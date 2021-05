Glasfaserausbau: Grillwurst und Freibier für Verträge

Die Verbands­gemeinde im Wester­wald will bis 2024 bis in jedes Haus Glas­faser verlegen. Dafür wurde die Gemeinde in 18 Ausbau­abschnitte, soge­nannte Cluster, einge­teilt. In sechs dieser Cluster läuft die Vorver­mark­tung. Wenn die 40 Prozent erreicht werden, soll im Sommer der Glas­faser­ausbau starten. Um das Ziel zu errei­chen, hat die Glas­faser Monta­baur GmbH (GMF) einen Wett­bewerb zwischen den Clus­tern ausge­lobt.

Welcher Cluster als Erster die 40 Prozent erreicht, wird mit einer Feier belohnt. „Wir planen, in dem erfolg­reichsten Ausbau­gebiet mit allen Bürge­rinnen und Bürgern gemeinsam den Start­schuss für dieses große Infra­struk­tur­pro­jekt zu feiern und alle zu einem Grilltag mit Frei­bier im Ausbau­gebiet einzu­laden – natür­lich unter Wahrung der dann geltenden Pande­mie­regeln“, sagt GMF-Geschäfts­füh­rerin Beate Rickert.

Ander­orts wird ledig­lich symbo­lisch gefeiert. Im west­fäli­schen Hamm kann man zum „Berg­fest“ fest­halten, dass der geför­derte Ausbau unter­ver­sorgter Gebiete im Plan liegt. Das ist das Ergebnis einer Bauau­ßen­prü­fung, mit der die Einhal­tung der Förder­vor­gaben kontrol­liert wird. Bislang wurden 260 Kilo­meter Tiefbau und 1300 Haus­anschlüsse in den Stadt­teilen Herringen, Pelkum und in Teilen Rhynerns reali­siert. Aktuell werden in Braam-Ostwen­nemar, West­tünnen, Vöcking­hausen und Nordd­inker neue Haus­anschlüsse fertig­gestellt. Parallel fokus­siert sich der Tiefbau auf die Stadt­bezirke Uentrop und Heessen. Bis zum Ende des Jahres soll der Ausbau abge­schlossen sein.

Meilen­stein in Varel

In diesem 40 Tonnen schweren Container steckt die Technik, um mehrere tausend Haushalte in und um Varel ans FTTH-Netz der Glasfaser Nordwest anzubinden

Bild: Glasfaser Nordwest Einen Meilen­stein kann die Glas­faser Nord­west verkünden. Das Joint Venture zwischen der Deutschen Telekom und dem Ener­gie­ver­sorger EWE hat Anfang Mai 2021 einen zentralen Netz­kno­ten­punkt in Varel instal­liert. „Hier werden die Glas­fasern mit einem Licht­signal belegt und unter­irdisch bis in jede Straße unseres Ausbau­gebietes geführt“, erklärt Regio­nal­manager Carsten Höfing­hoff.

Der Container wirkt unscheinbar, wiegt aber satte 40 Tonnen und bietet genü­gend Kapa­zität für mehrere tausend Glas­faser­anschlüsse. Er ist die tech­nische Grund­lage für das laufende Ausbau­pro­jekt in der Stadt am Jade­busen, wo 4700 FTTH-Anschlüsse entstehen sollen.

Zum Start des Ausbauprojekts kamen Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski, Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sowie Oliver Brünnich und Ute Römer aus dem Vorstand der Stadtwerke Rostock AG zusammen (v. l.)

Bild: Margit Wild Etwas weiter nörd­lich sollen auch die Bewohner des Kieler Stadt­teils Schilksee Glas­faser erhalten. Dafür koope­riert die Stadt mit GlobalConnect, das in Kiel bereits seit über 20 Jahren ein Glas­faser­netz für Geschäfts­kunden betreibt. Erst­mals wird es unter der Marke HomeNet auch Privat­kun­den­tarife geben. Unserem Ziel – einem flächen­deckenden Glas­faser­netz in ganz Kiel – kommen wir damit ein großes Stück näher“, sagt Kiels Ober­bür­ger­meister Ulf Kämpfer. GlobalConnect ist mit der Marke HomeNet bereits seit 2019 in Stutt­gart aktiv und startet aktuell auch in Hamburg-Nien­dorf.

Glas­faser an der Ostsee

Auch in einer anderen Ostsee­stadt wird der Glas­faser­ausbau voran­getrieben: In Rostock werden über 1000 Gebäude und damit knapp 1600 private und gewerb­liche Anschlüsse aufge­rüstet. Dafür verlegen die Stadt­werke Rostock über 500 Kilo­meter Glas­faser, die bis zum Spät­herbst 2023 in der Erde verschwunden sein sollen. Dabei soll eine enge Abstim­mung mit der Stadt­ver­wal­tung dabei helfen, Syner­gien verschie­dener Baustellen zu nutzen, um Einschrän­kungen durch die Baumaß­nahmen so gering wie möglich zu halten.

Fährt man von Rostock ca. 1,5 Stunden ins Landes­innere, kommt man nach Parchim. Hier wurde Anfang Mai 2021 der symbo­lische Spaten­stich begangen, mit dem die Tief­bau­arbeiten in der Kreis­stadt starten. Die WEMACOM reali­siert hier 500 förder­fähige Haus­anschlüsse mit bis zu 100 MBit/s. Den Spatenstich für den Glasfaserausbau in Parchim ließen sich Thomas Weber vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Landtagsabgeordneter Wolfgang Waldmüller, WEMACOM-Geschäftsführer Volker Buck, der 1. stellvertretende Bürgermeister Frank Schmidt und WEMAG-Vorstand Caspar Baumgart (v. l.) nicht entgehen

Bild: WEMAG/SKRmedia In etwas größeren Kate­gorien denkt hingegen die Telekom. Sie will nicht nur in 77 Gewer­bege­bieten 9700 Unter­nehmen an ihr Glas­faser­netz anschließen, sondern weitere 37000 Haus­halte in Augs­burg sowie 26100 Haus­halte in Duis­burg mit FTTH versorgen. In Duis­burg geht es für 9100 Haus­halte im Stadt­teil Hoch­feld los.

Weitere Ausbau­gebiete sollen in den kommenden Jahren folgen. Im Augs­burger Stadt­teil Pfersee müssen sich die Bewoh­nerinnen und Bewohner bei der Telekom jetzt melden, wenn sie einen FTTH-Anschluss haben wollen. In Göggingen, Hoch­zoll und Ober­hausen beginnt die Vorver­mark­tung im kommenden Jahr. Schlechte Nach­richt für alle betrof­fenen Haus­halte: Die Telekom über­nimmt zwar die Anschluss­kosten, gibt aber weder eine Grill­wurst noch ein Bier aus.