die Nieder­lande bei AFL Telecom­muni­cations, einem Anbieter für Erdka­bel­vari­anten und Luft­kabel­tech­nolo­gien. Bei der Luft­ver­kabe­lung werden Glas­faser­kabel über die vorhan­denen Über­land­lei­tungen des Strom­netzes mitge­führt. Dabei kann zum Beispiel ein Phasen­seil der Strom­lei­tung ausge­tauscht werden, sodass die LWL-Leitung von außen nicht sichtbar ist. Oder sie wird um ein bestehendes Leiter­seil gewi­ckelt.

Weniger Geneh­migungen, kürzere Bauzeiten, gerin­gere Kosten

Foto: AFL Beson­dere Maßnahmen zur Tren­nung von Daten- und Strom­über­tra­gung sind nicht notwendig. Da Stan­dard-Single­mode-Fasern einge­setzt werden, gibt es auch bei den Band­breiten keine Einbußen. „Mit Ausnahme der Ener­gie­frei­lei­tungen in den höheren Span­nungs­ebenen wurde die ober­irdi­sche Verle­gung bisher nicht inten­siver genutzt, da beim Breit­band­ausbau in der Vergan­gen­heit die länd­lichen Regionen bisher nicht beson­ders im Fokus waren und vielen Planern die verfüg­baren Tech­nolo­gien nicht bekannt sind bzw. waren“, erklärt Fischer, warum die Luft­ver­kabe­lung in Deutsch­land bislang ein Schat­ten­dasein führt.

Insbesondere in ländlichen Regionen kann die Luftverkabelung den Glasfaserausbau voranbringen. Es fallen keine Genehmigungen an, die Bauzeit ist kürzer und auch die Kosten sind geringer.

Foto: AFL Im Ausland sieht das anders aus. Laut Fischer wurden seit 1982 über 30000 Kilo­meter Luft­kabel in 52 Ländern instal­liert. „Allein in Frank­reich wurden bisher mehr als 5000 Kilo­meter verbaut, Tendenz stei­gend“, erklärt der AFL-Vertriebler. In Deutsch­land gibt es zwischen 20000 und 30000 Kilo­meter Mittel­span­nungs­frei­lei­tungen. „Je nach Situa­tion vor Ort können LWL-Luft­kabel neben der tech­nischen Eignung, nicht notwen­digen Geneh­migungen und kurzen Bauzeiten auch eine wirt­schaft­lich inter­essante Option sein“, sagt Fischer. „So gesehen kommt man sicher auf ein Poten­zial von einigen Tausend Stre­cken­kilo­metern.“

Luft­ver­kabe­lung bis an den Orts­rand

In Deutsch­land nutzt enviaTEL die Luft­ver­kabe­lung zur Querung des Elb-Deiches. Der Deich darf auf der säch­sischen Seite aufgrund seiner Boden­beschaf­fen­heit und einer mögli­chen Flut­gefahr nicht durch­bohrt werden. Deshalb griff enviaTEL als erster Netz­betreiber in Deutsch­land auf die SkyWrap®-Tech­nologie von AFL zurück. "Die Luft­kabel­ver­legung war ein voller Erfolg und die neue Tech­nologie hat bewiesen, dass sie für schwie­rige Szena­rien bestens geeignet ist", teilt enviaTEL mit.

Abge­sehen von solchen Spezi­alein­sätzen ermög­licht die Luft­ver­kabe­lung gene­rell in länd­lichen Regionen die Über­brü­ckung der „vorletzten Meile“, also der Strecke bis zum Orts­rand – speziell dort, wo die geogra­fische Lage, Geneh­migungen, Bauzeiten oder Kosten die erdge­bun­denen Tech­nolo­gien unwirt­schaft­lich oder sogar unmög­lich machen. Im Ort wird das Netz dann wieder „normal“ gebaut. „Am Gesamt­netz­werk wird die ober­irdi­sche Verle­gung daher zwar einen relativ kleinen Anteil darstellen, erschließt jedoch länd­liche Regionen, die sonst nicht erreicht werden könnten“, ergänzt Fischer.

