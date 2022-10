Digitalminister Wissing muss Ausbau-Förderung stoppen

In vielen Dörfern sind Inter­net­ver­bin­dungen langsam - Hemm­schuh für die wirt­schaft­liche Entwick­lung. Alle fragen nach Zuschüssen, das Geld reicht nicht.

Der Bund hat seine Gigabit-Förde­rung für schnelles Internet wegen fehlenden Geldes in diesem Jahr vorzeitig einge­stellt. Bundes­ver­kehrs­minister Volker Wissing (FDP) sagte in Berlin, die in diesem Jahr zur Verfü­gung stehende Förder­summe von drei Milli­arden Euro sei ausge­schöpft.

Geld alle - Bundes­länder sauer

Die Bundes­länder Bayern und Hessen protes­tierten und hielten dem Bund mangelnde Abstim­mung mit den Ländern vor. Wissing hingegen wertete die große Nach­frage der Kommunen als Beleg für den großen Erfolg des Förder­pro­gramms. Dieses soll im nächsten Jahr fort­gesetzt werden. Die Ausbau­ziele seien nicht gefährdet.

Füra­cker: Fataler Fehler

„Der Bundes­stopp für die Giga­bit­för­derung ist ein fataler Fehler“, kriti­sierte Bayerns Finanz­minister Albert Füra­cker (CSU). Die Gigabit-Förde­rung ist für länd­liche Kommunen gedacht, in denen sich der Ausbau des Glas­faser­netzes wegen hoher Kosten für Tele­kom­muni­kations-Unter­nehmen privat­wirt­schaft­lich nicht lohnt. Insge­samt sind dafür zwölf Milli­arden Euro vorge­sehen. Der Breitbandfördertopf von Digitalminister Wissing (links) ist alle. Gibt Finanzminister Lindner (rechts) noch was dazu?

Foto: Picture Alliance/dpa

Deutsch­land hat Nach­hol­bedarf

Von Wirt­schafts­ver­bänden wird regel­mäßig beklagt, dass Deutsch­land in Sachen schnelles Internet auf dem Land Nach­hol­bedarf habe. Ziel des Gigabit-Programms ist ein flächen­deckendes Hoch­geschwin­dig­keits­netz für alle Haus­halte, Unter­nehmen, Schulen und Kran­ken­häuser in Deutsch­land. „Der Förder­stopp trifft uns hart und kommt uner­wartet“, beklagte auch Hessens Digi­tal­minis­terin Kris­tina Sinemus (CDU). „Der unzu­rei­chende Austausch zwischen Bund und Ländern und damit die mangelnde Abstim­mung hat zu dieser fatalen Situa­tion geführt“, warf die CDU-Poli­tikerin dem Berliner Minis­terium vor.

CSU-Chef Markus Söder sagte, die neue Bundes­regie­rung sei ange­treten, die Digi­tali­sie­rung im länd­lichen Raum voran­zubringen. Nun sehe es so aus, dass die Gigabit-Förde­rung abge­bro­chen werden solle. „300 Milli­arden Schulden aufnehmen und keinen Cent mehr zu haben für die Gigabit-Förde­rung ist schlicht und einfach ein völlig falsches Signal für die Zukunfts­fähig­keit des Landes“, kriti­sierte der CSU-Chef.

Neues Förder­pro­gramm kommt 2023?

Bayern ist das flächen­mäßig größte Bundes­land, mit vergleichs­weise nied­riger Bevöl­kerungs­dichte auf dem Land. Auch länd­liche Gemeinden in anderen Flächen­län­dern sind auf die Zuschüsse ange­wiesen. Laut Bundes­ver­kehrs­minis­terium soll das neue Förder­pro­gramm 2023 frühest­mög­lich starten.

Bayerns Finanz­minister Füra­cker miss­traut dem. Die Kommunen hätten im Vertrauen auf das Bundes­ver­spre­chen viel Geld und Zeit in Planungen inves­tiert. „Alle Betei­ligten stehen jetzt plötz­lich vor dem Nichts. Das ist ein massiver Vertrau­ens­bruch“, warf der CSU-Poli­tiker dem Bund vor.

BREKO: Förde­rung funk­tio­niert nicht

Ganz anders sieht das der Bran­chen­ver­band BREKO, in dem viele Netz­betreiber und ausbau­ende Unter­nehmen orga­nisiert sind. „Die Viel­zahl der einge­gangen Förder­anträge und der dadurch notwen­dige Förder­stopp zeigen, dass die von den Ländern ange­kün­digte ,natür­liche Prio­risie­rung‘ förder­fähiger Gebiete nicht funk­tio­niert. Diese Entwick­lung unter­streicht sehr deut­lich, dass wir für die Vertei­lung der Förder­gelder für den Glas­faser­ausbau klare Regeln und eine wirk­same Prio­risie­rung benö­tigen, die die Förde­rung beson­ders benach­tei­ligter Gebiete und den gezielten Einsatz von Steu­ergel­dern sichert. Dies gilt insbe­son­dere mit Blick auf die in der Giga­bit­stra­tegie der Bundes­regie­rung ange­kün­digte deut­liche Auswei­tung der Giga­bit­för­derung im kommenden Jahr, mit der eine Viel­zahl weiterer Gebiete förder­fähig werden.“

Private Netz­betreiber stehen bereit - Förde­rung nur in Ausnah­mefällen?

Die alter­nativen Netz­betreiber stünden nach wie vor bereit, viel Geld in den eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau zu inves­tieren und die aller­meisten Gebiete ohne Steu­ergelder auszu­bauen. Förder­gelder sollten deshalb gezielt nur in unter­ver­sorgten Gebieten ohne eigen­wirt­schaft­liches Ausbau­poten­zial wie den soge­nannten weißen oder hell­grauen Flecken zum Einsatz kommen.

Poten­zial­ana­lyse erwartet

Die vom Bundes­minis­terium für Digi­tales und Verkehr in Auftrag gege­bene Poten­zial­ana­lyse, die für alle Kommunen in Deutsch­land ermit­teln soll, ob dort Poten­zial für einen eigen­wirt­schaft­lichen Glas­faser­ausbau besteht, sei ein zentrales Werk­zeug, um die für 2023 zur Verfü­gung stehenden Förder­mittel gezielt in förder­bedürf­tige Gebiete zu bringen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Jetzt haben wir den Salat. Die Gemeinden wollen schnelles Internet, und zwar flächen­deckend, und jetzt und sofort. Viele bislang völlig unbe­kannte Firmen wurden gegründet, um Glas­faser­netze zu bauen oder zu betreiben. Sie begannen überall da, wo es sich lohnen könnte, um Kunden­ver­träge zu werben oder mit dem Ausbau zu beginnen. Mache Firmen gingen mitten im Aufbau pleite, Bauun­ter­nehmen verschwanden über Nacht mit Mann, Maus und Gerät. Subun­ter­nehmen verwüs­teten ganze Stadt­teile und keiner ist zuständig, die Versi­che­rung blockiert die Scha­dens­bestä­tigung, weil sich Gutachter nicht einigen können.

Ausbaumurks nervt Bürger und Politik

Das alles nervt Bürger und Kommunen gewaltig. Mancher Bürger­meister wünscht sich die Bundes­post zurück; da war klar, dass sie ausbauen kann und muss. Der BREKO hat das Problem wohl erkannt und vergibt Auszeich­nungen für Unter­nehmen, die zuver­lässig und sicher ausbauen können. Das könnte ein Weg aus dem Dilemma sein.

Auch wenn es jetzt wohl zu spät ist: Es ist vermieden worden, das ganze Land zu karto­gra­fieren und den Ausbau mit glas­klaren Vorgaben (Termin­treue, Flächen­deckung) komplett auszu­schreiben. Dann wäre für jede Region ein Unter­nehmen gefunden worden, das bauen muss und im Zuge von Open Access von Anfang an andere Anbieter auf die Leitungen lassen muss.

Aktuell haben sich Fach­kräf­temangel, Hilf­losig­keit und Über­las­tung neuer Firmen zu einer gefähr­lichen Mischung entwi­ckelt.

Ande­rer­seits, wenn wir 100 Milli­arden Euro für hoffent­lich niemals wirk­lich notwen­diges Mili­tär­gerät ausgeben können, dann sollte auch genü­gend Geld für einen flächen­deckenden Netz­ausbau drin sein, denn eine gute Vernet­zung der Bevöl­kerung ist auch in Krisen­situa­tionen aller Art wichtig.

In Bayern wurde ein neuer Digi­tal­pakt zum Netz­ausbau geschmiedet.