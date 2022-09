Reiches Sylt, arm an Glasfaser - wie sich das nun ändert

Meier ist Geschäfts­berater der Viking Telecom. „Meine Lieb­lings­insel hatte einfach besseres Internet verdient“, sagt der Tele­kom­muni­kati­ons­berater. Mit seinem Unter­nehmen ist er neben Stand­orten in Hamburg und Flintbek auch auf Sylt aktiv. Im vergan­genen Jahr fragte Viking Telecom den Bedarf bei den Sylter Betrieben ab. Das Ergebnis: Beinahe zwei Drittel aller Befragten gaben an, regel­mäßig mit lang­samem Internet oder Verbin­dungs­abbrü­chen zu kämpfen. „Unsere Netz­sta­bilität war eine Kata­strophe“, erin­nert sich Dirk Erdmann, Inhaber des Hotels Rung­holt in Kampen. Er war einer der Ersten, die von Meiers Initia­tive profi­tieren. In Westerland auf Sylt hat 1&1 Versatel mit den Glasfaser-Tiefbauarbeiten begonnen. V. l. n. r.: Dirk Rolfs, Planner Fiber Network Planning & Development 1&1 Versatel, Sascha Stühl, Oellrich Tiefbau, Marcel Müller, Oellrich Tiefbau, Michael Lentin, Partner Manager 1&1 Versatel, und Felix Ehlers, Vertriebsmanager des bei Viking Telecom

Foto: 1&1 Versatel Der TK-Berater holte die 1&1 Versatel mit ins Boot, die Bauan­träge für Glas­faser­lei­tungen in Wester­land und Tinnum einreichte. „Wir hatten schon vor dem ersten Spaten­stich im Januar rund 130 inter­essierte Sylter Unter­nehmer“, erin­nert sich Meier. Schließ­lich sind schnelle und verläss­liche Inter­net­ver­bin­dungen nicht nur für die Touris­mus­branche ein Muss. Spätes­tens seit der Coro­napan­demie kommen auch Sylter Dienst­leister wie Immo­bili­enmakler, Hand­werker, Rechts­anwälte oder Thera­peuten nicht mehr ohne den digi­talen Kontakt zum Kunden aus.

Inzwi­schen befinden sich die ersten Kunden am Netz. „Nun läuft unser Internet stabil für 65 Zimmer mit bis zu 120 Gästen, ich bin sehr zufrieden“, sagt Hote­lier Erdmann. Einziger Wermuts­tropfen: Der Glas­faser­ausbau durch 1&1 Versatel führte dazu, dass nun auf Sylt teil­weise zwei Leitungen neben­ein­ander liegen. Dieser Überbau bzw. die Kosten dafür hätten vermieden werden können, hätten sich alle Betei­ligten darauf geei­nigt, eine Infra­struktur zu nutzen.

Telekom koope­riert mit miecom

Auch wenn die Telekom Menschen wie Sebas­tian Meier auf Sylt zu langsam ist, kann man dem ehema­ligen Mono­polisten nicht vorwerfen, bundes­weit nichts für den Glas­faser­ausbau zu tun. In den vergan­genen Wochen kündigte der magen­tafar­bene Konzern mehrere Groß­pro­jekte an. In Kirch­heim unter Teck hat die Telekom bislang 1600 Haus­halte mit Glas­faser versorgt. Nun einigten sich die Bonner mit der Stadt­ver­wal­tung auf den Ausbau für weitere 17600 Haus­halte, der im nächsten Jahr beginnen soll. Die Deutsche Telekom kooperiert mit miecom. V. l. n. r.: Marvin Klein, Deutsche Telekom Breitbandkooperationen, Joachim Geiger, Technischer Leiter bei der miecom, Thilo Höllen, Deutsche Telekom SVP Breitbandkooperationen, miecom-Geschäftsführer Tobias Miessl und Philip Niedernhuber, Deutsche Telekom, Breitbandkooperationen

Foto: Deutsche Telekom Bis März 2023 will die Telekom zudem für 17800 Haus­halte in Marl-Hamm und Marl-Zentrum FTTH-Anschlüsse fertig­gestellt haben. Bis Ende des Jahres läuft noch die Vorver­mark­tung, in der die Telekom die Anschluss­kosten über­nimmt. Ab dem nächsten Jahr müssen die Haus­halte dann 799,95 Euro zahlen. Darüber hinaus sind die Bonner auch in Berlin tätig. In Moabit, Schö­neberg und Spandau Nord errichtet die Telekom Glas­faser­netze für 55300 Haus­halte und mehr als 4100 Unter­nehmen.

Der magen­tafar­bene Konzern ist aber nicht nur als Solist unter­wegs. In den Regionen Schwaben und Ober­bayern kündigte das Unter­nehmen eine Koope­ration mit der miecom-Netz­ser­vice an. Neben M-net wird die Telekom in den Gemeinden Alten­münster, Ried und Herets­ried den Betrieb des miecom-Glas­faser­netzes über­nehmen. Das TK-Unter­nehmen aus dem schwä­bischen Biswangen will ab 2023 mit dem Bau beginnen und nimmt dafür auch Förder­gelder in Anspruch. Rund 4000 Haus­halte sollen ange­schlossen werden. „Gemeinsam mit miecom zeigen wir, dass der Open-Access-Ansatz gut funk­tio­niert, wenn beide Partner ihre Stärken einbringen“, sagt Thilo Höllen, Senior Vice Presi­dent Breit­band­koope­rationen bei der Telekom.

Glas­faser für unter­ver­sorgte Gebiete und Städte

In Bayern ist neben der M-net auch die Leonet AG tätig. In Markt Wolnzach im Land­kreis Pfaf­fen­hofen an der Ilm besei­tigt Leonet die letzten unter­ver­sorgten Regionen, die soge­nannten weißen Flecken. Es geht im ersten Bauab­schnitt um 264 Adressen. Die Ausbau­kosten werden mit Bundes­mit­teln und zusätz­lich vom Frei­staat Bayern zu insge­samt 90 Prozent bezu­schusst. Der erste Bauab­schnitt wird voraus­sicht­lich im Laufe des kommenden Früh­jahrs umge­setzt sein.

Dagegen baut Leonet in Rötz im Land­kreis Cham für rund 1000 Haus­halte ein Glas­faser­netz, das das nieder­baye­rische TK-Unter­nehmen aus der eigenen Tasche bezahlt. Bis zum Sommer 2023 sollen die Tief­bau­arbeiten, verant­wort­lich ist hier die Vitronet, abge­schlossen sein. Unterzeichnen die Vereinbarungen für den Glasfaserausbau in Erfurt (v. l. n. r.): Sören Wendler, Gründer und Geschäftsführer der Deutschen GigaNetz, Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein und Uwe Rettner, Manager für kommunale Kooperationen bei der Deutsche Glasfaser

Foto: Deutsche Glasfaser Dass die Glas­faser auch in größere Städte kommt, machten in den vergan­genen Wochen Voda­fone, die Deut­sche Glas­faser und die Deut­sche GigaNetz deut­lich. Die beiden Letzt­genannten einigten sich mit der Stadt Erfurt. Die Deut­sche Glas­faser wird hier etwa 10000 Glas­faser­anschlüsse in 16 Erfurter Stadt­teilen bauen. Dazu beginnt ab Ende Oktober 2022 die Vorver­mark­tung. Entscheiden sich 33 Prozent der Haus­halte für einen FTTH-Anschluss der Deut­schen Glas­faser wird in der thürin­gischen Landes­haupt­stadt gebaut.

Mit Wies­baden erhält eine weitere Landes­haupt­stadt schnelles Internet. Voda­fone will in den östli­chen Vororten 7800 Gebäude mit 15000 Haus­halte anschließen. Außerdem unter­schrieb der Düssel­dorfer TK-Konzern zusammen mit West­energie eine Koope­rati­ons­ver­ein­barung mit dem Land­kreis Rhein-Huns­rück. Hier soll bis 2026 ein Glas­faser­netz für 21000 Haus­halte entstehen. West­energie wird die passiven Glas­faser­netze errichten. Voda­fone stellt den Anschluss an seine aktive Netz­infra­struktur bereit, über­nimmt den Betrieb sowie Vermark­tung und Bereit­stel­lung der Dienste. Ab Oktober 2022 startet im Rhein-Huns­rück-Kreis die Vorver­mark­tung.