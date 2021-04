Breitbandausbau: Minister sieht "bei Gigabit alle auf Kurs"

So gefällt sich der Minister (zweiter von rechts). Hier beim Spatenstich für den Breitbandausbau in Timmendorfer Strand (Ostsee).

Foto: Picture-Alliance /dpa Das Bundes­minis­terium für Verkehr und digi­tale Infra­struktur (BMVI) hat heute die neuen Zahlen zur Breit­band­ver­füg­bar­keit in Deutsch­land vorge­legt. Inner­halb eines Jahres habe es ein deut­liches Plus von 37 Prozent bei der Versor­gung der Haus­halte in Deutsch­land mit Gigabit-Anschlüssen gegeben, ferner einen deut­lichen Anstieg beim schnellen Internet mit 50 MBit/s im länd­lichen Raum.

Minister freut sich

Für Bundes­minister Andreas Scheuer ist das natür­lich Grund zur Freude: Er findet, das "wir bei Gigabit für alle auf Kurs sind." Scheuer erin­nerte daran, dass im vergan­genen Jahr täglich fast 20.000 Haus­halte mit Gigabit-Netz dazu­gekommen seien. Nach der Statistik hatten Ende 2020 damit 59 Prozent der Haus­halte Zugang zu "ultra­schnellem Internet mit 1 GBit/s". Das seien gut 6,6 Millionen Haus­halte mehr als noch ein Jahr zuvor. Und für Scheuer ist das ein "Mega-Erfolg".

Bund stellt 12 Milli­arden bereit

Nach dem Grund­gesetz ist der Ausbau der Kommu­nika­tions­netze in Deutsch­land privat­wirt­schaft­lich orga­nisiert. Der Staat darf also nur dann eingreifen, wenn die dafür in Frage kommenden Unter­nehmen beispiels­weise aufgrund sehr geringer Wirt­schaft­lich­keit (zu wenige Kunden, zu weit ausein­ander) nicht ausbauen. Daher unter­stützt der Bund insbe­son­dere in länd­lichen Regionen in diesen Fällen den Breit­band­ausbau über das soge­nannte "Bundes­för­der­pro­gramm Breit­band­ausbau". Dafür stehen aktuell rund 12 Milli­arden Euro zur Verfü­gung. Davon wiederum sind rund 8,2 Milli­arden Euro bereits in über 2.150 Ausbau­pro­jekten "gebunden", mit denen bundes­weit rund 2,6 Millionen Anschlüsse gebaut werden.

Genauere Zahlen können im Kurz­bericht mit allen Zahlen zum Breit­band­ausbau nach­gelesen werden. Weitere Infor­mationen zur Breit­band­för­derung des Bundes sind eben­falls abrufbar.

Anspruch und Wirk­lich­keit? Wie schnell ist das Internet wirk­lich?

Wie schnell ist das Internet bei Ihnen? Leben Sie in einem Ort wo es immer noch kein schnelles Internet gibt? Was sagen die Anbieter? Was sagt Gemeinde oder Land­kreis? Wurden schon Unter­nehmen befragt? Wurden Förder­mittel bean­tragt?

Kein auto­mati­scher Ausbau

Einen auto­mati­schen Ausbau gibt es nicht. Bevor Glas­faser ins Haus kommen kann, muss der Haus­besitzer/Grund­stücks­eigen­tümer explizit schrift­lich zustimmen. Damit ein Ausbau statt­findet, ist eine Initia­tive vor Ort über die Gemeinde oder den Land­kreis und die Landes­regie­rung des Bundes­landes notwendig. Neuer­dings gibt es Glas­faserbau-Unter­nehmen, die einen "eigen­wirt­schaft­lichen" (d.h. ohne staat­liche Förder­mittel) Ausbau verspre­chen, wenn 40 Prozent der Bewohner den Ausbau bestellen. Leider können Außen­ste­hende gerade bei "neuen" oder unbe­kannten Unter­nehmen kaum abschätzen, ob sie wirk­lich bauen, ob der Aufbau ordent­lich verläuft, oder ob anschlie­ßend eine Wüste (nicht mehr zuge­schüt­tete Kabel­gräben, Folge-Schäden an Straßen, Gehwegen oder Gebäuden) hinter­lassen oder ob der Ausbau zum Erliegen kommt, weil das Unter­nehmen sich "verschätzt" hat oder den Betrieb einstellt. Oft wird der Ausbau auch schlecht kommu­niziert, es gibt keine Termine oder sie werden nicht einge­halten.

Berichten Sie uns über unser Forum. Welcher Ort, welcher Land­kreis, welches Bundes­land ist betroffen? Wie schnell ist das Internet aktuell? Wir werden beson­ders krasse Fälle aufgreifen.