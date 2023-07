Schufa-Mieterauskünfte unter fremden Namen abrufbar

Der Schufa-Basis­score sollte kostenlos in der Bonify-App verfügbar gemacht werden. Nach erster Kritik am Einblick ins Bank­konto folgt nun die nächste Panne: In der App klaffte eine gravie­rende Sicher­heits­lücke.