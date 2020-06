Insolvenz: BaFin friert Wirecard-Konten ein

Boon Planet wird über die Wirecard Bank abgewickelt

Bild: Wirecard Bank AG In einem früheren teltarif.de-Artikel hatten wir bereits auf die Möglich­keit hinge­wiesen, dass Kunden der Smart­phone-Bank "Boon Planet" im Falle einer Wire­card-Insol­venz Probleme mit ihrem Konto bekommen könnten. Genau dieser Fall ist nun offenbar tatsäch­lich einge­treten.

Nachdem der Zahlungs­dienst­leister heute beim Amts­ge­richt München einen Insol­venz­an­trag stellte, reagierte die Bundes­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht (BaFin) unmit­telbar und fror Konten der Wire­card-Bank ein. Da alle Smart­phone-Konten von "Boon Planet" über die Wire­card Bank abge­wi­ckelt werden, dürften auch diese von der Sperre betroffen sein. Kunden müssen sich nun darauf einstellen, längere Zeit nicht mehr an ihr Geld zu kommen.

BaFin prüft Liqui­dität

Bild: Wirecard Bank AG Die Bonner Behörde wird nun zunächst die kurz­fris­tige Liqui­dität bei Wire­card über­prüfen. Konkret geht es darum, ob die Bank über­haupt noch über­le­bens­fähig ist. Damit dies möglich ist, muss sich die BaFin zunächst einen Über­blick zur Geschäfts­lage verschaffen. Das bedeutet: Alle Konten der Wire­card Bank werden voll­ständig einge­froren, es sind weder Ein- noch Auszah­lungen möglich.

Wir selbst haben heute in der Redak­tion einen Test mit einem Boon Planet-Konto durch­ge­führt. Zumin­dest bei diesem Konto war es zum genannten Zeit­punkt noch möglich, eine Über­wei­sung auszu­führen, diese wurde in der App auch als gebuchter Umsatz ange­zeigt. Ob das Geld aller­dings auch beim Empfän­ger­konto ankommt, ist frag­lich. Vermut­lich werden die Systeme den Sperr­vor­gang auf den Konten schlicht nicht anzeigen. Es wäre auch kaum vorstellbar, dass Wire­card sich nicht an Verfü­gungen der Behörde hält.

Einla­gen­si­che­rung greift

Aktuell ist der Fall für Kunden undurch­sichtig. Bis eine BaFin-Prüfung abge­schlossen ist, dürften Nutzer von Boon Planet bzw. anderer Insti­tute der Wire­card Bank AG nicht an ihr Guthaben kommen. Und auch danach wird nicht die Bank, sondern die deut­sche Einla­gen­si­che­rung das Geld auszahlen. Ärger­lich ist die Ange­le­gen­heit aber nicht nur, weil Kunden nicht an ihr Geld kommen.

Wer Boon Planet beispiels­weise als Haupt­konto für Last­schriften und Gehalt nutzt, sollte nun schnell handeln, sonst könnte es womög­lich zu Problemen mit Strom, DSL- oder Mobil­funk­an­bie­tern kommen. Und auch beim Arbeit­geber wird es sicher zu Rück­fragen kommen, wenn die Lohn­zah­lung zurück­läuft und dann entspre­chende Rück­last­schriften entstehen. Selbst wenn es also viel Zusatz­ar­beit bedeutet, müssen zügig alle bestehenden Vertrags­partner infor­miert und auf ein neues Konto umge­stellt werden.

Alter­na­tiven zu Boon Planet

Sofern es weiterhin ein Smart­phone-Konto sein soll, gibt es aktuell am Markt zahl­reiche attrak­tive Alter­na­tiven. Kürz­lich hatten wir auf teltarif.de beispiels­weise das neue Produkt Vivid Money vorge­stellt. Bei diesem Konto gibt es unter anderem Cash­back auf Strea­ming-Abos. Alter­nativ und eben­falls inter­es­sant sind sicher­lich auch die Konten von N26, Tomorrow oder Moneyou Go.

Eher kriti­sche Distanz ist bei briti­schen Anbie­tern wie Revolut ange­bracht. Hier haben Kunden in der Vergan­gen­heit schon von will­kür­li­chen Konto­sper­rungen berichtet. Auch sollte man sich stets vor Augen führen, dass die Insol­venz einer Smart­phone-Bank im Ausland noch größere Probleme mit sich bringt. Immerhin muss man sich in einem solchen Falle nicht nur mit deut­schen, sondern mit Behörden im Ausland ausein­an­der­setzen. Und das kann bei Unter­nehmen außer­halb der EU noch ein ganzes Stück kompli­zierter werden.