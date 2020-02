Telekom, Vodafone & Co.: Provider wollen Gigabit-Ausbau

Beson­ders große Schritte macht Voda­fone im Kabel­netz. In Baden-Würt­temberg bringt der Wechsel auf den Kommu­nika­tions­stan­dard DOCSIS 3.1 für 2,3 Millionen Haus­halte Geschwin­digkeiten bis 1 GBit/s. Insge­samt erreicht der Düssel­dorfer Tele­kommu­nika­tions­konzern im „Ländle“ 2,5 Millionen Kabel- und damit die Hälfte aller baden-würt­tember­gischen Haus­halte.

Bis Ende des Jahres soll die Zahl auf über 3,4 Millionen Haus­halte erhöht werden. Damit nicht genug. „Bis 2025 sollen überall im Land giga­bit­fähige Netze verfügbar sein“, sagt Baden-Würt­tembergs stell­vertre­tender Minis­terprä­sident und Digi­tali­sierungs­minister Thomas Strobl.

Auch in der eigenen Heimat (NRW) ist Voda­fone aktiv



In Bonn können nun über 100.000 Haus­halte mit Geschwin­digkeiten bis 1 GBit/s im Internet surfen. In Sieg­burg und Sankt Augustin ist zudem der Netz­ausbau abge­schlossen, sodass Voda­fone sicher­lich auch in diesen Städten demnächst Gigabit anbieten wird.

Glei­ches gilt für die Hanse­stadt Stendal. Hier will Voda­fone in den kommenden zwei Jahren ein Glas­faser­netz bauen. Über 4,4 Millionen Förder­mittel sollen in die Netz­infra­struktur inves­tiert wer­den, durch die mehr als 450 unter­versorgte Haus­halte und Unter­nehmen Gigabit-Anschlüsse erhalten. Darüber hinaus inves­tiert Voda­fone zusätz­lich 1,2 Millionen Euro, um 700 weiteren Haus­halten einen Glas­faser­anschluss zu ermög­lichen. Die Vorver­mark­tung läuft.

Glas­faser­ausbau der Telekom

Auch die Telekom kann Glas­faser, wie sie in einigen Ausbau­projekten demons­triert. Im Gewer­bege­biet Brückä­cker­straße in Schwä­bisch Hall Sulz­dorf will sie über 40 Un­ternehmen und im Indus­trie­gebiet in Iffez­heim weitere 110 Firmen mit High­speed von 100 MBit/s bis 100 GBit/s versorgen. Die Detail­planungen für den Glas­faser­ausbau sind hier ebenso ange­laufen wie im Kurort Rathen. Dort baut die Telekom in den Orts­teilen Nieder­rathen und Ober­rathen für 130 Haus­halte ein Glas­faser­netz. Dafür ver­legen die Bonner mehr als 34 Kilo­meter Glas­faser­kabel und stellen sieben neue Netz­verteiler auf.

Weiter ist die Telekom im Gewer­bege­biet Sälzer­strasse in Rans­bach-Baum­bach. Hier ist der Netz­ausbau abge­schlossen. Und auch in Krailling haben die Bonner das Gebiet rund um das Wald­sana­torium mit Glas­faser erschlossen. Wohn­heime für die Mitar­beiter, das neue Feuer­wehr­gebäude und der Bauhof der Gemeinde sind nun mit maximal 1 GBit/s im Internet unter­wegs.

Wer bereits einen Telekom-Anschluss hat, muss aktiv werden, denn eine auto­mati­sche Umstel­lung erfolgt nicht. Weitere Infor­mationen erhalten die Kraillinger Haus­halte in den Telekom-Shops und im Internet.



München auf der Ziel­geraden

Von den Bran­chen­größen zu den regional agie­renden Telekommunikationsunterneh­men. Die RFT kabel wird in Bran­denburg an der Havel die 4300 Wohnungen und Gewer­beein­heiten der stadt­eigenen Wohnungs­bauge­sell­schaft Wobra mit Glas­faser versorgen. Geplant ist eine Migra­tion bestehender Anschlüsse in das Breit­band­netz der RFT kabel. Das bedeutet, sämt­liche Gebäude der Wobra werden nach und nach über Glas­faser-Haus­anschlüsse mit dem soge­nannten Bran­denbur­gnetz der RFT kabel verbunden.

Rund drei Auto­stunden südlich von Bran­denburg an der Havel liegt Glauchau. In den kommenden einein­halb Jahren wird hier envia TEL in den Gewer­bege­bieten Glauchau Nord­west, Nieder­lung­witz, Am Heiz­werk Rein­holds­hain und Nordost rund 28 Kilo­meter Glas­faser für Über­tragungs­geschwin­digkeiten bis 10 GBit/s verlegen.

Bereits auf der Ziel­geraden befinden sich die Stadt­werke München und ihre Tele­kommu­nika­tions­tochter M-net. In der baye­rischen Haupt­stadt werden beide bis Mitte 2021 rund 70 000 weitere Wohn- und Gewer­beein­heiten ans Glas­faser­netz nehmen. Dann werden über 600.000 Münchener Haus­halte (ca. 70 Prozent) und 80 000 Ge­werbebetrieben einen FTTB-Anschluss besitzen.

Die abschlie­ßenden Bauar­beiten beginnen ab März nach Ende der Frost­periode in den Ausbau­gebieten Alte Heide, Alt Moosach, Pasing Ost und Nymphen­burg Süd. Darüber hinaus werden noch die Ar­beiten in den Stadt­teilen Frei­mann Süd, Ober­föhring Ost und Mitter­send­ling Thal­kirchen abge­schlossen.



Ausbau mit Förder­mitteln

Darüber hinaus warten auch die Deut­sche Glas­faser und inexio mit Ankün­digungen auf. Erstere will in Elsdorf nach erfolg­reicher Vorver­mark­tung das Gewer­bege­biet ausbauen. Mit der Stadt­verwal­tung werden nun Ausbau­planungen und Bauab­stim­mungen fest­gelegt. Auch in Wester­kappeln baut die Deut­sche Glas­faser ein Netz, obwohl in der Vorver­mark­tung die 40-Prozent-Grenze knapp verfehlt wurde. Mit einem klei­neren Ausbau­gebiet lohnt sich das Vorhaben für den Netz­betreiber dennoch.

In Hagen haben Ober­bürger­meister Erik O. Schulz und Enrico Hesse, Abtei­lungs­leiter Kommu­naler Projekt­vertrieb bei inexio, einen Koope­rati­onsver­trag für den An­schluss von 3600 Wohn­einheiten und Unter­nehmen an ein FTTB-Netz unter­zeichnet. In das Projekt fließen 25,2 Millionen Euro aus Landes- und Bundes­zuschüssen.

Bis zur Fertig­stel­lung Ende 2021 werden insge­samt 32 Millionen Euro inves­tiert. Auch in Markt Laaber schießt das Land, in dem Fall Bayern, Gelder für den Breit­band­ausbau zu, damit inexio 49 Haus­halte mit einem Glas­faser­haus­anschluss versorgen kann. Oh­ne Förde­rung kommt der Netz­betreiber Avacon in der Einheits­gemeinde Hanse­stadt Garde­legen aus. Im Orts­teil Garde­legen entsteht ein Glas­faser­netz, auf dem bis Ende des Jahres die ersten Kunden mit Gigabit-Geschwin­digkeit surfen sollen.

