BNetzA gibt VATM Recht: Telekom hat Wettbewerb behindert

Der VATM hat sich bei der Bundesnetzagentur über Wettbewerbsverhinderung durch die Telekom beschwert. Mit Erfolg.

Foto: M-Net, Logos: BNetzA/VATM, Montage: teltarif.de Jetzt ist es amtlich, im Amts­blatt Nr. 16 vom 2. September 2020 stellt die Bundes­netz­agentur (BNetzA) in Mittei­lung 235/2020 fest, dass auf Grund des Antrags des Verbands der Anbieter von Tele­kom­mu­ni­ka­tions- und Mehr­wert­diensten (VATM), der BT (Germany) GmbH & Co. oHG, Colt Tech­no­logy Services GmbH, ecotel commu­ni­ca­tion ag, envia TEL GmbH, EWE TEL GmbH, HL komm Tele­ko­mu­ni­ka­tions GmbH, Plusnet GmbH und Voda­fone GmbH auf Einlei­tung eines Miss­brauchs­ver­fah­rens unter dem Akten­zei­chen BK2c-19/032 ein Beschluss gefasst wurde.

Markt­macht ausge­nutzt

Der VATM hat sich bei der Bundesnetzagentur über Wettbewerbsverhinderung durch die Telekom beschwert. Mit Erfolg.

Foto: M-Net, Logos: BNetzA/VATM, Montage: teltarif.de Demnach habe die Telekom ihre beträcht­liche Markt­macht im Geschäfts­kun­den­markt „miss­bräuch­lich ausge­nutzt“, ihre Konkur­renten behin­dert und deren Wett­be­werbs­mög­lich­keiten erheb­lich beein­träch­tigt. Für den „Zugang zu Teil­neh­mer­an­schlüssen mit hoher Qualität“ hat die Regu­lie­rungs­be­hörde jetzt verbind­liche Regeln fest­ge­legt, mit denen eine deut­lich bessere Qualität gerade bei für die Wirt­schaft wich­tigen Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­leis­tungen sicher­ge­stellt werden soll. Die Telekom muss nun ihre Ange­bote an die Wett­be­werber unter anderem hinsicht­lich deut­lich kürzerer Bereit­stel­lungs­zeiten nach­bes­sern.

Antrag­steller zufrieden

Das freut die Antrags­steller wie den VATM und die beschwer­de­füh­renden Unter­nehmen: „Solange es noch keine bundes­weiten alter­na­tiven Gigabit-Netze gibt - und das wird noch zehn Jahre dauern -, sind die Wett­be­wer­ber­un­ter­nehmen bei der Reali­sie­rung von Geschäfts­kun­den­an­schlüssen in ganz Deutsch­land auf das Kupfer­netz der Telekom und deren Vorpro­dukte ange­wiesen“, sagt VATM-Geschäfts­führer Jürgen Grützner.

Der VATM hatte das Miss­brauchs­ver­fahren bereits 2019 gemeinsam mit acht seiner Mitglieds­un­ter­nehmen ange­stoßen. Der VATM betont, als einziger Verband in Deutsch­land einen Groß­teil der Wett­be­wer­ber­un­ter­nehmen, welche die Wirt­schaft mit spezi­ellen Geschäfts­kun­den­an­ge­boten versorgen, zu vertreten.

Quälend lange Liefer­zeiten

Die BNetzA hat fest­ge­stellt, dass sich die Telekom vertrag­li­chen Rege­lungen zu ange­mes­senen Fristen für Auftrags­be­stä­ti­gungen und Produkt­be­reit­stel­lungen sowie zu Vertrags­strafen bislang „miss­bräuch­lich verwei­gert“. Zudem wurde unter­sucht, die bis zur tatsäch­li­chen Bereit­stel­lung eines Produkts vergangen sind: Im Durch­schnitt der Jahre 2017 bis 2019 waren es 71, maximal sogar 696 (!) Arbeits­tage. Zuletzt hatten sich die Lauf­zeiten immer weiter verschlech­tert, so dass sich der VATM zum Handeln gezwungen sah und die Einlei­tung eines soge­nannten Miss­brauchs­ver­fah­rens bean­tragte.

„Schlechte Termin­treue der Telekom bedeutet, dass sowohl der Geschäfts­kunde als auch der Wett­be­werb Schaden nehmen. Die faire Teil­nahme an Ausschrei­bungen der Wirt­schaft wurde hier­durch oftmals verhin­dert. Hier war ein Eingreifen drin­gend geboten“, fasst Grützner zusammen. Auch vom VATM gefor­derte Strafen für Verstöße gegen die neuen Regeln sind nun vor- gesehen. Die BNetzA sieht ein wirk­sames Druck­mittel – Sank­tio­nie­rung mit Vertrags­strafe – als erfor­der­lich an, um Bereit­stel­lungs­fristen auch verbind­lich wirken zu lassen.

Kürzere Fristen, höhere Strafen

Dabei hatte der Verband noch kürzere Fristen und höhere Vertrags­strafen gefor­dert. Die BNetzA plant sich die Bereit­stel­lungs­fristen noch genauer anzu­sehen. Der VATM freut sich: Die Entschei­dung ist zudem eine gute und wich­tige Grund­lage für unsere weiteren Verhand­lungen mit der Telekom. Dabei ist man nicht auf Streit gebürstet: „Denn wir wollen auch in Zukunft, wo immer möglich, die Eini­gung im Markt.“

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Dass die Telekom den Markt lieber nach ihren Vorstel­lungen gestalten und vor allen Dingen ihre eigenen Kosten senken will, ist nach­voll­ziehbar. Histo­ri­sche Sonder­pro­dukte (neudeutsch "legacy") sind teuer und machen keine Freude, also würde man sie liebend gerne einstellen oder die kompletten Aufträge gerne selber an Land ziehen. Oder das notwen­dige Personal für solche Sonder­lö­sungen wurde einge­spart, wodurch solche Aufträge natür­lich liegen blieben.

Der VATM hat sich bei der Bundes­netz­agentur offi­ziell beschwert und Recht bekommen. Damit hat die BNetzA gezeigt, dass fundierte und gut begrün­dete Kritik an der Telekom durchaus Erfolg haben kann. Der VATM weiß aber auch, dass man nur gemeinsam mit der Telekom zum Ziel kommen kann.