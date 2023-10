Dubai: Huawei stellt 5.5G-Komplettlösungen vor

Beim Mobile Broad­band Forum 2023 in Dubai stellte Huawei seine ersten 5.5G-Komplett­lösungen vor. Sie sollen Daten schneller über­tragen und zugleich weniger Strom brau­chen.

Beim Mobile Broad­band Forum 2023 (MBBF 2023) in Dubai (Verei­nigte Arabi­sche Emirate) stellte Cao Ming, Chef der Funk­abtei­lung ("Wire­less Solu­tion") bei Huawei, die ersten soge­nannten 5.5G-Komplett­lösungen der Branche vor. Mit ihnen will Huawei den Netz­betrei­bern helfen, das "Zehn­fache eines voll­stän­digen Szena­rios" bereit­zustellen und eine extrem hohe Energie-, Betriebs- und Wartungs­effi­zienz zu ermög­lichen.

5G hat sich viel schneller entwi­ckelt

Cao Ming, President of Wireless Solution bei Huawei, stellte beim MBBF die 5.5G Technologie vor

Foto: Huawei Networks Die 5G-Tech­nologie befindet sich seit über vier Jahren welt­weit im kommer­ziellen Ausbau und habe sich viel schneller als frühere Mobil­funk­tech­nolo­gien entwi­ckelt. Die jetzt vorge­stellten "Voll­seri­enlö­sungen" sollen Mobil­funk­betrei­bern helfen, 5.5G-Netz­werke noch effi­zienter aufzu­bauen.

Was ist neu an 5.5G?

Je nach Über­tra­gungs­phi­loso­phie und tech­nischen Möglich­keiten (Verfüg­bar­keit von Frequenzen) wird TDD (Time Divi­sion Duplex, eine Art PingPong, mal sendet der eine, dann der andere) oder FDD (getrennte Frequenzen für Senden und Empfangen) verwendet.

Bei der TDD-Multi­band-Multi­kanal-ELAA (= Extre­mely Large Antenna Array) für Über­tra­gungs­raten von 10 GBit/s werden extrem große Anten­nen­gruppen verwendet, um damit in kommer­ziellen 5G-Mobil­funk­netzen die TDD-Abde­ckung (TDD bedeutet Time Divi­sion Duplex) und die Ener­gie­effi­zienz (weniger Strom­ver­brauch bei glei­cher oder höherer Leis­tung) spürbar zu stei­gern.

Mit dem Über­gang zu 5.5G werde ELAA weiter verbes­sert, betont man bei Huawei. Basie­rend auf der neuen ELAA wurde die "bran­chen­weit erste" 128T-MetaAAU (AAU = Aktive Anten­nen­ein­heit) vorge­stellt, die über 500 Anten­nen­ele­mente inte­griert, mit mehr­dimen­sio­nalen, hoch­auf­lösenden Abstrahl­algo­rithmen (Beam­forming) arbeitet, um die Leis­tungs­fähig­keit um 50 Prozent zu verbes­sern.

Durch das ELAA-Upgrade kann die Dual-Band-64T-MetaAAU mit konver­genten Dual-Band-Elementen arbeiten, um die gemein­same Funk­ver­sor­gung (Co-Coverage) in Kombi­nation von hohen und nied­rigen Frequenzen zu ermög­lichen und zusammen mit Multi-Carrier-Lösungen Über­tra­gungs­raten von 5 bis 10 GBit/s zu bieten.

Beam­forming macht es effi­zienter

Alter­nativ kann FDD verwendet werden, was für Frequency Divi­sion Duplex steht (Senden und Empfangen auf getrennten Frequenzen). Die Produkte FDD-Triple-Band-Massive-MIMO- und Triple-Band-8T-Module unter­stützen Band­breiten im GHz-Bereich und ermög­lichen 1,8+2,1+2,6 GHz (Band 3, 1 und 7) in einem Gehäuse. Sie können mit FDD-Beam­forming arbeiten, um die spek­trale und ener­geti­sche Effi­zienz von FDD erheb­lich zu verbes­sern.

Im Vergleich zu 4T4R (4mal Senden, 4mal Empfang) stei­gert FDD-Triple-Band Massive MIMO (Multi Input Multi Output) die Kapa­zität nach Angaben von Huawei um das Zehn­fache und die Abde­ckung um 10 dB. FDD-Triple-Band 8T8R könne die spek­trale Effi­zienz um das Drei­fache verbes­sern und die Abde­ckung um 7 dB, wenn mit echtem Breit­band und dyna­mischer Leis­tungs­auf­tei­lung gear­beitet werde.

Die Zukunft liegt in höchsten Frequenzen

mmWave AAU (Aktiv-Antennen auf Frequenzen ober­halb von 6 GHz) können mit dem größten Antennen-Array für eine konti­nuier­liche 10 GBit/s-Abde­ckung arbeiten: Das von Huawei vorge­stellte mmWave-AAU verfügt über mehr als 2000 Anten­nen­ele­mente, um die Einschrän­kungen von mmWave bei der gemein­samen Abde­ckung von hohen und nied­rigen Frequenzen ("Co-Site-Coverage") mit dem C-Band (3 bis 6 GHz) zu über­winden.

Durch die Koor­dina­tion zwischen hohen und nied­rigen Frequenzen können mmWave-Netz­werke einen Spit­zen­durch­satz von 10 GBit/s und einen Durch­schnitts­wert von 5 GBit/s errei­chen. Diese AAU (Active Antenna Unit) unter­stützt auch ein intel­ligentes Beam­forming-Manage­ment, das die Einschrän­kungen von mmWave bei hohen Geschwin­dig­keiten des Nutzers (z.B. im Zug oder im Auto auf der Auto­bahn) über­windet.

mmWave hier­zulande noch wenig im Gebrauch

In Europa wird mmWave aktuell noch so gut wie nirgends kommer­ziell einge­setzt. Die Frequenzen (z.B. bei 26 GHz) sind bereits verfügbar, haben aber aufgrund der Physik sehr geringe Reich­weiten und würden unzählig viele kleine Antennen erfor­dern. Erste Expe­rimente gibt es beispiels­weise in Fußball­sta­dien.

Verbes­serung der Leis­tung und zugleich Energie sparen

Für Indoor- oder Campus-Anlagen gibt es jetzt die LampSite X-Serie. Sie inte­griert fünf Frequenz-Bänder und mmWave in einem Gehäuse, um die volle Band­breite über alle Bänder für alle Funk­zugangs­tech­nolo­gien zu unter­stützen. Darüber hinaus unter­stützt sie den "Super Deep Dormance"-Modus, um den Strom­ver­brauch außer­halb der Spit­zen­zeiten auf nur 1 Watt zu redu­zieren. Wie der Name ("Schlaf­modus" von lat. dormire = schlafen) schon sagt, werden Teile der Anlage "schlafen" gelegt, um im Bedarfs­fall kurz­fristig geweckt zu werden.

Diese Lamp­site sind auch für Tief­garagen und ähnliche Orte gedacht, wo eine komplette Funk­abde­ckung gebraucht wird. Das Multi-Band LightSite-Modul mit mitt­lerer Leis­tung von Huawei könne eine um 35 Prozent bessere "Benut­zer­erfah­rung" und nied­rigere TCO (Betriebs­kosten) als herkömm­liche DAS-Lösungen (DAS = verteilte Anten­nen­sys­teme) gewähr­leisten, erklärte Huawei dazu.

Die LampSite X-Produkt­serie ist mit einem Volumen von nur einem Liter (1000 cm3) und einem Gewicht von 1 kg die kleinste und leich­teste in der Branche und ermög­licht einen flexi­blen und einfa­chen Einsatz in jedem Szenario. Wie der Name schon sagt, sehen diese Mini-Aktiv­antennen wie eine indus­tri­elle Decken­leuchte aus.

Trotz ihrer geringen Größe biete die LampSite X-Box eine große Leis­tung, betont man bei Huawei. Eine einzige Box könne alle Bänder, alle Funk­zugangs­tech­nolo­gien (RATs) und das gesamte Breit­band unter­stützen und würde so den Netz­betrei­bern erlauben, "ultra­hohe Leis­tung", "ultra-diverse Fähig­keiten" und "ultra-nied­rigen Ener­gie­ver­brauch" zu errei­chen.

LampSite X von Huawei sei das einzige Produkt in der Branche, das mmWave und Sub-6-GHz kombi­niert, um einen Spit­zen­durch­satz von über 10 GBit/s zu errei­chen, und das erste, das 5,5G mit 10 GBit/s in Innen­räume bringt. Das Produkt nutzt die "Distri­buted Massive MIMO-Tech­nologie" von Huawei, um überall ein 10-GBit/s-Einzel­benutzer-Erlebnis zu errei­chen und ein 10-GBit/s-Mehr­benutzer-Erlebnis für alle zu bieten.

Grüne Antennen

Darüber hinaus erleich­tern fort­lau­fende Antennen- und Mikro­wel­len­inno­vationen einen effi­zienten 5.5G-Aufbau. "Grüne" Antennen beispiels­weise nutzen die Direkt­ein­spei­sung (SDIF), um die Anten­nen­archi­tektur und Strah­lungs­energie für eine 25 Prozent höhere Ener­gie­effi­zienz zu bündeln. Das "iHashBand2.0 Spek­trum-Pooling" sorgt für eine opti­male 5.5G-Spek­tral­effi­zienz.

Serving Cell (MB-SC) ermög­licht die flexible Kombi­nation von diskon­tinu­ier­lichem Spek­trum für virtu­elle große Band­breiten, wodurch 10 GBit/s möglich sind und gleich­zeitig eine 40 Prozent höhere spek­trale Effi­zienz erreicht wird.

Flexible Spec­trum Access (FSA) unter­stützt den flexi­blen Zugriff auf das gesamte Uplink-Band, wodurch der Uplink mit einer um 40 Prozent höheren spek­tralen Effi­zienz auf GBit/s gebracht wird.

Wer noch tiefer in diese Technik einsteigen möchte, kann dies auf den Webseiten von Huawei (englisch) tun.

0 Bit - 0 Watt

Die Geräte der gesamten 5.5G-Komplett­lösung-Serie unter­stützen die „0 Bit 0 Watt“-Stra­tegie und seien damit die ersten in der Branche, die eine extreme Abschalt­tiefe von 99 Prozent, ein schnelles Aufwa­chen bei Bedarf und eine Abschal­tung im Milli­sekun­den­bereich sowohl auf der Träger- als auch auf der Kanal­ebene unter­stützen.

Mit der Lösung "iPowerStar" können stand­ort­spe­zifi­sche Ener­gie­spar­richt­linien auf der Grund­lage von Verkehrs­trends zu verschie­denen Tages­zeiten imple­men­tiert werden, was dazu beiträgt, „0 Bit 0 Watt“ auf Netz­ebene zu reali­sieren.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Selbst wenn einem beim Lesen dieser "Buzz­words" leicht schwin­delig wird: Die zukünf­tige Technik muss mehr Daten­kapa­zität (Geschwin­dig­keit) bieten und dennoch weniger Strom verbrau­chen. Das wird durch allerlei raffi­nierte Technik erzielt, beispiels­weise, dass nicht benö­tigte Sende und Baugruppen "schlafen" gelegt werden und dabei nur noch 1 Prozent ihres "normalen" Strom­ver­brauchs benö­tigen. Kommt ein Nutzer in die Zelle, muss das System sofort wieder anspringen.

Der stei­gende Daten­hunger wird künftig dazu führen, dass neue Frequenz­bänder für Mobil­funk geöffnet werden. Im "unteren" Bereich funken Radio und Fern­sehen, sowie andere Anwender, also heißt die Lösung höhere und höchste Frequenzen. Das wiederum bedeutet sehr viele und neue Antennen.

Huawei zeigt die aktu­ellen tech­nischen Möglich­keiten und möchte sich am liebsten aus der Welt-Politik komplett heraus­halten. Doch die Sache ist kompli­zierter. In der Politik sitzen zumeist Juristen, die von Technik wenig bis gar keine Ahnung haben und gegen­über den Tech­nikern und Anwen­dern aller­höchstes Miss­trauen hegen oder klare Forde­rungen stellen, über alles, was die Menschen damit anstellen, denken und fühlen könnten, infor­miert zu sein.

Eine freie Gesell­schaft muss möglichst gut infor­miert sein, wie die Technik funk­tio­niert, was man damit machen kann und was man besser sein lässt. Der Trend ist aber heute, sich einzu­igeln und möglichst nichts mehr zu ändern.

Die große Aufgabe lautet nun, die zuneh­mende Aufspal­tung der Welt zu über­winden und dabei bestimmte allge­mein gültige Grund­regeln zu etablieren.

Der Versuch, China von west­licher Tech­nologie durch Handels­schranken aller Art, abzu­kop­peln, wird dabei nicht helfen. Im Gegen­teil: Das beschleu­nigt nur die eigene Entwick­lung, wie man beim 5G-fähigen Mate 60 von Huawei bereits gesehen hat.

Ein Patent von Huawei würde es erlauben, Bakte­rien mit der Handy­kamera aufzu­spüren.