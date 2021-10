Großprojekt Bautzen: 55 Gemeinden mit Glasfaser versorgt

Eines der größten Glas­faser-Projekte in Europa wurde in Land­kreis Bautzen (Sachsen) verwirk­lich. 55 Gemeinden wurden mit FTTH (Glas­faser bis ins Haus) erschlossen.

Andreas Scheuer (CSU) spracht zum Abschluss des Breitbandausbau im Landkreis Bautzen. 55 Kommunen wurden mit Glasfaser durch Telekom und Energie Sachsen versorgt.

Foto: Picture-Alliance / dpa Noch ist er im Amt: Bundes­ver­kehrs- und Digi­tal­minister Andreas Scheuer (CSU) pocht auf ein hohes Tempo beim Breit­band­ausbau in Deutsch­land.

Auch eine neue Bundes­regie­rung - egal in welcher Konstel­lation - müsse die Gleich­wer­tig­keit der Lebens­ver­hält­nisse in Stadt und Land ganz vorn auf der Agenda haben, sagte Scheuer heute bei einer Fest­ver­anstal­tung im Schloß und Park in Neschwitz bei Bautzen. Man habe erlebt, wie wichtig digi­tale Teil­habe sei. Mit jedem Kilo­meter Glas­faser verlege man Chancen zur Teil­habe. "Wir wollen Giga­bits immer und überall in Deutsch­land." Der länd­liche Raum habe viel aufzu­holen, jetzt komme man einen wirk­lichen Schritt vorwärts.

Glas­faser Groß­pro­jekt Bautzen fertig

Foto: Picture-Alliance / dpa Im Land­kreis Bautzen wurde das bundes­weit größte Ausbau­pro­jekt in Regie der Telekom und zu einem kleinen Teil auch des Unter­neh­mens Sachsen Energie heute offi­ziell voll­endet. Dabei wurden 12.000 Kilo­meter Glas­faser verlegt und rund 60.000 Haus­halte und Unter­nehmen in 55 Kommunen an das schnelle Internet ange­schlossen. Nach Angaben des Land­kreises lagen die Gesamt­kosten bei rund 200 Millionen Euro.

Größtes Projekt in Europa

Scheuer sprach im Zusam­men­hang mit Bautzen von einem der größten Projekte dieser Art in Europa. Insge­samt stünden 12 Milli­arden Euro Bundes­mittel für die Breit­band­för­derung in Deutsch­land bereit, neun Milli­arden davon seien bewil­ligt. Bundes­weit gebe es 2400 Ausbau­pro­jekte für 2,7 Millionen Anschlüsse.

Glas­faser verän­dert das Land

"Wir werden eine Verän­derung der Arbeits­welt erleben. Wir werden nicht nur in den Metro­pol­regionen und in den großen Städten unter der Woche im Büro sitzen", sagte Scheuer und hob damit die Bedeu­tung der Digi­tali­sie­rung hervor. Deutsch­land sei eine "Gigabit-Gesell­schaft" und der Land­kreis Bautzen dabei ganz vorn marschiert.

Nach den Worten des säch­sischen Minis­ter­prä­sidenten Michael Kret­schmer (CDU) ist der Breit­band­ausbau die zwin­gende Voraus­set­zung dafür, dass Unter­nehmen wachsen und sich neue ansie­deln können. Der Land­kreis Bautzen sei das Projekt mit großer Verve ange­gangen. Dies sei nun auch beim Struk­tur­wandel im Zusam­men­hang mit dem Kohle­aus­stieg gefragt. "Es ist eine riesige Chance, die die Lausitz so noch nie gehabt hat. Lassen Sie uns daraus etwas machen", sagte Kret­schmer.

Bei einem Termin in Bonn hatte Telekom Chef Tim Höttges gefor­dert: "Jeder sollte Glas­faser bekommen".