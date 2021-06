Schlechtes Netz: Gibt es jetzt Ärger?

Die Bundesnetzagentur hat den (lückenhaften) Netzausbau in Deutschland untersucht und erwägt Bußgelder

Foto: Telefónica, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Das Thema Netz­ausbau ist ein Dauer­brenner-Thema. Die Aufsicht führende Bundes­netz­agentur will jetzt wohl Bußgelder verhängen.

Wer in entle­genen Gegenden Deutsch­lands unter­wegs ist, hat häufig noch immer keinen Handy­emp­fang. Wie aus einem Bericht der Bundes­netz­agentur hervor­geht, ist die Versor­gung auf 11 Prozent der Landes­fläche schlecht oder inexis­tent.

3,8 Prozent Funk­loch?

Die Bundesnetzagentur hat den (lückenhaften) Netzausbau in Deutschland untersucht und erwägt Bußgelder

Foto: Telefónica, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de 3,8 Prozent der Fläche werden in dem Bericht als "Funk­loch" oder als soge­nannte "weiße Flecken" defi­niert. Besten­falls ist hier Empfang im uralten Mobil­funk­stan­dard 2G (EDGE) möglich, also nur Tele­fonate und Schne­cken­tempo-Down­loads ermög­licht.

7,2 Prozent der Fläche gelten als "graue Flecken" - das bedeutet, dass dort nur eins der drei aktuell aktiven deut­schen Mobil­funk­netze im 4G-Stan­dard zu empfangen ist, ob von der Telekom, Voda­fone oder von Telefónica. Das "eigene" Netz von 1&1 funkt bekannt­lich noch nicht. Das bedeutet: Kunden mit der "falschen" SIM-Karte schauen auf die "Kein Netz"-Anzeige.

Klare Vorgaben aus 2015

Nach den Vorgaben der LTE-Auktion aus dem Jahre 2015 sind die Netz­betreiber verpflichtet, 98 Prozent der deut­schen Haus­halte mit LTE/4G zu versorgen. Diese Mindest­anfor­derung erfüllen sie wohl inzwi­schen, je nachdem wie man das misst.

Nur diese Ausbau­ver­pflich­tungen beziehen sich nicht auf die Fläche. So gesehen sind die veröf­fent­lichten Daten kein echter Beleg für (Nicht-)Versäum­nisse beim Mobil­funk­ausbau. Sie sind dennoch bemer­kens­wert, weil viele Menschen im Inter­net­zeit­alter längst nicht mehr nur in besie­delten Gebieten Handy­emp­fang haben wollen. Auch für Land­wirte auf dem Acker, Wald­arbeiter oder Wanderer wird der Daten­fluss immer wich­tiger.

Die Tele­kom­muni­kati­ons­branche verweist natür­lich auf die hohen Kosten, die beim Ausbau fernab auf dem Land anfallen würden Zwar koope­rieren die Netz­betreiber inzwi­schen mitein­ander, um sich gegen­seitig auf die Funk­masten zu lassen, dazu brauchten sie aber erst grünes Licht vom Bundes­kar­tellamt, das natür­lich genau hinge­schaut hat, dass hier ja niemand diskri­miniert wird.

Dann kommt noch eine neue staat­liche "Mobil­funkin­fra­struk­tur­gesell­schaft" (MIG), die jetzt mit (euro­päi­schem oder deut­schen) Förder­geld Funk­stand­orte dort ermög­lichen soll, wo sich ein wirt­schaft­licher Betrieb einfach nicht lohnt. Die jetzt veröf­fent­lichten Zahlen verdeut­lichen nun auch offi­ziell, dass der Bedarf tatsäch­lich groß ist. Gefühlt wussten das die Anwender schon viel länger.

Erst­malig Flächen­angaben zur Netz­ver­sor­gung

Im vergan­genen Herbst hatte die Netz­agentur erst­mals Flächen­angaben zur Handy­ver­sor­gung gemacht. Die Herbst-Zahlen sind mit den jetzigen Zahlen aber nicht vergleichbar, weil die Messungen inzwi­schen strenger sind als früher. Auf der Webseite www.breitband-monitor.de kann der inter­essierte Kunde über­prüfen, wo genau welcher Handy­emp­fang möglich sein sollte.

Es fällt auf, dass die Bundes­länder, die relativ schlecht versorgt sind, alle im Süden der Repu­blik liegen: Auf 15,5 Prozent der Fläche Bayerns ist maximal ein Handy­netz zu empfangen, auch in Baden-Würt­tem­berg (15,1 Prozent) und Rhein­land-Pfalz (15,9 Prozent) stehen die Chancen auf dem Land eher schlecht. Auch in Hessen (14,4 Prozent) gibt es gewal­tigen Nach­hol­bedarf.

Inter­essan­ter­weise schneidet Ostdeutsch­land in der Statistik weniger schlecht ab: In Meck­len­burg-Vorpom­mern liegt der Wert zum Beispiel bei 8 Prozent, in Sachsen-Anhalt bei 9,4 Prozent und in Sachsen bei 8,8 Prozent. Im bevöl­kerungs­reichsten Bundes­land Nord­rhein-West­falen liegt der Anteil der Fläche, wo höchs­tens ein Handy­netz zu empfangen ist, bei 6,7 Prozent, so die Netz­agentur.

Links­frak­tion kriti­siert Versäum­nisse

Das ruft die Politik auf den Plan. Die netz­poli­tische Spre­cherin der Links­frak­tion im Bundestag, Anke Domscheit-Berg, betonte die Wich­tig­keit von schnellem Internet auf dem Land: Teil­habe setze in einer digi­talen Gesell­schaft auch den Zugang zum daten­fähigen Mobil­funk voraus. Die Gebiete mit schlechter Abde­ckung seien Beleg dafür, dass Deutsch­land beim Ausbau der digi­talen Infra­struktur "versagt". "Die Ursache sind nicht Berge, Komple­xität oder zu hohe Ausbau­kosten, sondern unge­eig­nete Stra­tegien, falsche Prio­ritäten, eine Vernach­läs­sigung der Gemein­wohl­ori­entie­rung und des länd­lichen Raums ganz allge­mein." Klare Worte, nur verhallten sie lange Jahre unge­hört, denn bekannt­lich sind die Mehr­heiten im Bundestag andere.

Eisen­bahnen und Auto­bahnen

In einem anderen Teil des Berichts der Bundes­netz­agentur geht es um die Auto­bahnen und ICE-Stre­cken, an denen es seit Anfang 2020 eigent­lich überall 4G-Empfang geben müsste - es geht also um (theo­reti­sche) 100 Prozent Abde­ckung.

Natür­lich gibt es eine Ausnah­mere­gelung: Wo die Instal­lation von Mobil­funk­masten "recht­lich oder tatsäch­lich" nicht möglich ist, darf es auch künftig Funk­löcher geben - etwa wenn kein Grund­stück für den Sende­mast zu mieten oder zu kaufen ist oder die Strecke ein Natur­schutz­gebiet durch­quert, was eine Geneh­migung sehr schwierig macht.

"Nach der Auswer­tung der vorge­legten Versor­gungs­daten ergibt sich ein Versor­gungs­grad bei den Auto­bahnen abhängig vom Unter­nehmen zwischen 95,4 und 99 Prozent und bei den Schie­nen­wegen zwischen 94,4 und 98,2 Prozent", hat die Netz­agentur in einem Bericht für den Beirat der Netz­agentur ermit­telt, der Bericht liegt der Deut­schen Presse-Agentur (dpa) vor. Zuvor schon hatte die Frank­furter Allge­meine Zeitung darüber berichtet.

Welche Gründe spre­chen gegen den Ausbau?

Die Bundes­netz­agentur geht seit einiger Zeit der Frage nach, ob die Noch-Nicht-Ausbau-Gründe stich­haltig sind oder eher eine faule Ausrede für bishe­rige Versäum­nisse bilden. Und jetzt wird die Behörde unge­duldig: Es seien zwar Fort­schritte gemacht worden, räumt sie ein, aber es fehlten noch immer etwa 550 Stand­orte, heißt es in dem Bericht.

Bisher kommen die Beamten zu dem Schluss, dass nur an etwa 20 dieser Stand­orte die Begrün­dung der recht­lichen und tatsäch­lichen Unmög­lich­keit zieht. Im Klar­text: "Bei der über­wie­genden Anzahl der Fälle (also 530 Stationen) handelt es sich um tempo­räre Verzö­gerungen." Nun prüft die Behörde "mögliche Rechts­fol­gen­maß­nahmen gegen die Mobil­funk­netz­betreiber" - auf deutsch: Bußgelder.

Wer ist schuld?

Zunächst muss die Frage geklärt werden, ob die Verspä­tung auf das Konto der Mobil­funker geht oder ob es an anderen Gründen liegt, etwa weil staat­liche Geneh­migungs­ver­fahren unge­wöhn­lich lang sind oder ein Grund­besitzer lange über einen Miet­standort verhan­delt und dann doch abge­sagt hat.

Gerade an den Auto­bahnen wo außer Wald nicht viel ist, leisten einige Wald­besitzer - warum auch immer - erbit­terten Wider­stand: Keine Mast-Fläche, keine Zufahrt für Baufirmen oder Netz­tech­niker, warum auch immer. An anderen Orten gibt es schlecht infor­mierte Bürger­initia­tiven oder Bauämter, die allerlei Bedenken ins Feld führen oder ihre Zeit brau­chen. Oder es muss ein Kabel 1 Meter tief verlegt werden, obwohl es 60 cm auch täten - solche Dinge landen dann erst einmal vor Gericht, so lange wird (fast) nichts gebaut.

5,5 Prozent ist nichts?

Die BNetzA hat ermit­telt, dass auf 5,5 Prozent der Fläche gar kein mobiles Internet verfügbar ist. Weder über 4G noch über 3G, was in diesen Tagen ohnehin bundes­weit abge­schaltet wird. Die frei­wer­denden Frequenzen sollen dann mit 4G/LTE genutzt werden. Wie schnell das im Einzel­fall geht, wird man sehen, aber von heute auf morgen? Wohl eher nicht.

3G verschwindet

o2-Tele­fonica hat bereits bekannt gegeben, dass sie ab Anfang Juli rund 16.000 3G-Stationen abschalten wollen. Etwa 500.000 alte Handys sollen noch in Betrieb sein, die nur 2G und maximal 3G können. Dann sind noch etwa 90.000 SIM-Karten der ersten oder zweiten Gene­ration im Einsatz, die für eine Nutzung von LTE nicht geeignet sind. Sie können (kostenlos) umge­tauscht werden, dazu müssen die Kunden aber selbst aktiv werden. Nutzer älterer Spezial-Tarife (wie "o2 Easy Money") schre­cken davor zurück.

Telekom und Voda­fone schalten die 3G-Welt offi­ziell einen Tag vor o2 ab, haben aber teil­weise schon damit begonnen.