Rabatte bei BQ: Aquaris X Pro 30 Euro günstiger

Im Rahmen einer Rabattaktion bietet BQ momentan einige Geräte wie das Aquaris X Pro oder das Aquaris V Plus günstiger an. Einige Preise sind sogar niedriger als im freien Handel.

Der ursprüng­lich spani­sche Hersteller BQ verkauft seine Smart­phones nicht nur über den Fach­handel und diverse Internet-Händler, sondern auch in seinem eigenen Internet-Shop. Dort hat BQ heute eine Aktion gestartet, während der im Januar diverse Geräte güns­tiger ange­boten werden.

Wir haben einen kurzen Blick auf die Preise geworfen und verglei­chen diese natür­lich nicht mit den bishe­rigen Preisen im BQ-Shop, sondern mit denen im Online-Handel: Dabei zeigt sich: Bei BQ kann man tatsäch­lich das ein oder andere Schnäpp­chen machen.

Rabatte bei BQ-Smart­phones

Rabatt-Aktion im Onlineshop von BQ Das Aquaris X Pro mit 64 GB Spei­cher und 4 GB RAM ist im Rahmen der Aktion für 249,90 Euro erhält­lich. Bei Saturn als ansonsten momentan güns­tigstem statio­nären Händler kostet es 279,99 Euro, was eine Prei­s­er­sparnis von gut 30 Euro bedeutet. Bei Amazon gibt es das Gerät für 270 Euro.

Für das Aquaris V Plus mit 64 GB und 4 GB RAM will BQ momentan 229,90 Euro haben. Amazon hat es ab 247,32 Euro. Für die Modell­va­ri­ante mit 32 GB und 3 GB RAM ruft BQ im Rahmen der Aktion 199,90 Euro auf. Real hat dieses momentan für 232,36 Euro im Online­shop, bei Amazon ist es ab etwa 215 Euro erhält­lich. BQ unter­bietet hier also auch die momen­tanen Markt­preise.

Die rabat­tierten Preise bei Tablets

Auch das Aquaris U2 nimmt in zwei Vari­anten an der Rabatt­ak­tion teil. Mit 32 GB und 3 GB wandert es bei BQ für 169,90 Euro über die virtu­elle Laden­theke. Cyber­port hat es für 175,90 Euro im Sorti­ment, bei Amazon werden mindes­tens 176 Euro fällig. Das Modell mit 16 GB und 2 GB kostet bei BQ in zwei Farben aktuell 129,90 Euro. Bei Amazon kostet es mindes­tens 159 Euro, Saturn will dafür sogar immer noch 199 Euro.

Von den Tablets befindet sich beispiels­weise das Aquaris M8 in der Aktion. Das bei BQ für 149,90 Euro ange­bo­tene Tablet gibt es aller­dings auch bei Amazon zu exakt diesem Preis, es ist also kein Schnäpp­chen.

Das Aquaris M10 HD gibt es ebenso wie einige der oben genannten Smart­phones in zwei Vari­anten mit Rabatt. In der Version mit 32 GB und 2 GB offe­riert BQ das Full-HD-Tablet für 199,90 Euro. Bei einem eBay-Händler haben wir es aller­dings schon für 190 Euro gesehen, wobei dieser noch 9 Euro Versand­kosten verlangt. Die Vari­ante mit 16 GB und 2 GB RAM verkauft BQ für 179,90 Euro. Auch dieses gibt es bei Amazon gering­fügig billiger ab etwa 177 Euro. Bei den Tablets ist die Januar-Rabatt­ak­tion also nicht ganz so inter­es­sant wie bei den Smart­phones. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Januar, das Angebot gilt nur, so lange der Vorrat reicht.

BQ hat als eine der letzten bekannten euro­päi­schen Smart­phone-Firmen übri­gens kürz­lich die Selb­stän­dig­keit verloren. Ving­roup, die größte private Unter­neh­mens­gruppe Viet­nams, hat den spani­schen Hersteller mehr­heit­lich über­nommen.

