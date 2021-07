Braun: LE-Lautsprecher-Serie lebt als Smart Speaker neu auf

Es war 1959, da wurde der Ursprung für die heutige Inter­pre­tation der LE-Laut­spre­cher-Serie des Herstel­lers Braun geschaffen. Zusammen mit Chef­desi­gner Dieter Rams hat das Design­team von Braun das zeit­lose Design der origi­nalen LE-Serie in die heutige Zeit über­setzt und die Laut­spre­cher auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Drei Boxen mit Google Chro­mecast-Schnitt­stelle

Die Neuauf­lage ist eine smarte Premium-Laut­spre­cher-Serie, die drei unter­schied­liche Größen umfasst, den LE01, LE02 und LE03. Erhält­lich sind diese in zwei Farb­vari­anten (schwarz, weiß) und können wahl­weise einzeln, als Stereo­paar oder verteilt in den eigenen vier Wänden dank Multi­room-Funk­tion genutzt werden. Die Boxen lassen sich mittels App an jede räum­liche Gege­ben­heit indi­viduell anpassen. Smart Speaker von Braun

Foto: Braun Audio Dank inte­grierter Chro­mecast-Schnitt­stelle unter­stützt die LE-Serie über 300 Strea­ming-Dienste. Mit dem Google-Sprach­assis­tenten können Nutzer per Sprach­befehl indi­viduell gewünschte Musik­titel abspielen lassen, Suchen über Google starten, Aufgaben des Alltags verwalten oder Smart-Home Geräte steuern. Auch über Apple Airplay 2 oder Blue­tooth kann der Laut­spre­cher verbunden werden. Die Einstel­lungen in der Braun Audio-App ermög­lichen eine weitere Fein­abstim­mung per indi­vidu­ellem Equa­lizer. Die Privat­modus-Taste trennt die Mikro­fone physisch.

Ab 380 Euro

Das Flagg­schiff-Modell LE01 ist für knapp 1200 Euro und der etwas klei­nere LE02 für 800 Euro verfügbar. Der Kompakt­laut­spre­cher LE03 ist in seiner Stan­dard­ver­sion für 380 Euro und als limi­tierten Sonder­edi­tion für 400 Euro erhält­lich.

