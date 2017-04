Filiago: Echte Flatrate für Internet via Satellit ab April

Noch immer gibt es in Deutschland kein flächendeckendes Highspeed-Internet per DSL-Breitband oder TV-Kabel. Der Satelliten-Internet-Anbieter Filiago will diese "weißen Flecken" füllen.

Flächendeckendes Highspeed-Breitband-Internet bleibt für viele Deutsche nach wie vor ein Wunschtraum: Wie das Bundes­minis­te­rium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in seinem Breitbandatlas (Stand Ende 2016) bekannt gab, müssen über zehn Prozent der deutschen Haushalte - also circa vier Millionen - immer noch ohne Breitband­internet mit mehr als 16 MBit/s im Downstream auskommen (hier der Bericht zur Breitband-Verfüg­barkeit als PDF).

Eine Alternative zum Internet über DSL oder TV-Kabel stellen Satelliten-Internet-Anbieter bereit. Der Vorteil: Internet via Satellit ist nicht abhängig vom Ausbau der lokalen Infrastruktur, also beispielsweise der Verlegung von Glasfaser, sondern benötigt nur eine ausreichende Stromversorgung, der Datentransfer vom und zum Endkunden wird über Satellit bewerkstelligt. Eines der wenigen bundesweit tätigen Anbieter von Satelliten-Internet ist das Unternehmen Filiago mit Sitz in Bad Segeberg.

Ab April bietet Filiago eine Flatrate mit hoher Bandbreite

Filiago Ab dem 7. April bietet Filiago nun für Privatkunden eine Flatrate mit bis zu 30 MBit/s im Downstream an und liefert damit eine höhere Bandbreite als herkömm­liche DSL-Breitband-Angebote. Um die gleichmäßige Verteilung der Satelliten-Kapazität auch zukünftig zu gewährleisten, bedient sich der Anbieter anstelle eines monatlichen Datenlimits einer Fair-Use-Policy, bei der im Falle einer hohen Netzauslastung die Kunden mit geringem Daten­verbrauch vorrangig versorgt werden. Dazu, wie die Fair-Use-Regelungen genau aussehen sollen, hat sich der Anbieter noch nicht geäußert. Neben Deutschland profitieren auch Kunden in der Schweiz, Österreich und den östlichen Anrainerstaaten von dem Tarifangebot.

Auch die bereits im November 2016 eingeführten Filiago-4.0-Volumentarife bieten eine maximale Bandbreite von 30 MBit/s im Downstream, allerdings sind diese mit einem inkludierten Datenvolumen und einer Datendrossel ausgestattet. Beim größten Volumentarif Filiago 4.0 Premium ist diese folgendermaßen ausgestaltet: "Die erste Stufe der Drosselung greift erst nach einem regulären Verbrauch von 100 GB. Das entspricht circa 40 Stunden HD-Videos oder 1 700 Stunden Musik streamen oder 10 Stunden YouTube-Videos schauen", so Utz Wilke, Gründer und geschäfts­führender Gesell­schafter von Filiago.

Zudem gibt es eine Art Nacht-Flatrate: Das in der Freezone zwischen 00:00 und 05:00 Uhr verbrauchte Datenvolumen wird nicht eingerechnet, daher gibt es (rein rechnerisch) zusätzliche 2 100 GB pro Monat, bevor die Datendrossel greift. Dies sollte bei der Nutzung berücksichtigt werden - wer große Datenmengen downloaden will, sollte dies also eher in die Nachtstunden verlegen.

Satelliten-Internet bringt gegenüber den DSL- und Kabel-Angeboten dennoch einige Nachteile mit sich, wie zum Beispiel die vergleichsweise hohen Latenzzeiten. Weitere Details zu den technischen Besonderheiten sowie den Vor- und Nachteilen lesen Sie in unserem Ratgeber zum Internet über Satellit.