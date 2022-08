BNetzA: Eckpunkte für Minderungsrecht im Mobilfunk

Nicht immer erfüllen die Mobil­funk­betreiber ihr Verspre­chen eines schnellen mobilen Inter­nets. Das novel­lierte Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz gibt den Verbrau­chern deshalb das Recht, das vertrag­lich verein­barte Entgelt bei zu nied­rigen Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten zu kürzen.

Eckpunkte, in welchen Fällen das in Zukunft möglich sein soll, hat die Bundes­netz­agentur heute veröf­fent­licht. Noch sind diese Eckpunkte nicht gültig: Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen, Verbrau­cher­schützer und andere inter­essierte Kreise können dazu nun bis zum 30. September Stel­lung nehmen.

Eckpunkte vorge­stellt

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat Eckpunkte für die Minderung bei schlechter Leistung im Mobilfunk vorgelegt.

Foto: Picture Alliance/dpa "Mit den Eckpunkten starten wir den Diskus­sions­pro­zess für die geplanten Rege­lungen zum Minde­rungs­recht für Mobil­funk-Inter­net­zugänge", sagte der Präsi­dent der Bundes­netz­agentur, Klaus Müller. Ziel sei es, am Ende dieses Prozesses den Verbrau­chern zu helfen, ihre Rechte zukünftig auch im Mobil­funk geltend machen zu können.

Wie wird Minder­leis­tung nach­gewiesen?

Dabei gibt es ein großes Problem: Der Nach­weis einer Minder­leis­tung im Mobil­funk ist deut­lich komplexer als im Fest­netz. Denn die Mobil­funk-Leis­tung wird nicht an einem festen Standort erbracht. Entschei­dend ist daher, wie leis­tungs­fähig die Netze der Anbieter in den einzelnen Regionen sind. Deshalb plant die Bundes­netz­agentur, diffe­ren­zierte Abschläge für die Bestim­mung einer minde­rungs­rele­vanten Abwei­chung von der vertrag­lich verein­barten Leis­tung zugrunde zu legen. In städ­tischen Berei­chen könnte der mögliche Abschlag nach Ansicht der Bundes­netz­agentur 75 Prozent, in halb­städ­tischen Berei­chen 85 Prozent und in länd­lichen Berei­chen 90 Prozent betragen.

"Diese Abschläge mögen hoch erscheinen. Ange­sichts der oft verein­barten maxi­malen Geschwin­dig­keiten von mehreren Hundert Mbit/s ergeben sich auch bei solchen Abschlägen für die meisten Endkun­dinnen und Endkunden noch hohe Daten­über­tra­gungs­raten", betonte die Behörde.

Um Minde­rungs­ansprüche geltend machen zu können, werden die Verbrau­cher aller­dings einiges tun müssen. Notwendig sollen nach den bishe­rigen Planungen insge­samt 30 Messungen an fünf Kalen­der­tagen mit einem von der Bundes­netz­agentur bereit­gestellten Messtool sein. Damit ist eine ähnlich kompli­zierte oder noch schwie­rige Mess­pro­zedur wie im Fest­netz zu erwarten.

Noch keinen Zeit­plan

Wann mit einer Allge­mein­ver­fügung zu den Minde­rungs­rege­lungen für Mobil­funk-Inter­net­zugänge zu rechnen ist, konnte die Behörde mit Sitz in Bonn und Mainz zunächst nicht sagen. Auf ihrer Webseite hat die Bundes­netz­agentur diese Eckpunkte veröf­fent­licht. Auch Endver­brau­cher können bis zum 30.09.2022 dazu per Brief, Fax oder E-Mail eine Stel­lung­nahme abgeben.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Lang­same Daten im Mobil­funk kann viele Ursa­chen haben. Ist der Signal­pegel zu gering? Sind zu viele Anwender vor Ort aktiv und laden oder streamen Filme oder Videos in die eine oder andere Rich­tung? Oder hoffen die Anwender, auf ihr Fest­netz verzichten zu können und wickeln ihren kompletten Daten­ver­kehr über Mobil­funk von zu Hause aus ab, betreiben viel­leicht sogar einen eigenen Web-Server darüber?

Wenn man sich einige Meter weiter bewegt, kann das Netz schon wieder "gut" oder "super" sein. Oder findet gerade im Schloss­park am Stadt­rand ein gut besuchtes Popkon­zert oder im Stadt­zen­trum eine Groß­demons­tra­tion oder im nahe­gele­genen Stadion ein Top-Fußball­spiel statt?

Wer wegen "Minder­leis­tung" auf satte Rabatte hofft, wird dafür einigen Aufwand treiben müssen. Oder die Kunden wech­seln zu dem Anbieter, der am gewünschten Einsatzort die bessere Perfor­mance liefert. Mögli­cher­weise müssen dazu zwei oder drei SIM-Karten verschie­dener Netz-Anbieter heran­gezogen werden. Und auf den Fest­netz­anschluss sollte man besser nicht verzichten, so attraktiv das viel­leicht auch erscheinen mag.

So sieht die Minde­rungs­lage im Fest­netz aus.