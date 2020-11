Kein Handyvertrag? Schufa darf aufs Konto schauen

Soll die Schufa einen Blick aufs eigene Bankkonto werfen dürfen, falls man keinen Mobilfunkvertrag bekommt?

Foto: Picture Alliance / dpa Wer irgend­wann - warum auch immer - seine Rech­nungen nicht bezahlen kann, landet früher oder später bei der Schufa oder einem anderen "Daten­samm­lungs­institut" oder auch Auskunftei genannt. Diese wurden erfunden, um den Banken, Händ­lern, Vermie­tern oder auch Mobil­funk­anbie­tern die bange Frage zu beant­worten: "Wird XY ein(e) gute(r) Kunde/in sein, kann er/sie auf Dauer die Rech­nung oder Miete bezahlen?"

Größte Auskunftei: die Schufa

Soll die Schufa einen Blick aufs eigene Bankkonto werfen dürfen, falls man keinen Mobilfunkvertrag bekommt?

Foto: Picture Alliance / dpa Die bekann­teste Daten­samm­lung betreibt die Schufa, die sich selbst als "Deutsch­lands führender Lösungs­anbieter von Auskunftei- und Infor­mati­ons­dienst­leis­tungen für Unter­nehmen und Verbrau­cher" sieht. Insge­samt sind rund 10 000 Firmen­kunden als Vertrags­partner ange­schlossen und 2,2 Millionen Privat­kunden nutzen deren Ange­bote.

Die Boni­täts­prü­fung

Was tun, wenn ein Mobil­funk­ver­trag verwei­gert wird, weil die herkömm­lichen Boni­täts­infor­mationen nicht ausrei­chend sind? Gemeinsam mit der Schufa bietet der Netz­betreiber Telefónica (o2) die Risi­koprü­fung per Kontocheck an.

Im Rahmen einer ersten Test­phase kann der Kunde "SCHUFA CheckNow" ankreuzen und erlaubt damit der Schufa, direkt auf das Bank­konto des Kunden zu schauen. Die Schufa ist also über alle Konto­bewe­gungen auf diesem Konto infor­miert und kann sich daraus ein genaueres Urteil bilden, beispiels­weise, dass der Kunden doch genü­gend regel­mäßiges Einkommen oder ander­wei­tiges Vermögen hat und somit ein Mobil­funk­ver­trag risi­kolos möglich wäre.

Die frei­wil­lige Analyse der Konto­infor­mationen ist für Verbrau­cher kostenlos, betont die Schufa, und der Kunde muss ihr ganz explizit einen Auftrag dazu erteilen.

Im Zuge der Ände­rungen bei der zweiten EU-Zahlungs­dienste­richt­linie (kurz PSD2) dürfen bestimmte von der BaFin-lizen­sierte Unter­nehmen, wie z.B. finAPI GmbH, eine Tochter der Schufa, sich die Konten auf Basis dieser expli­ziten Zustim­mung anschauen, Dazu muss der Kunde sein Login für das Online-Banking verraten.

Die Schufa (in unserem Beispiel) analy­siert die "boni­täts­rele­vanten Daten" und über­mit­telt anschlie­ßend ausschließ­lich das Ergebnis an das Unter­nehmen, beispiels­weise den Mobil­funk­anbieter. Der kann (aber muss nicht) dann neu drüber nach­denken, ob er den Kunden doch annehmen möchte. Die Konten­details "sieht" nur die Firma finAPI, der Mobil­funk­anbieter (also hier o2) erfährt davon nichts.

Im Augen­blick ist das nur ein Test, aber später plant die Schufa das allen Unter­nehmen anzu­bieten, die so "wack­lige Kunden" besser beur­teilen können.

Und der Daten­schutz?

Verbrau­cher- und Daten­schützer sind in heller Aufre­gung.

"Die Konto­schnüf­felei der Schufa ist nicht akzep­tabel", kriti­sierte Klaus Müller, Vorstand des Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­bands. "Eine solch tiefe Daten­aus­wer­tung der Konto­bewe­gungen für Scoring­zwecke erlaubt Rück­schlüsse auf Persön­lich­keit, wirt­schaft­lichen Status und selbst poli­tische Orien­tie­rungen der Kunden und führt damit letzt­lich zum voll­kommen durch­leuch­teten Verbrau­cher." Man prüfe recht­liche Schritte für den Fall, dass die Schufa diese Pläne umsetzt.

Aus seiner Sicht werde das Problem nicht dadurch gelöst, dass Verbrau­cher frei­willig zustimmen müssen. Es sei nicht davon auszu­gehen, dass Auskunf­teien Verbrau­cher explizit auf die Trag­weite dieses Zugriffs hinweisen werden - sondern das eher im Klein­gedruckten der Daten­schutz­bestim­mungen verste­cken, sagte Müller.

Die Schufa argu­men­tierte, mit der frei­wil­ligen Daten-Spei­che­rung könne der Verbrau­cher weitere zukünf­tige Konto­zugriffe durch Dritte vermeiden und seine Daten dennoch für ihn vorteil­haft in eine Schufa-Boni­täts­bewer­tung einfließen lassen. Die Konto­ana­lyse finde nur einmal bei der Schufa statt. Die gespei­cherten Konto­daten beschränken sich nach Auskunft des Unter­neh­mens ausschließ­lich auf rele­vanten Daten zur Boni­täts­bewer­tung und Betrugs­bekämp­fung.

Justiz­minis­terium hat Fragen

Ein Spre­cher des Bundes­jus­tiz­minis­teriums sagte, dieses neue Geschäfts­modell werfe recht­liche Fragen auf. Daher werde sich das Minis­terium, das davon erst jetzt erfahren habe, dies "genau anschauen". Schließ­lich gehe es hier um "beson­ders sensible Daten" und die Verbrau­cher müssten stets in der Lage sein zu verstehen, wofür sie jeweils ihre Einwil­ligung erteilen.

Seit Einfüh­rung der Zweiten EU-Zahlungs­dienste­richt­linie (PSD2) ist es möglich, dass soge­nannte Konto­infor­mati­ons­dienste Einblick auf Konten bekommen können. Voraus­set­zung ist, dass der Kunde dem zustimmt. Die Schufa hatte Ende Dezember 2018 den Münchner Konto­infor­mati­ons­dienst finAPI GmbH gekauft.