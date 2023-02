Kooperationen ermöglichen flächendeckend Glasfaser

Glas­faser ist im nieder­baye­rischen Deggen­dorf nicht neu. Die hiesigen Stadt­werke betreiben bereits seit fast 25 Jahren ein eigenes Glas­faser­netz. Den weiteren Ausbau bis zur Flächen­deckung will der Versorger zusammen mit den Netz­betrei­bern R-KOM und Leonet angehen. Ober­bür­ger­meister Chris­tian Moser kennt die Heraus­for­derungen: „Statt dieselbe Infra­struktur zu nutzen, werden Straßen und Gehwege oftmals halb­jähr­lich aufge­rissen und gesamt­wirt­schaft­lich betrachtet werden Kapital und Ressourcen verschwendet.“

Deggendorfs Oberbürgermeister Christian Moser zusammen mit Stadtwerke-Geschäftsführer Alexander Springer, Leonet-Vorstand Martin Naber und R-KOM-Geschäftsführer Alfred Rauscher bei der Vorstellung der Kooperation für einen flächendeckenden Glasfaserausbau in der niederbayerischen Stadt

Foto: Leonet AG Das will er für Deggen­dorf vermeiden, indem sich Moster, der gleich­zeitig Aufsichts­rats­vor­sit­zender der Stadt­werke ist, auf einen gemein­samen Plan mit R-KOM und Leonet geei­nigt hat. R-KOM über­nimmt künftig den Netz­betrieb und den geför­derten Glas­faser­ausbau in den soge­nannten „weißen Flecken“. Da in diesen Regionen nicht alle Haus­halte von der Förde­rung profi­tieren, wird die R-KOM diese Haus­halte eigen­wirt­schaft­lich anschließen, inso­fern sich in der Vorver­mark­tung genü­gend Haus­halte für einen Glas­faser­anschluss entscheiden.

Leonet wird die Orts­teile Seebach, Fischer­dorf, Nattern­berg und Retten­bach ausbauen. Für sie war bislang weder ein eigen­wirt­schaft­licher noch ein geför­derter Ausbau geplant. Aufgrund der durch die Koope­ration entste­henden Syner­gien können diese Orts­teile nun aber durch die Leonet eigen­wirt­schaft­lich mit Glas­faser erschlossen werden. Des Weiteren wird Leonet im Deggen­dorfer Stadt­gebiet in Abstim­mung mit den Koope­rati­ons­part­nern das Glas­faser­netz ausbauen. Zusätz­lich kommt ein Open-Access-Modell zum Tragen, mit welchem R-KOM bereits arbeitet und das auch von Leonet unter­stützt wird.

Ausbau­pro­jekte in Dort­mund, Bremen und Sankt Augustin

Wenn man so will ist auch die Glas­faser Nord­west als Joint Venture zwischen der Deut­schen Telekom und dem Ener­gie­ver­sorger EWE eine Koope­ration. Das Unter­nehmen will in Bremen über 46.000 Haus­halte an ihr FTTH-Netz anschließen. Derzeit ist Glas­faser Nord­west mit 12 Projekten in der Hanse­stadt unter­wegs. Unlängst erfolgte der symbo­lische Spaten­stich in Bremen-Vege­sack. Daneben will der Netz­betreiber in diesem Jahr noch in Ohlenhof Ost (Stadt­teil Gröpe­lingen), Burg­damm Ost (Stadt­teil Burg­lesum) sowie rund um die Robert Koch Straße im Stadt­teil Ober­vieland mit weiteren Ausbau­pro­jekten beginnen.

Zum symbolischen Spatenstich für den Glasfaserausbau in den Dortmunder Gewerbegebieten „Im Spähenfelde“ Nord und West kamen Vertreter aller am Projekt beteiligten Unternehmen zusammen

Foto: Dennis Knake Ähnlich wie Glas­faser Nord­west entstammt auch die Plusnet als Toch­ter­unter­nehmen der EnBW der Ener­gie­branche. Von den jüngsten Ausbau­akti­vitäten der Plusnet profi­tieren insbe­son­dere Unter­nehmen, wie etwa in Sankt Augustin. Hier baut der Netz­betreiber das Gewer­bege­biet Eifel- und Wester­wald­straße eigen­wirt­schaft­lich aus. Darüber hinaus fiel auch der Start­schuss in den Dort­munder Gewer­bege­bieten „Im Spähen­felde“ Nord und West. Für beide Projekte spricht Plusnet von einer großen Nach­frage seitens der Unter­nehmen.

Tele Columbus und Telekom mit Groß­pro­jekten

Natür­lich sind auch die Bran­chen­größen weiterhin im Einsatz. Die Tele Columbus ist tradi­tio­nell als Partner der Wohnungs­wirt­schaft unter­wegs. In Halle (Saale) hat der Netz­betreiber seine Gestat­tungs­ver­träge mit der Frohe Zukunft Wohnungs­genos­sen­schaft verlän­gert. Dadurch werden die Liegen­schaften mit 5500 Wohnungen der Genos­sen­schaft bis Ende März 2024 zunächst mit FTTB erschlossen. Anschlie­ßend soll die Glas­faser bis in alle Wohnungen geführt werden (FTTH). Mit dieser neuen Koope­ration stattet Tele Columbus unter der Marke PŸUR insge­samt 16500 Hallenser Haus­halte mit Glas­faser aus. Auch in Alten­burg konnte der Netz­betreiber seine Verträge mit drei Wohnungs­unter­nehmen verlän­gern. Dadurch erhalten 7500 Wohnungen einen Glas­faser­anschluss. Weitere 4500 Wohnungen liegen im Einzugs­bereich des Netzes. Damit könnte Tele Columbus in Alten­burg insge­samt 12.000 Haus­halte mit Glas­faser versorgen.

Vertreter der Stadt Wolfenbüttel und der Telekom bei der Unterzeichnung der Ausbauverträge. Der Bonner TK-Konzern wird in Wolfenbüttel Ost sowie den Ortsteilen Linden und Okertalsiedlung ein FTTH-Netz für 16400 Haushalte errichten.

Foto: Stadt Wolfenbüttel Zwei Groß­pro­jekte hat auch die Deut­sche Telekom ange­kün­digt. In Berlin-Halensee soll ein FTTH-Netz für 8120 Haus­halte entstehen. Und in Wolfen­büttel Ost sowie den Orts­teilen Linden und Oker­tal­sied­lung wollen die Bonner ein Glas­faser­netz für 16.400 Haus­halte errichten. „Wer sich bis 31.12.2023 für einen Glas­faser-Anschluss entscheidet, bekommt ihn kosten­frei. Haus­eigen­tümer*innen sparen damit 799,95 Euro“, sagt Sarah Schwalm, Regio­nal­mana­gerin der Telekom. Auch in Berlin wirbt die Telekom für Vorver­träge mit ihr. Immerhin muss sie das Netz auf privatem Grund verlegen. Dafür braucht sie die Geneh­migung der Grund­besitzer bzw. Gebäu­deei­gen­tümer.