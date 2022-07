BNetzA: Neuer Regulierungsrahmen für das Festnetz

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur ist mit seiner neuen Regulierung zufrieden, die Betroffenen sind es nicht.

Foto: Picture Alliance/dpa Die Bundes­netz­agentur hat - wie ange­kün­digt - heute den Regu­lie­rungs­rahmen für den Zugang zur letzten Meile im Fest­netz der Telekom fest­gelegt. In einer Verfü­gung wurden die neuen "Bedin­gungen für den Zugang zur Kupfer- und zu neu entste­hender Glas­faser­infra­struktur der Telekom auf Vorleis­tungs­ebene“ gere­gelt.

Müller: Probe vor EU-Kommis­sion bestanden

Foto: Picture Alliance/dpa BNetzA-Präsi­dent Müller freut sich, dass der "Einsatz für den Glas­faser­ausbau mit stabilen und trans­parenten Rahmen­bedin­gungen die Probe vor der Euro­päi­schen Kommis­sion bestanden hat.“

Neuer Leer­rohr­zugang

Die Telekom soll anderen, nicht markt­beherr­schenden Netz­betrei­bern verfüg­bare und unge­nutzte Kapa­zitäten in ihren Leer­rohren zugäng­lich machen. Die Einsicht­nahme in freie Leer­rohr­kapa­zitäten soll zukünftig über den Infra­struk­tur­atlas, im neuen „Gigabit-Grund­buch“ des Bundes erfolgen.

Zugang zu Netzen

Beim Zugang zu Glas­faser­netzen hält die Bundes­netz­agentur am einge­schla­genen Flexi­bili­sie­rungs­kurs fest, die soge­nannten Commit­ment-Verträge gelten bis Ende 2031.

Bei der zurück­hal­tenden Regu­lie­rung der „Kupfer­ent­gelte“, dem Preisanker für den Glas­faser­ausbau, sieht sich die Bundes­netz­agentur von der EU-Kommis­sion bestä­tigt.

Die neuen Rahmen­bedin­gungen gelten nach derzei­tiger Einschät­zung mindes­tens für die nächsten drei Jahre, dann werden neue Entschei­dungen der Bundes­netz­agentur folgen, die bereits jetzt vorbe­reitet werden.

Verbände und Telekom üben Kritik

Kaum war die Pres­semit­tei­lung der Bundes­netz­agentur online, melden sich schon die Betrof­fenen zu Wort.

Der VATM bemän­gelt, dass es beispiels­weise keine Vorab-Regu­lie­rung der wich­tigsten Entgelte mehr gebe, die die Zugangs­nach­frager an die Telekom zu zahlen haben. „Wir hätten einer weniger strengen Regu­lie­rung zuge­stimmt, wenn die dafür notwen­digen Siche­rungs­mecha­nismen passen würden. Das tun sie aber nicht“, bemän­gelt Dr. Frederic Ufer, Geschäfts­führer beim VATM.

Der BREKO-Verband kriti­siert beispiels­weise das Leer­rohr-Modell, das einem „Überbau“ bestehender Infra­struk­turen Vorschub leisten könnte, und er hält auch das „Committ­ment“-Modell, wonach die Telekom mit größeren Anbie­tern bereits Abkommen geschlossen hat, für nicht ausrei­chend, weil eine neue Markt­domi­nanz der Telekom bei Glas­faser-Leis­tungen befürchtet wird.

Kein "EoI" mehr?

Das Prinzip des „Equi­valence of Input“ (EoI), durch das Diens­tean­bieter, die bei einem Netz­betreiber Vorleis­tungen beziehen, auf dieselben Systeme, Prozesse und Ressourcen zurück­greifen können, wie der Netz­betreiber selbst, werde in der vorlie­genden Regu­lie­rungs­ver­fügung nicht berück­sich­tigt. Ohne eine konse­quente und umfas­sende Umset­zung dieses Prin­zips stehe laut den Verbänden zu befürchten, dass Vorleis­tungs­nach­frager (also andere Tele­fon­gesell­schaften, die bei der Telekom Leitungen und Signal­ver­arbei­tung bestellen wollen) durch die Telekom struk­turell benach­tei­ligt werden könnten.

Auch Telekom übt Kritik

Auch die Deut­sche Telekom, die sich in solchen Fragen in der öffent­lich­keit meis­tens stark zurück­hält, meldet sich kritisch zu Wort. Die neue Fest­netz­regu­lie­rung der Bundes­netz­agentur schaffe leider "wenig Anreize für den Glas­faser­ausbau". Die Telekom setze auf Koope­rationen mit Wett­bewer­bern und Stadt­werken und stehe für „Open Access“. Neben Verträgen mit Voda­fone und Telefónica im Fest­netz­bereich, gebe es auch Part­ner­schaften mit Stadt­werken z.B. in Münster und Bochum, mit EWE habe man die „Glas­faser Nord­west“ oder mit einem austra­lischen Investor die "Glas­faser Plus" gegründet.

Die Telekom hält den regu­lierten Leer­rohr­zugang für "mehr Büro­kratie", der aber nicht "mehr Glas­faser­ausbau" garan­tiere. Regeln sollten, wenn schon, für alle Anbieter gelten, nicht nur für die Telekom, obwohl im Glas­faser­bereich die Konkur­renz etwa 69 Prozent der Anschlusse gebaut habe. Auch die EU-Kommis­sion habe die veral­tete Mark­daten­abfrage kriti­siert.

