Glasfaser-Land Bayern? Nicht so schnell!

Füra­ckers Lieb­lings­wort ist Glas­faser. „Wir fördern Glas­faser­ausbau!“, sagte der baye­rische Finanz- und Heimat­minister auf einer Pres­sekon­ferenz vor wenigen Tagen. Kupfer­leitungen werden durch Glas­faser ersetzt. „An unserem in Deutsch­land einzig­artigen Förder­programm betei­ligen sich 2018 von 2056 Kommunen“, sagte Füra­cker in München. „1780 Kommunen haben in über 2760 Förder­bescheiden über 1,022 Milli­arden Euro Förder­mittel erhalten.“

Nur FTTC, kaum FTTB/H

Die Zahlen sind durchaus beein­druckend. Das baye­rische Förder­programm sucht in Deutsch­land seines­glei­chen. Mit Fertig­stel­lung der laufenden Maßnahmen beim Breit­band­ausbau werden über 99 Prozent der Haus­halte in Bayern Zugang zu schnellem Internet haben, heißt es weiter. Mit schnell sind aller­dings Geschwin­digkeiten zwi­schen 30 und maximal 50 MBit/s gemeint, denn die Glas­faser, von der Füra­cker spricht, wurde in den meisten Fällen ledig­lich bis zum Kabel­verzweiger verlegt (FTTC). Nach Angaben von Regie­rungs­direktor Bernd Geisler aus Füra­ckers Finanz- und Heimat­minis­terium wurden bis Ende 2018 nur 49 000 Haus­anschlüsse geför­dert.

So erhielten in Bayern Ende des vergan­genen Jahres 93,7 Prozent der Haus­halte mindes­tens 30 MBit/s und 88,7 Prozent mindes­tens 50 MBit/s. Damit lag Bayern nach Angaben des Bundes­verkehrs­minis­teriums Ende 2018 im Länder­vergleich auf Platz 8. In länd­lichen Gemeinden sinkt die Versor­gungs­rate auf 86 (min. 30 MBit/s) bzw. 74,8 Prozent (min. 50 Mbit/s). Das Gros dieser Haus­halte hängt noch an der Kupfer­ader. Laut Geisler wurden nur 18 000 FTTB-Anschlüsse geför­dert. Dass der Frei­staat trotzdem in Sachen FTTB/H in Deutsch­land mit einem Anteil von über zehn Prozent auf Platz 3 rangiert, ist vornehm­lich der Münchener Stadt­werke­tochter M-net zu ver­danken, die ihre Glas­faser­anschlüsse aber haupt­säch­lich in den großen Städten betreibt.



In Bayern hat die Deutsche Telekom vielerorts Glasfaser bis zum Kabelverzweiger verlegt. Nur bei wenigen Haushalten für sie bis ans oder gar ins Gebäude.

Baye­risches Geld geht nach Berlin

In den meisten Förder­gebieten kam die Deut­sche Telekom zum Zug. Da der Bund im­mer noch indi­rekt am Bonner TK-Konzern betei­ligt ist, fließen hier Steu­ergelder von der linken in die rechte Tasche, denn der Bund ist an der Divi­dende betei­ligt, die die Telekom ausschüttet. Aus Sicht der Bayern ist die Sache noch verdrieß­licher, denn ihre Steu­ergelder, mit denen sie das Breit­band­förder­programm im Frei­staat finan­ziert haben, landen so in den Kassen des Bundes.

Immerhin erhalten sie dafür Glas­faser bis zum Kabel­verzweiger. Und wenn die Telekom Super-Vecto­ring einsetzt, steigen die Geschwin­digkeiten auf maximal 250 MBit/s. Trotzdem bleibt es bis zum erklärten Ziel einer flächen­deckenden, Gigabit-fähigen Infra­struktur noch ein weiter Weg für Bayern. Die Zeit ist knapp, denn FTTB/H für alle will der Frei­staat bis 2025 errei­chen. Wenn der FTTC-Ausbau bereits mit 1,5 Milli­arden Euro geför­dert wurde, wie teuer wird dann wohl der Glas­faser­ausbau bis ans oder ins Gebäude?

